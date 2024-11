På Fant Olsen var stemningen helt eventyrlig med brennende bål i sentrum og lys fra teltene mens praten gikk livlig blant deltakerne. En spesiell gruppe av karuselløpere og enkelte andre entusiaster stortrives med dette litt sære arrangementet, og denne torsdagen ble opplevelsen sterkere enn noen gang for alle.

Løypa på 4,1 km merkes kun med refleksbånd på trestammer og enkelte hvite bånd, og lykt er obligatorisk for å finne frem. Sveipende hodelykter på rekke og rad skaper alltid en helt egen stemning i tussmørket, og deltakerne storkoste seg i den fine løypen som er akkurat den samme som gjennom mange år.

Tredje beste deltakelse

Hele 170 gjennomførte (84 jenter og 86 gutter) og er et kjemperesultat for dette løpet som er det tredje beste gjennom tidene. Det var 50 flere enn fjorårets (og like foran det sterke 2022-tallet på 169), og kun slått av 2015 og 2016, som begge hadde 182.

Så mange som 19 av deltakerne var helt uten karusellstarter denne sesongen, mens ytterligere 10 bare sto med ett løp. Her er det tydeligvis en gruppe som tiltrekkes av det mer spesielle.

Klare vinnere for begge kjønn

Hos jentene vant Elisabeth Gill (18:22), foran Anne Kari Borgersen (19:16) og Kristina Bergane (19:27). Hos guttene ble det sterk seier til Ståle Gjelsten (14:45), foran Jørgen Solli Strøm-Olsen (15:54) og Kristian Gursli (16:15).

Alle resultater

Julestemning på forskudd

På årets løp kunne som vanlig Forpleiningen by på varm julegløgg, men denne gangen også nydelig risgrøt skaffet svært rimelig fra Terrengkarusellens alltid takknemlige deltaker, Finn Gitmark. John Julenisse hadde også små ekstrapremier på lur i sekken sin som ble tilfeldig delt ut ved målgang, og Tulla delte ut klementiner og styrte med en del utstyrspremier trukket ut på startnummer.

Løpet ble supert gjennomført av Terrengutvalget som skapte en fantastisk og trivelig kveld for alle, noe veldig fornøyde deltakere visste å fortelle arrangørkorpset. Dette var det siste av Terrengutvalgets løp denne sesongen som nå håper mange tar turen til årsfesten med premieutdeling og mye annet på KKG torsdag 21. november kl. 17.30.

Sverre Larsen var som vanlig til stede og snakket med deltakere og arrangører:

Jeg tok en prat med vinneren av løpet, to øvrige deltakere og med arrangøren fra Terrengutvalget.

Ståle Gjelsten (35) - vinneren av løpet

(Foto: Sverre Larsen)

- Dette gikk kjempefint med reflekser som var lette å se i hele løypa. Jeg løp i tet hele veien i den fine løypa som faktisk også var temmelig tørr etter at opphold i det siste, smiler Ståle.

Håkan Lindstedt (65) - deltaker

(Foto: Sverre Larsen)

- Jeg kommer fra Stockholm men har bodd 6 år i Vennesla og nesten 20 år i Norge, og trives her, sier Håkan fornøyd.

- Jeg har sett mye fram til dette løpet. Jeg deltar for A3 Ressurs. Det er gøy, og jeg har vært med på dette løpet fra to år tilbake. Det er sosialt og aktivt å være med, og Baneheia har veldig fin natur. Det er glade folk her, og Bedriftsidretten er synlig og god. Det er positivt å være med på løpene, og mange lager god stemning, så dette liker jeg, sier en glad Håkan.

Vegard Syvertsen (35) - deltaker

(Foto: Sverre Larsen)

- Dette er et annerledes løp enn mange karuselløp siden det er så mørkt og vi må bruke hodelykt. Jeg løper en del i Terrengkarusellen, men man må få med seg dette løpet også. Det er så koselig når det nærmer seg jul, sier en positiv og inkluderende deltaker.

- Det jeg drømmer om i dag er å ikke bli tatt igjen av noen fra fellesstarten. Jeg starter litt før den, og så løper jeg på fullført. Det er en avkobling å være med, og jeg har det greit mens jeg er her, sier Vegard positivt.

- Det jeg ellers setter pris på i denne tiden er å trekke inn i et varmt hus og hygge meg sammen med familie og venner. Det er de nære ting som er så viktige. Jeg er glad i mørketiden og variasjonen som de ulike årstidene gir, sier Vegard og smiler åpenhjertig.

Øivind Gundersen (69) - arrangør fra Terrengutvalget

(Foto: Sverre Larsen)

- Dette er et løp i mørket som man må bruke hodelykt for å delta i, og man løper kun etter reflekser plassert ut i løypa. Det er et koselig løp. Det er en trolsk og gåtefull stemning ute i løypa, og man får opplevelser i terrenget nå før jul, forteller Øyvin engasjert med et lurt smi.

- Vi liker dette løpet fordi man treffer mange hyggelige folk. De kommer med store smil, og julegrøt og julegløgg kvikker opp stemningen, sier Øivind videre.

- Refleksløpet går mest i lysløypa, siden det er så mørkt ute nå, men det går også litt i skogen. Det er jo en siste test før ribbe, pinnekjøtt, torsk og hygge setter inn i de tusen hjem, sier den muntre arrangøren.

I målområdet vanket det presanger fra nissen John Magnus Humborstad (75), bål der folk kunne varme seg, og det var risgrøt med tilbehør og gløgg som Randi Fosselie (75) stod for, og som vi takker inderlig for.

John Magnus Humborstad som nisse. (Foto: Sverre Larsen)

Bålet som varmet i det småkjølige været. (Foto: Sverre Larsen)

Randi Fosselie som ansvarlig for tilbereding og utdeling av risgrøt og gløgg, (Foto: Sverre Larsen)

Da håper vi alle får en fin og minnerik adventstid, og ønsker alle god jul!

Husk sesongavslutningen på KKG torsdag 21. november klokken 17.30.