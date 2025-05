Med unntak for noen nødvendige tilpasninger var det gjort det beste for å kopiere den gamle løypa. Været var helt perfekt for anledningen, lettskyet, stille og 16 varmegrader, og løypene var tørre og fine.

Det var denne gangen 1041 deltakere på voksenløpet og 46 på barneløpet. Så mange som 291 (28 %) valgte milslukeren, selv om den bød på to tøffe runder med fire lange og tunge motbakker.

Varodd-løpet var ei kort løype på 3.8 km og ei lang løype på 7.6 km. Og vi hadde da også et barneløp på menyen, og det var ei rundløype på ca. 500 meter.

Kondis tok som vanlig en prat med noen av deltakerne i løpet.

Truls Klungland (26) Vinneren av kort løype

– Det var en tett og god duell mellom meg og Simen Koland i dag, og jeg vant med ett eller to sekunder på Simen. Det var en fin løype, det var gøy, og det var en god blanding av grus og skog her i Jegersberg, sier en nyklipt og nybarbert Truls og smiler.

– Det jeg likte best her i dag var fine skogspartier, og noen steder var tekniske, og noen steder var tekniske ute i skogen, sier Truls videre.

Truls forteller ytterligere at han kunne løpe fortest i utforbakkene og på slettene, det var svingete og gøy, og det gikk tidvis veldig fort.

10 beste menn kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1298 Truls Klungland Hennig Olsen IS M25-34 14:40 2 824 Simen Koland Søgne & Greipstad Sparebank M35-39 14:41 3 1299 Tormod Klungland Klungland Utleie M50-54 16:10 4 2072 Tarjei Breiteig Å Energi Bil M45-49 16:25 5 1054 Jens Christian Iglebæk Jens Christian Iglebæk / Egen Bedrift M50-54 16:55 6 1039 John Salvesen NOV BIL M25-34 17:14 7 1273 Øystein Svaland Nestor Takst AS M35-39 17:26 8 1303 Frode Lindblom Tangen M55-59 17:28 9 701 Johann Bragdø Kristiansand Kommune M25-34 17:49 10 1125 Kjetil Karlsen Tangen vgs M50-54 17:58

Jonas Munthe (35) Vinneren av lang løype, Milslukeren

Jonas Munthe sammen med sønnen Aksel Munthe-Bjørgum, som er 11 måneder.

– Jeg kommer fra Danmark. Det er gøy å løpe her i Kristiansand. Jeg har bodd i Norge i mange år, så jeg er ikke spesielt ny selv om jeg kommer sørfra. Jeg synes det er gøyere å løpe i Norge enn i Danmark. Det er første året som jeg løper Terrengkarusellen. Det er spesielt når man kommer inn i terrenget, jeg er egentlig orienteringsløper, sier Jonas fornøyd.

– Det er et veldig bra løpemiljø i Kristiansand, og jeg har løpt og trent med Kristiansand Løpeklubb. Men jeg har løpt mest med KOK, og det er jo orienteringsklubben her i Kristiansand, sier Jonas og smiler og viser glede med å holde på med idretten som er løping.

10 beste menn lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 879 Jonas Munthe Christiansholm M35-39 34:06 2 2098 Anders Birkenes Sørheim Bygg M35-39 34:28 3 622 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Kristiansand M35-39 34:49 4 2126 Glenn Fossheim Norrøna Storkjøkken Kristiansand M35-39 36:44 5 2121 Eirik Rosseland Agder Fylkeskommune Bil M35-39 37:43 6 1102 Ken Rosseid Kristiansand Kommune M40-44 37:44 7 958 Joakim Senland-Holm Berry Packaging Norway AS M20-24 39:52 8 2081 Joakim Johnsen IT Regnskap AS M25-34 39:59 9 2057 Terje Brådland Bouvet M40-44 40:01 10 2201 Dag-Erik Tvedt NOV BIL M25-34 40:07

Lavrans Husøy Nilsen (4)

– I dag ønsker jeg å løpe og smile og være glad. Jeg vil være rask. Og jeg øver på å bli raskere, og nesten alltid driver jeg med Tikken i Barnehagen, sier Lavrans.

– Jeg liker å løpe, og det gjør godt å være aktiv, sier Lavrans.

Hege Ekberg (49) Deltaker

– Det jeg vil med karusellen er å komme ut, treffe folk, og få mer og bedre kondisjon og utholdenhet, og jeg ønsker en bedre mental helse, sier Hege entusiastisk.

– Det var strålende sol og nydelig vær her i dag. Og jeg liker meg godt sosialt i miljøet her. Det er veldig greit, og jeg kjenner flere av de som går og løper her. Og jeg kjenner også igjen folk som jeg har sett tidligere her, og jeg setter pris på mange, sier Hege videre.

– Det som ventet oss her i Jegersberg her i dag var ei veldig god løype og variert terreng, og det er artig å løpe på skogssti.

Eirik Peersen (29) Deltaker

– Jeg har håp og tillit til arrangøren, og de gjør alltid en god jobb. De preparerer løyper, og det er et veldig bra og profesjonelt opplegg her, sier Eirik og gliser fornøyd.

– Jeg viser min karuselliver ved at jeg løper og er engasjert med å holde seg i form, og løpsopplegget er som jobboppleggene med vedlikehold og utvikling av formen, sier Eirik videre.

Det er ei bra løype her i dag, og mange liker denne løypa i Jegersberg, og det er jo Hestmanns-løypa. Løypa er veldig variert, og den svarer godt til de forventningene som man tar med seg.

Randi Bay Gundersen (53) Arrangøren fra Varodd

– Det vi vil med dette løpet er flere ting. Det viktigste er økt treningsglede. Vi ønsker at folk skal komme seg ut. Dette er en naturopplevelse. Og her er vi alle sammen om å være ute i naturen. Det er viktig å bygge relasjoner med kolleger og andre, og vi er opptatt av å bygge helse, og gjøre livet enda bedre, sier Randi og smiler.

– Vi liker oss så godt i Jegersberg, siden dette stedet ligger så nært byen. Det er nydelige omgivelser. Det er flott terreng. Og det er perfekt å gå på tur og å løpe her. Vi liker badevannet her, og det er varierte og flotte løyper med ulik løpslengde, både korte løyper og lange løyper, og med åpent terreng. Og det er fine stier og lysløype her, sier Randi videre og er svært engasjert.

Holdningene som er viktige i karusellen er å være positiv, få andre som man ønsker å få med med seg. Og så bør man støtte opp om løpene og være venner. Det er hygge, og det er en opptur å gå ut, og ikke bare tenke tiltak. Og sammen skaper vi glede i hverdagen.

10 beste kvinner lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2104 Marianne K. Bahus UiA Bil K50-54 44:14 2 1101 Elisabeth Erikssen Kristiansand Kommune K40-44 44:40 3 2176 Elin Skaar NRK K40-44 44:50 4 2150 Tuyet-Dung Nguyen Kristiansand Kommune K55-59 45:05 5 84 Irene Fiskå Saanum Agder Regionale Bedriftsidrettslag K35-39 46:03 6 2073 Teresa Pham Kristiansand Kommune BIL K45-49 47:23 7 2162 Solgunn Berstad Sørlandet Sykehus K50-54 47:59 8 820 Sigrun Drangsholt Kommunen K55-59 48:42 9 565 Anne Caroline Bakken Søgne vgs K45-49 49:09 41 1257 Tone Nodenes Oris Dental K40-44 49:10 10 2010 Colleen Delane-Skibsrud Solskinn og Latter K55-59 49:39

10 beste kvinner kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 555 Anne Haaland Simonsen Meventus K45-49 17:25 2 789 Ane Ribe Orisdental K35-39 18:20 3 1021 Solveig Steinsland Vianode K35-39 18:25 4 1269 Anneke Hald Bjørgum Nordea K25-34 18:41 5 3058 Anine Kallhovd Knif Regnskap K25-34 18:43 6 562 Irene Arnevik Repstad Sag K55-59 19:56 7 648 Monica Mjåland Thortveit Valle Sparebank K40-44 20:17 8 1220 Kjersti Reiersen Kristiansand S K50-54 20:58 9 678 Synnøve Thomassen Tangen vgs K35-39 21:13 10 1153 Bjørg Kari Haugland Nikkelverk BIL K55-59 21:15

Klassevise resultater

Resultater for Kort løype med tidtaking

K15-19 1 611 Kristine Schutt Lundemoen Kristiansand Orienteringsklubb K15-19 0:23:49 2 1237 Vårin Brekka Ingen K15-19 0:28:20 K25-34 1 1269 Anneke Hald Bjørgum Nordea K25-34 0:18:41 2 3058 Anine Kallhovd Knif Regnskap K25-34 0:18:43 3 614 Marthe Amdal Jakobsen Sørlandet Sykehus K25-34 0:22:04 4 1146 Caroline Berentsen Phonero K25-34 0:23:34 5 2189 Torill Furenes Coward Multiconsult K25-34 0:23:39 6 683 Magnhild Tvedt Kristiansand Kommune K25-34 0:24:06 7 1149 Kristina Haugland Phonero K25-34 0:25:00 8 1185 Elise Stordal Nordea K25-34 0:25:12 9 681 Emilie Laache Agder Fylkeskommune K25-34 0:27:28 10 1196 Christine Tharaldsen Unifon K25-34 0:30:03 11 1224 Cecilie Bjørsvik Knif Regnskap K25-34 0:36:38 - 1113 Mari Breilid KIF K25-34 Fullført - 1031 Birgitte Helle Kpmg K25-34 Fullført - 1020 Anna Innvær Pettersen Kpmg K25-34 Fullført - 1227 Runa Aronsen Solberg Bane nor K25-34 Fullført - 1246 Anna Kristine Størseth BDO B.I.L K25-34 Fullført K35-39 1 789 Ane Ribe Orisdental K35-39 0:18:20 2 1021 Solveig Steinsland Vianode K35-39 0:18:25 3 678 Synnøve Thomassen Tangen vgs K35-39 0:21:13 4 758 Eirin Westerfjell Kristiansand Kommune K35-39 0:22:37 5 3060 Monica L Birkeland Nattjenesten K35-39 0:25:41 6 2197 Marianne Kolbeinsvik Egen K35-39 1:28:00 - 1030 Karol Mariela Delgado Yanez Kristiansand Kommune K35-39 Fullført K40-44 1 648 Monica Mjåland Thortveit Valle Sparebank K40-44 0:20:17 2 730 Tine Nilsen Kristiansand Kommune K40-44 0:23:38 3 2106 Line Maria Slettebøe Fædrelandsvennen K40-44 0:25:51 4 1119 Elke Schutt Revisjon Sør AS K40-44 0:25:58 5 1225 Jinrong Chen Knif Regnskap K40-44 0:36:38 6 1288 Tina Öljymäki Nikkelverk BIL K40-44 0:40:22 7 1004 Helen Palmer Uia-Bil K40-44 0:42:40 - 1204 Christine Ruud Fjellheim NOV K40-44 Fullført K45-49 1 555 Anne Haaland Simonsen Meventus K45-49 0:17:25 2 601 Anne Kristin Holte Agder Fylkeskommune K45-49 0:22:31 3 1263 Randi Tobiassen Fagerholt Skole K45-49 0:24:21 4 1169 Liv Ellen Ensby Saerco K45-49 0:26:58 5 1006 Anne Mette S Jakobsen Sørlandet Sykehus K45-49 0:27:52 6 1266 Elena Zozulina Maritime Protection K45-49 0:28:46 7 2063 Linda G. Opheim UiA K45-49 0:39:56 - 1037 Hilde Furuborg Kristiansand Kommune K45-49 Fullført - 568 Trine Gitlestad Holteberg Kristiansand Kommune K45-49 Fullført - 964 Christine Lyngholt Nordea K45-49 Fullført K50-54 1 1220 Kjersti Reiersen Kristiansand S K50-54 0:20:58 2 609 Jenny Aamodt Oneco BIL K50-54 0:23:10 3 1222 Elin Fossli Sørlandet Sykehus K50-54 0:23:29 4 1167 Laila Skarpholt Egen Bedrift K50-54 0:26:35 5 1239 Marit Eivindson Agderfylkeskommune BIL K50-54 0:27:59 - 1086 Inger Kjelås Statens Vegvesen K50-54 Fullført - 976 Nina Modalslid Egen K50-54 Fullført - 1052 Janne Rommetveit Kristiansand Kommune K50-54 Fullført - 1104 Elke Thisted Nikkelverk BIL K50-54 Fullført K55-59 1 562 Irene Arnevik Repstad Sag K55-59 0:19:56 2 1153 Bjørg Kari Haugland Nikkelverk BIL K55-59 0:21:15 3 972 Bente Gullsmedmoen Hauge Kr.Sand Kommune K55-59 0:24:04 4 247 May-Lene Uberg Vennesla Kommune K55-59 0:24:34 5 1118 Merete Bruskeland Agder Fylkeskommune K55-59 0:24:50 5 605 My Choi Hsiung Sørlandet Sykehus K55-59 0:24:50 7 652 Hanne Aanensen Sørlandet Sykehus K55-59 0:25:55 - 669 Kristin Mossing Berntsen HMH K55-59 Fullført - 1221 Gro Børte Sørlandet Sykehus K55-59 Fullført - 674 Cathrine Murstad Nye Veier BIL K55-59 Fullført - 1301 Åse Aud Moldal Nyhus Nikkelverk BIL K55-59 Fullført - 125 Jorunn Lisbeth Rydjord Kpil K55-59 Fullført K60-64 1 3059 Turid Kallhovd Otra IL K60-64 0:25:14 2 783 Anne Lill Gulsmedmoen Kristiansand Kommune K60-64 0:26:41 - 1229 May Britt Stifoss Sørlandet Sykehus K60-64 Fullført - 558 Mette Underland Ingen K60-64 Fullført K65-69 1 1285 Åse Tormodsdatter Gullsmedmoen SSH K65-69 0:23:40 2 662 Toril Benjaminsen Egen K65-69 0:33:49 3 1112 Anne Marie Tjessem Team Mosjon K65-69 0:40:20 - 592 Liv Turid Baldersheim Sørlandet Sykehus K65-69 Fullført - 1105 Reidun Klungland Søgne K65-69 Fullført - 644 Johanne Liane Inge K65-69 Fullført K70-74 1 566 Nina Sunnås Team Mosjon K70-74 0:28:08 - 1209 Ella Illøkken K70-74 Fullført - 981 Inger Lise Løvdahl Egen K70-74 Fullført - 767 Maria Syvertsen K70-74 Fullført K75-79 - 494 Arnhild Kristiansen Egen K75-79 Fullført M10-14 - 1211 Gabriel Moseid-Vikse Vigør M10-14 Fullført M15-19 1 570 Fabian Johannessen Kristiansand Orienteringklubb M15-19 0:18:08 2 1092 William Førland Nikkelverket M15-19 0:29:15 M20-24 - 1186 Ask Wintersborg Govertsen Norrøna Storkjøkken Kristiansand AS M20-24 Fullført M25-34 1 1298 Truls Klungland Hennig Olsen IS M25-34 0:14:40 2 1039 John Salvesen NOV BIL M25-34 0:17:14 3 701 Johann Bragdø Kristiansand Kommune M25-34 0:17:49 4 3056 Håkon Svaland Bendiks Transport M25-34 0:18:05 5 624 Sondre Magnussen Olto VVS M25-34 0:21:22 6 759 Dennis Fast Norsk Scania Kristiansand M25-34 0:21:52 7 2092 Jens-Kristian Karlsen Sørheim Bygg AS M25-34 0:22:11 8 1281 Gøran Knutsen Nestor Takst as M25-34 0:24:58 9 671 Ketil Rødland Kristiansand Løpeklubb M25-34 0:25:36 10 1176 Jørgen Nygaard Jørgen Nygaard / Gumpen Gruppen M25-34 0:26:19 11 2186 Kristoffer Stokkeland Sikri AS M25-34 0:31:12 - 1241 Mikal Mjånes Berge Norrøna Storkjøkken M25-34 Fullført - 1064 Thomas Declan Ryan Agder Bilskade M25-34 Fullført - 1238 Erlend Haaverstad Herreklippen M25-34 Fullført - 1078 Simen Lunde Olsen Globalconnect M25-34 Fullført - 552 Vitaly Semichev Phonero M25-34 Fullført M35-39 1 824 Simen Koland Søgne & Greipstad Sparebank M35-39 0:14:41 2 1273 Øystein Svaland Nestor Takst AS M35-39 0:17:26 3 1171 Fredrik Birkeland Sparebanken Sør B.I.L M35-39 0:19:36 4 1028 Johannes Erland Krag Bygg M35-39 0:20:18 5 1043 Kenneth Ausland Kenneth Ausland / Agder Fylkeskommune M35-39 0:20:49 6 1082 Andreas Vedal Kristiansand Studentløping M35-39 0:21:58 7 274 Ola Almvik Egen Bedrift M35-39 0:22:27 8 401 Kenneth Lund Phonero M35-39 0:23:45 - 1009 Kevin Bekkerhus Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M35-39 Fullført - 2218 Daniel Wie Sparebanken Norge M35-39 Fullført M40-44 1 1189 Tvedt Mikael SLB Kristiansand M40-44 0:19:56 2 2196 Lars Klemet Jakobsson Elkem M40-44 0:20:30 3 602 Morten Tryfoss Unifon M40-44 0:20:37 4 1286 Steffan Bjørnarå Egen M40-44 0:21:39 5 576 Harald Hansen SLB Kristiansand M40-44 0:26:02 6 1008 Carl S. D. Danielsen Agder Fylkeskommune M40-44 0:38:20 - 1114 Atle Aasgaard Rambøll Norge AS M40-44 Fullført - 1265 Kristian Werner Berg-Hansen Saerco M40-44 Fullført - 586 Henrik Thomassen Unifon M40-44 Fullført M45-49 1 2072 Tarjei Breiteig Å Energi Bil M45-49 0:16:25 2 1003 Christian Jacobsen DNB M45-49 0:18:50 3 578 Håkon Helleseng Egde Consulting AS M45-49 0:19:45 4 919 Fernando Bravo SIA M45-49 0:20:37 5 1073 Roald Visser Berry Superfos M45-49 0:21:46 6 600 Lars Jarle Yttri Novbil M45-49 0:22:14 7 1145 Svein Lundemoen Kristiansand Kommune M45-49 0:24:22 8 1049 Bjørn-Tore Lenes Origo Solutions B.I.L M45-49 0:24:51 9 1002 Håvard Wiig Sørlandet Sykehus M45-49 0:25:29 10 2190 Manuel Sparta Vianode - Norce M45-49 0:25:55 - 1051 Rolf Bjarne Eriksen Å Energi BIL M45-49 Fullført - 625 Fredrik Garmannslund Sørlandet Sykehus M45-49 Fullført - 590 Jan Inge Gundersen Visma BIL M45-49 Fullført - 660 Hans Nordin Advantek M45-49 Fullført - 1259 Erik Sørensen Agder Fylkeskommune M45-49 Fullført M50-54 1 1299 Tormod Klungland Klungland Utleie M50-54 0:16:10 2 1054 Jens Christian Iglebæk Jens Christian Iglebæk / Egen Bedrift M50-54 0:16:55 3 1125 Kjetil Karlsen Tangen vgs M50-54 0:17:58 4 1093 Torgeir Røynlid Vegvesen M50-54 0:18:34 5 1012 Håvard Flå Lærerne M50-54 0:19:15 6 1060 Ernst Pytten Rambøll M50-54 0:20:38 7 572 Roy Kenneth Øie Egen M50-54 0:20:51 8 1161 Frode Storbukås Saerco M50-54 0:21:44 9 1158 Bjørn Tore Haugen SLB M50-54 0:21:56 10 1047 Morten Bomann Egen Bedrift M50-54 0:21:57 11 680 Ivar Fjermeros Macgregor M50-54 0:22:27 12 1162 Kevin Mitchell Saerco M50-54 0:22:29 13 692 Ingvald Grimstveit Egen M50-54 0:22:44 14 1042 Rune Salthaug Å Energi BIL M50-54 0:23:08 15 584 Jan Vidar Palucha Kristiansand Kajakklubb M50-54 0:23:40 16 2007 Trond Atle Olsen Hydro Vigeland M50-54 0:23:57 17 3061 Asbjørn Kleveland Privat M50-54 0:35:22 - 1072 Torjus Åkre Nikkelverk BIL M50-54 Fullført - 626 Thomas Klev De Stundesløse M50-54 Fullført - 556 Tore Nielsen Ivar Mjåland Eiendom AS M50-54 Fullført - 631 Jan Erik Smithsen Statbil M50-54 Fullført - 1044 Knut Funderud Syrtveit Å Energi BIL M50-54 Fullført M55-59 1 1303 Frode Lindblom Tangen M55-59 0:17:28 2 1306 Arvid Fredriksen Søgne M55-59 0:17:59 3 1183 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverk BIL M55-59 0:18:08 4 569 Geir Jernæs Abik M55-59 0:18:47 5 1011 John Torgeir Roland Kbril M55-59 0:18:58 6 610 Sigvald Aamodt Oneco BIL M55-59 0:20:03 7 1137 Gunnar Haraldstad Team Mosjon M55-59 0:20:43 8 1143 Øyvind Hagen Vennesla Kommune M55-59 0:21:47 9 1056 Terje Stausland PK Entreprenør AS M55-59 0:22:08 10 949 Tommy Skagestad Sprinkler Norge M55-59 0:22:57 11 606 Tung Hua Hsiung Nikkelverket M55-59 0:24:41 12 1077 Børge Wetteland Mizuno Norge AS M55-59 0:26:58 13 952 Atle Johannessen Agder Fylkeskommune M55-59 0:27:41 14 3007 Arnt Pedersen Team Pigg M55-59 0:27:58 15 594 Trond Sæterlid Nikkelverk M55-59 0:30:26 - 1289 Ståle Dvergsnes Egen Bedrift M55-59 Fullført - 1249 Leif Roar Kalleberg Kristiansand Kommune M55-59 Fullført - 1083 Andy Mac Connacher Egen M55-59 Fullført - 1099 Svein Olsen SLB Kristiansand M55-59 Fullført - 1256 Vidar Olsen Norrøna Storkjøkken Kristiansand M55-59 Fullført - 2020 Pål Runde Pål Runde / Battery Norway M55-59 Fullført - 608 Pemba Tamang SLB Kristiansand M55-59 Fullført M60-64 1 1053 Stein-Erik Scheie Telesport M60-64 0:18:55 2 1250 Arne Bujordet Jernbanen bil M60-64 0:19:36 3 589 Helge Neset HMH BIL M60-64 0:19:50 4 1178 Stig Einar Ertresvåg Agder Bedriftidrett M60-64 0:21:33 5 1014 Bjørn Kristensen Vest Agder Fylkeskommune M60-64 0:21:43 6 1305 Harald Vingerhagen Regnskap Kristiansand AS M60-64 0:24:26 7 1087 Dag Efjestad Å Energi M60-64 0:24:48 8 1050 Oddvar Borgersen SLB Kristiansand M60-64 0:25:01 9 1000 Jon Olav Upsal Statens Vegvesen M60-64 0:26:42 10 1236 Sigmund Brekka Ingen M60-64 0:28:21 - 655 Tarjei Austegard Nkom M60-64 Fullført - 1274 Tor Jerstad Egen M60-64 Fullført - 1163 Halvor Coward Olsen Huntonit M60-64 Fullført - 1116 Jan Eddy Ryen ARK Tjenester AS M60-64 Fullført - 1019 Morten Sakariassen Kristiansand Kommune M60-64 Fullført - 697 Tore Syrtveit Oris Dental M60-64 Fullført - 615 Erling Ytrehus Kristiansand Kommune M60-64 Fullført M65-69 1 1103 Rune Løkling Nikkelverk BIL M65-69 0:19:02 2 1159 Svein Olsen Lillesand Løpeklubb M65-69 0:22:26 3 1141 Ove Pettersen Flekkerøy Løpeklubb M65-69 0:22:41 4 851 Bjørn Reinhartsen Oneco M65-69 0:24:52 5 651 Morten Paulsen Visma M65-69 0:25:36 6 41 Arnfinn Folkvord Team Mosjon M65-69 0:25:40 7 636 John Rune Ingebretsen Team Mosjon M65-69 0:25:45 8 95 Rune Østerhus Afry Consult M65-69 0:26:32 9 1235 Jan Jensen Team Mosjon M65-69 0:26:44 10 603 Harald Wegge Elkem Fiskaa BIL M65-69 0:27:24 11 1080 Terje Cederberg Hansen Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M65-69 0:28:08 - 647 Øyvind Aas Egen M65-69 Fullført - 633 Bjørn Holen Norrøna Storkjøkken Kristiansand M65-69 Fullført M70-74 1 1075 Edgard Ellertsen Nikkelverket M70-74 0:22:08 2 1131 Per Aasgaard Team Mosjon M70-74 0:23:09 3 547 Klaes Vandermeer Statbil M70-74 0:26:45 4 1251 Arne Fidje Egen M70-74 0:27:13 5 1005 Hans Kristian Arnesen Eget M70-74 0:27:32 6 1067 Thor Øystein Olsen Agder Bilskade M70-74 1:11:00 7 365 Reidun Elise Knudsen Blå Kors Kristiansand M70-74 2:02:00 - 51 Arild Drivdal Kristiansand Kajakklubb M70-74 Fullført - 1291 Torgrim Eldhuset Egen M70-74 Fullført - 1046 Leif Johannessen Team Mosjon M70-74 Fullført - 1212 Helge Eg Johansen Egen Bedrift M70-74 Fullført - 980 Gunnar Borgar Løvdahl Egen M70-74 Fullført - 1170 Steinar Tverrli Ingen M70-74 Fullført M75-79 1 679 Finn Gitmark Egen M75-79 0:25:37 2 291 Andreas Bjørnsgaard-Andersen Egen M75-79 0:26:38 3 1109 Reidar Stav Johanssen Egen M75-79 0:26:39 4 892 Jan Magne Strandberg Vennesla M75-79 0:27:13 5 656 Aslak Bjotveit Egen M75-79 0:28:14 6 1108 Olav Børve Eget M75-79 0:33:48 7 752 Birger Røynås M75-79 0:42:20 8 1058 Asbjørn Abrahamsen Uten Idrettslag M75-79 0:46:52 - 1200 Hans Olav Omland Abik25 M75-79 Fullført M80-84 1 196 Gunnar K Vindenæs LSK M80-84 0:31:20 2 113 Harald Flå DNT sør M80-84 0:34:05 3 1193 Sigbjørn Spikkeland Kristiansand S M80-84 1:04:02 M85-89 1 747 Oddvar Abrahamsen M85-89 0:45:30

Resultater for Milsluker løype med tidtaking

K15-19 1 2094 Tomine Sørheim Sørheim Bygg as K15-19 0:54:01 K25-34 1 2082 Silje Straum Gjertsen Søgne K25-34 0:50:25 2 2037 Greta Levisauskaite NOV K25-34 0:50:46 3 2116 Kamilla Engesland Sørlandet Sykehus K25-34 0:52:53 4 2085 Kristine Martin Weltzien Statens Vegvesen K25-34 0:53:54 5 2191 Eline Breilid Statsforvalteren K25-34 1:02:32 5 2113 Marie Senumstad Sagedal Nobil K25-34 1:02:32 7 887 Malin Eriksen Sørlandet Sykehus K25-34 1:05:00 8 1057 Lina Gullsmedmoen Indrebø Nordea K25-34 1:08:41 - 2097 Malin Bergersen Løplabbet K25-34 Fullført - 3053 Lene Magnussen Nico Blikk K25-34 Fullført K35-39 1 84 Irene Fiskå Saanum Agder Regionale Bedriftsidrettslag K35-39 0:46:03 2 2058 Siri Sundal Å Energi K35-39 0:50:00 3 2135 Guro Vågsmyr Kristensen Krossen Skole K35-39 0:50:44 4 2146 Esther Marie Hansen Hansa Borg AS K35-39 1:08:41 K40-44 1 1101 Elisabeth Erikssen Kristiansand Kommune K40-44 0:44:40 2 2176 Elin Skaar NRK K40-44 0:44:50 3 831 Ann Helen Sørensen Sørlandet Sykehus K40-44 0:53:57 4 826 Mari Voldsund Elkem Fiskaa BIL K40-44 0:55:05 - 336 Julianne Dønnestad Kristiansand Kommune K40-44 Fullført - 1257 Tone Nodenes Oris Dental K40-44 Fullført - 2166 Eva Tandberg Løpeteamet K40-44 Fullført - 2139 Camilla Viervang Kristiansand Kommune BIL K40-44 Fullført K45-49 1 2073 Teresa Pham Kristiansand Kommune BIL K45-49 0:47:23 2 565 Anne Caroline Bakken Søgne vgs K45-49 0:49:09 3 2011 Ingeborg Brattli Lund Kristiansand Kommune BIL K45-49 0:52:08 4 2079 Karianne Sørtveit Agder Regionale Bedriftsidrettslag K45-49 0:52:53 - 2163 Vibeke Repstad Repstad Eiendom AS K45-49 Fullført - 2040 Solveig Svahnström Kristiansand Kommune K45-49 Fullført K50-54 1 2104 Marianne K. Bahus UiA Bil K50-54 0:44:14 2 2162 Solgunn Berstad Sørlandet Sykehus K50-54 0:47:59 3 933 Hege Andersen Homme Agder Bedriftsidrettslag K50-54 1:01:00 K55-59 1 2150 Tuyet-Dung Nguyen Kristiansand Kommune K55-59 0:45:05 2 820 Sigrun Drangsholt Kommunen K55-59 0:48:42 3 2010 Colleen Delane-Skibsrud Solskinn og Latter K55-59 0:49:39 4 32 Inger Britt Bakstad Team Mosjon K55-59 0:50:52 5 2059 Unni Brekka Ugland Kristiansand Kommune K55-59 0:58:00 - 2019 Thuy Dinh Hennig Olsen Is K55-59 Fullført - 843 Jorunn Vestøl Olsen Egen K55-59 Fullført K60-64 1 2031 Siri Marit Aasland Team Mosjon K60-64 0:52:41 K65-69 1 598 Turid Dyrstad Team Mosjon K65-69 0:55:25 2 35 Marit Penne Kr.Sand Kommune K65-69 1:00:30 3 849 Elisabeth Eid Egen Bedrift K65-69 1:02:43 K70-74 1 2087 Eli Erikssen Eli Erikssen / Posten Bring I.L. K70-74 0:52:56 2 2041 Margaret Anne Heald Team Mosjon K70-74 0:56:20 3 2184 Kjellaug Fjordheim Sørlandet Boligbyggelag B.I.L K70-74 1:01:50 M20-24 1 958 Joakim Senland-Holm Berry Packaging Norway AS M20-24 0:39:52 2 2141 Ferdinand Elmenhorst Universitetet i Agder M20-24 1:02:05 M25-34 1 2081 Joakim Johnsen IT Regnskap AS M25-34 0:39:59 2 2201 Dag-Erik Tvedt NOV BIL M25-34 0:40:07 3 2143 Noah Berglihn Ek-Elektro M25-34 0:42:28 4 975 Sebastian Ulvseth Oneco Elektro M25-34 0:43:19 5 2205 Mohammad Alnayef Phonero M25-34 0:43:38 6 2154 Petter Sannerud Ingen M25-34 0:44:42 7 2204 Zeljko Marinkovic Phonero M25-34 0:46:21 8 2074 Alexander Vågenes Vågenes M25-34 0:46:54 9 1065 Eirik Eid Peersen Agder Bilskade M25-34 0:47:00 10 2110 Robin Kvaase Nordea BIL M25-34 0:47:10 11 2077 Jonas Stoltz Fædrelandsvennen M25-34 0:47:20 12 2108 Christian Rinden Gumpen M25-34 0:47:26 13 2054 Fredrik Fosseli Agder Fylkeskommune M25-34 0:47:27 14 863 André Mossige Torvund FK Vigør M25-34 0:47:28 15 2155 Morten Rosen Meventus M25-34 0:51:19 16 2200 Kristian Hagestad Phonero M25-34 0:51:23 17 845 Nils Theodor Flaa Optimera M25-34 0:58:34 - 871 Marcus Jonassen Energiverket M25-34 Fullført - 3054 Nicolai Kjær Nico Blikk M25-34 Fullført - 2053 Mathias Haug Kjevik Kpmg AS M25-34 Fullført - 2207 Even Løland M25-34 Fullført - 2206 Steinar Valle Sopra Steria M25-34 Fullført M35-39 1 879 Jonas Munthe Christiansholm M35-39 0:34:06 2 2098 Anders Birkenes Sørheim Bygg M35-39 0:34:28 3 622 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Kristiansand M35-39 0:34:49 4 2126 Glenn Fossheim Norrøna Storkjøkken Kristiansand M35-39 0:36:44 5 2121 Eirik Rosseland Agder Fylkeskommune Bil M35-39 0:37:43 6 2093 Steffen Sørheim Sørheim Bygg as M35-39 0:40:21 7 2012 Tom-Erik Mathisen Vennesla Løpeklubb M35-39 0:40:43 8 2218 Daniel Wie Sparebanken Norge M35-39 0:43:29 9 3057 Edvard Dean Elementsør AS M35-39 0:45:00 10 2149 Tor Kristoffer Granmar Saerco Norge M35-39 0:47:27 11 931 Kristian Stangeland Elkem Kristiansand BIL M35-39 0:47:41 12 823 Jøran Eriksen Aamodt VVS M35-39 0:50:25 13 2032 Ferdinand Fredriksen D3m M35-39 0:50:40 14 2115 Philip Mosby Vågsbygd Runners M35-39 0:53:34 15 2183 Preben Hafnor Nors Care M35-39 1:05:26 M40-44 1 1102 Ken Rosseid Kristiansand Kommune M40-44 0:37:44 2 2057 Terje Brådland Bouvet M40-44 0:40:01 3 2089 Lars Kristian Pedersen Lars Kristian Pedersen / Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M40-44 0:40:11 4 832 Erik Kåbuland Byggmester Erik Kåbuland AS M40-44 0:41:57 5 2039 David Ankargren NOV M40-44 0:42:35 6 2159 Tom Nicolai Kolstad NRK Sørlandet M40-44 0:43:30 7 862 Grunde Dalen Agderfk BIL M40-44 0:44:12 8 1066 Arild Tveit Agder Bilskade M40-44 0:44:25 9 979 Arnt Georg Henriksen ASV Antholzertal M40-44 0:46:19 10 2052 Christopher Heath Å Energi BIL M40-44 0:46:27 11 641 William Robert Hargrave SLB Kristiansand M40-44 0:48:54 12 2029 Øystein Heggernes Alvestad Nye Veier AS B.I.L M40-44 0:49:47 13 1063 Sven Ivar Johannessen Agder Bilskade M40-44 0:49:54 14 2192 Erlend Waage Presteheia bhg M40-44 0:50:44 15 2203 Atle Nome TT Anlegg M40-44 0:52:06 - 2125 Alf Synstad Elkem M40-44 Fullført M45-49 1 2021 Bjarne Guttormsen Høvleriet Sør Guttormsen M45-49 0:41:31 2 828 Kjell Arvid Nilsen NOV BIL M45-49 0:41:56 3 2124 Frode Landås Vef M45-49 0:42:48 4 2138 Christian Tønnessen SLB M45-49 0:44:15 5 2114 Øystein Smith Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M45-49 0:45:01 6 946 Stein André Frostad Glencore Nikkelverk M45-49 0:45:59 7 2004 Kristoffer Simonsen Optimera M45-49 0:46:52 8 973 Kristian Espedal Larsen Kristiansand Kommune M45-49 0:48:33 9 830 Robert Bjørkelid Ek-Elektro AS M45-49 0:49:53 10 954 Roger Seterlien KSS M45-49 0:49:55 11 2022 Andre Roque NOV M45-49 0:51:44 12 2118 Lars Hoås Nov-Bil M45-49 0:52:37 13 3055 Svein Erik Syvertsen Egen M45-49 0:59:48 14 2198 Alf Tore Håland Bouvet M45-49 1:10:08 - 617 Joshua Bates Landmåler Sør M45-49 Fullført - 2083 Hans Magne Oa Ourom Optimera B.I.L M45-49 Fullført M50-54 1 930 Frode Kjetså Rema 1000 Voiebyen M50-54 0:40:25 2 978 Thomas Engebretsen Advokatfirmaet Kjær BIL M50-54 0:41:57 3 2025 Gisle Handegaard Hennig Olsen Is M50-54 0:43:16 4 2060 Arne Bakke Arne Bakke / Blåkors Kristiansand M50-54 0:44:25 5 2044 Tom Henry Vatne Heidelberg Materials Prefab Norge AS M50-54 0:45:25 6 607 Anstein Mykland Agder Regionale Bedriftsidrettslag M50-54 0:46:03 7 870 Torstein Thomassen Aamodt VVS M50-54 0:51:10 8 1044 Knut Funderud Syrtveit Å Energi BIL M50-54 0:51:31 - 2193 Sunhag Choi Aker Solutions M50-54 Fullført - 2103 Lance Olav Eastgate Egen Bedrift M50-54 Fullført - 2066 Tommy Hansen Just il M50-54 Fullført - 2050 Henning Reme Blå Kors Kristiansand M50-54 Fullført M55-59 1 2065 Geir Clausen Kbrbil M55-59 0:43:55 2 2123 Rune Berntsen Rambøll Norge As M55-59 0:44:04 3 2038 Nils Jørgen Helland Kristiansand Kommune BIL M55-59 0:46:24 4 619 Erlend Thune Bouvet M55-59 0:49:53 5 827 Kjell Torkelsen Agder Regioanale BIL M55-59 0:53:26 6 1154 Eilef Stalleland Helvik hus M55-59 0:54:08 7 829 Jon Terje Ekeland Nye Veier BIL M55-59 0:55:34 - 2157 Vidar Hestad SLB Kristiansand M55-59 Fullført M60-64 1 2014 Thor Bylund Verktøymakeren M60-64 0:43:19 2 2101 Alf Helge Fredriksen Grip M60-64 0:43:49 3 1023 Torbjørn Skaar Aker Solutions M60-64 0:44:40 4 1061 Gunnar Coward Agder Bilskade M60-64 0:45:46 5 2195 Trond Sørensen Team Mosjon M60-64 0:48:26 6 1250 Arne Bujordet Jernbanen bil M60-64 0:48:31 7 2049 Frode Udjus Vågsbygd Runners M60-64 0:49:20 8 517 Svein Egil Ivedal A3 Ressurs Vennesla AS M60-64 0:53:24 9 2102 Jan Helland Vegvesenet, Kristiansand M60-64 0:54:08 10 2015 Peder Sletfjerding NOV M60-64 0:55:17 11 2165 Kai Stokkeland Agder Regionale Bedriftsidrettslag M60-64 0:59:32 12 55 Ole Johan Bueklev Repstad BIL M60-64 1:04:08 - 2056 Geir Brekke Olsen TO Slettebøe M60-64 Fullført - 2188 Svein Eikaas Agder Regionale Bedriftsidrettslag M60-64 Fullført - 1088 Jørund Fjærbu Blatchford M60-64 Fullført - 2071 Audun Wilhelm Jensen Hennig Olsen Is M60-64 Fullført - 844 Bernt Ivar Olsen Egen M60-64 Fullført M65-69 1 2076 Bjørn Rune Henriksen Elkem Fiskå M65-69 0:42:38 2 2033 Ole Jacob Aadnesen Vennesla Løpeklubb M65-69 0:47:02 3 2084 John Zahl SLB M65-69 0:49:03 4 2061 Tom-Ole Kirkhus Nordea M65-69 0:49:51 5 2042 Ole Gunnar Sørli Nordea BIL M65-69 0:52:10 6 2177 Trygve Døble Å Energi M65-69 0:54:54 7 2181 Åge Nilsen Gumpen Gruppen M65-69 1:03:57 8 2051 Roy Sheppard Agder Regionale Bedriftsidrettslag M65-69 1:05:13 9 2194 Øistein Rosen Team Mosjon M65-69 1:17:00 - 2078 Robert Coward Kristiansand Kommune M65-69 Fullført M70-74 1 115 Carl Omdal Agder Bedriftsidrettslag M70-74 0:56:55 2 2036 Kai Kyllingstad Sparebanken Sør M70-74 1:05:02 - 1018 Odd Gaute Drivdal Egen M70-74 Fullført M75-79 1 2069 Knut Pilskog Firenor BIL M75-79 1:06:36 2 234 Alf Gurandsrud Team Mosjon M75-79 1:07:49 M80-84 1 270 Arne Hallvard Holte Agder Regionale Bedriftsidrettslag M80-84 1:18:56 2 750 Borgar Haugland Egen M80-84 1:28:20

Resultater for Kort løype uten tidtaking

K10-14 - 3051 Sarah Sunnås Team Mosjon K10-14 Fullført - 444 Helena Holte-Yttri Egen Bedrift K10-14 Fullført - 688 Ea Grude Eretveit Flekkerøy Løpeklubb K10-14 Fullført K15-19 - 926 Veronika Aarsland K15-19 Fullført K20-24 - 2095 Julie Marie Røysland Egen Bedrift K20-24 Fullført K25-34 - 903 Fride Berglihn Sweco BIL K25-34 Fullført - 902 Sonja Drangsholt Egen K25-34 Fullført - 612 Caroline Egedal Pieder Ro K25-34 Fullført - 1187 Helene Haddeland Nordea BIL K25-34 Fullført - 982 Mone Hafnor UIA K25-34 Fullført - 200 Marie Holberg Sørlandet Sykehus K25-34 Fullført - 537 Ebba Jaatun A3 Ressurs Vennesla AS K25-34 Fullført - 488 Siri Kustås KSI AS K25-34 Fullført - 442 Stine Kvernland Stine Kvernland / Sweco BIL K25-34 Fullført - 525 Camilla Lund A3 Ressurs Vennesla AS K25-34 Fullført - 1293 Kristina Othelia Lunde Olsen HMH K25-34 Fullført - 1115 Maren Myrene Globalconnect K25-34 Fullført - 406 Tonje Roland Unifon K25-34 Fullført - 438 Siren Rostrup Elkem K25-34 Fullført - 801 Inger Marie Rypestøl Egen Bedrift K25-34 Fullført - 772 Inger Helene Svendsen SSK BIL K25-34 Fullført - 466 Quynh Tat Nordea K25-34 Fullført - 267 Maria Uberg PwC K25-34 Fullført K35-39 - 88 Sunniva Aanesland Søgne Legesenter K35-39 Fullført - 1174 Maja Klottrup Berge Sørlandet Sykehus K35-39 Fullført - 504 Christina Gerhardsen KSI AS K35-39 Fullført - 524 Henriette Honnemyr A3 Ressurs Vennesla AS K35-39 Fullført - 306 Thea Mehren Løvaas Blå Kors Kristiansand K35-39 Fullført - 1205 Caroline Nesland Sikri AS K35-39 Fullført - 446 Ingrid Øydna Varods K35-39 Fullført - 1121 Ragnhild Skomedal Agder Regionale Bedriftsidrettslag K35-39 Fullført - 1147 Ingvild Steinnes Phonero K35-39 Fullført - 577 Caroline Thorstensen Caroline Thorstensen / Ingen K35-39 Fullført K40-44 - 350 Tora Gautefald Egen K40-44 Fullført - 672 Linda Hide Sørlandet Sykehus K40-44 Fullført - 1283 Tina Bisseth Johanssen Kristiansand Næringsselskap AS K40-44 Fullført - 170 Mona Lindekleiv Blå Kors Kristiansand K40-44 Fullført - 684 Eileen Worum Lyberg Brandsdal Group K40-44 Fullført - 489 Ingvild Mersland KSI AS K40-44 Fullført - 806 Reidun Moi Egen Bedrift K40-44 Fullført - 305 Caroline Breidenthal Olsen Cowi BL K40-44 Fullført - 429 Tonje Risinggård PwC K40-44 Fullført - 495 Kristin Ryen KSI AS K40-44 Fullført - 225 Simi Solaas Blå Kors K40-44 Fullført - 363 Benedicte Solum Phonero K40-44 Fullført - 242 Trude Sundtjønn UIA K40-44 Fullført K45-49 - 991 Nina Flaat Andersen Kristiansand S K45-49 Fullført - 977 Priscila Azocar-Vega Otera Infra S K45-49 Fullført - 107 Linda Bomann Agder Regionale Bedriftsidrettslag K45-49 Fullført - 479 Hilde Eik Christiansholm AS K45-49 Fullført - 390 Christina Elefsen UIA Bil K45-49 Fullført - 694 Eirin Fidje Christiansholm AS K45-49 Fullført - 249 Hanne Geelmuyden Team Geel K45-49 Fullført - 947 Wenche Haugen Sørlandet Sykehus K45-49 Fullført - 58 Renathe Henriksen Maritime Protection K45-49 Fullført - 996 Mona Helene Johannessen Kristiansand S K45-49 Fullført - 967 Elisabeth Kårigstad Oris Dental K45-49 Fullført - 322 Turid Krogedal Agder K45-49 Fullført - 687 Marit Kroslid Kristiansand Kommune K45-49 Fullført - 484 Annette Kvåle Via Partner AS K45-49 Fullført - 212 Linda Larsen Å Energi K45-49 Fullført - 344 Anette Lunde Agder Fylkeskommune K45-49 Fullført - 315 Åslaug Myrvang Sørlandet Sykehus K45-49 Fullført - 498 Bettina Jeanine Nysæther KSI AS K45-49 Fullført - 573 Anne-Gunn Vegusdal Orten Meny Vågsbygd K45-49 Fullført - 428 Gro Anita Kåsa Poulsen Blå Kors Kristiansand K45-49 Fullført - 1151 Hilde Tønnessen Phonero K45-49 Fullført - 281 Tone Linnebo Trelsgård Kristiansand Kommune K45-49 Fullført - 549 Catrine Vehus Meny Vågsbygd K45-49 Fullført - 288 Ida Waren IT Regnskap AS K45-49 Fullført K50-54 - 634 Hege Bamle Siegwarth Norrøna Storkjøkken Kristiansand K50-54 Fullført - 202 Inger-Lise Bergman Norce K50-54 Fullført - 997 Anne Bjørnenak K50-54 Fullført - 904 Annette Drangsholt Egen K50-54 Fullført - 529 Kristin Eastwood A3 Ressurs Vennesla AS K50-54 Fullført - 410 Hege Ekberg Sørlandet Sykehus Kongsgård K50-54 Fullført - 945 Marina Folåsen Otera Infra AS K50-54 Fullført - 637 Nina Fosse Dagfin Skaar SA K50-54 Fullført - 239 Trude Fredriksen Å Energi K50-54 Fullført - 2212 Randi Bay Gundersen Varodd AS K50-54 Fullført - 478 Ingunn Sørlid Haugen Tangen vgs K50-54 Fullført - 398 Rita Henriksen Sørlandet Sykehus K50-54 Fullført - 5 Marianne Humborstad Statbil K50-54 Fullført - 811 Mette Igland Agder Fylkeskommune K50-54 Fullført - 423 Lena Jore Maritime Protection K50-54 Fullført - 340 Jorunn Andreassen Juell Tangen vgs K50-54 Fullført - 640 Elin Justnæs KSI AS K50-54 Fullført - 546 Lillian Sophia Kilen Egen K50-54 Fullført - 130 Tine Langeland Kristiansand Kommune K50-54 Fullført - 405 Anne Gry Messenlien Elkem K50-54 Fullført - 128 Kristin Ilebekk Olsen Revisjon Sør AS K50-54 Fullført - 307 Birte Larsson Pedersen Blå Kors Kristiansand K50-54 Fullført - 455 Ingveldur Sigurjonsdottir Tangen Vgs. K50-54 Fullført - 349 Inger Skjævesland Egen K50-54 Fullført - 1124 Åshild Skofteland Agder Fylkeskommune K50-54 Fullført - 732 Ruth Vallehei Agder Regionale K50-54 Fullført K55-59 - 357 Christin Fast Andersen Maritime Protection K55-59 Fullført - 221 Linda Andreassen Cbil Retro K55-59 Fullført - 333 Torill Brottveit Returkraft AS K55-59 Fullført - 18 Susann Burke Varodd AS K55-59 Fullført - 169 Jane Eidså Sørlandet Sykehus K55-59 Fullført - 818 Birte Eiersland Agder Regionale Bedriftsidrettslag K55-59 Fullført - 677 Anne Marie Ekeland Sørlandet Sykehus K55-59 Fullført - 294 Anne Grete Ellingsen Berry Packaging Norway AS K55-59 Fullført - 449 Ragnhild Auestad Ellseth Nordea K55-59 Fullført - 922 Eva Engesland Kristiansand Kommune BIL K55-59 Fullført - 793 Mona Foss Hennig Olsen IS BIL K55-59 Fullført - 800 Tove Frikstad Varodd AS K55-59 Fullført - 313 Trude Bømark Hannestad Glencore Nikkelverk AS K55-59 Fullført - 2174 Hanne Hermansen Egen K55-59 Fullført - 68 Randi Jernberg-Thune Agder Fylkeskommune K55-59 Fullført - 1198 Gro Kiledal Egen Bedrift K55-59 Fullført - 316 Mona Kristensen Agder FK Bedriftidrettslag K55-59 Fullført - 332 Anne Marie Lande Rambøll K55-59 Fullført - 282 Trine Lidi Otek Agder K55-59 Fullført - 256 Grethe-Lill Lunde Sørlandet Boligbyggelag K55-59 Fullført - 356 Karen Adine Nevland Kristiansand S K55-59 Fullført - 83 Vivian Nøtland Kristiansand Kommune K55-59 Fullført - 2219 Maj-Kristin Nygård Kr.Sand Kommune K55-59 Fullført - 1199 Karianne Øen Posten og Bring IL K55-59 Fullført - 258 Reidun Østerberg Sørlandet Sykehus K55-59 Fullført - 422 Ellen Holter Ostojic Elkem Fiskaa BIL K55-59 Fullført - 1089 Kristin Eidem Pedersen Arbeidstilsynet K55-59 Fullført - 445 Aud Repstad Nordea K55-59 Fullført - 792 Linda Varhug Røsnes Kristiansand S K55-59 Fullført - 924 Randi Mari Rypestøl Hellevikhus BIL K55-59 Fullført - 275 Elin Søberg Stubstad Kristiansand Kommune K55-59 Fullført - 295 Åse Tellefsen Berry Packaging K55-59 Fullført - 358 Wenche Tønnessen Blå Kors Kristiansand K55-59 Fullført K60-64 - 532 Anne Siren Aanensen A3 Ressurs Vennesla AS K60-64 Fullført - 491 Åse Kristin Arnesen KSI AS K60-64 Fullført - 208 Gerd Bjørge Egen Bedrift K60-64 Fullført - 230 Toril Brantzeg Nye Veier AS K60-64 Fullført - 219 Solveig Bratteland Cbil Retro K60-64 Fullført - 1252 Siri Stavsholt Bujordet Jernbanen bil K60-64 Fullført - 927 Elisabeth Sørensen Dahl Egen K60-64 Fullført - 816 Grete Djupevik Agder fk Tangen K60-64 Fullført - 126 Hilde Eftevåg Egen Bedrift K60-64 Fullført - 465 Inger Margrethe Fidje Kristiansand Kommune K60-64 Fullført - 97 Mona Guttormsen Multi Regnskap AS K60-64 Fullført - 268 Gunhild Hageland Egen Bedrift K60-64 Fullført - 690 Ragnhild Hald Christiansholm AS K60-64 Fullført - 110 Kirsti Hansen Egen Bedrift K60-64 Fullført - 875 Lise Hansen Ingen K60-64 Fullført - 213 Britt Hilde Hattrem Cbil Retro K60-64 Fullført - 868 Åse Haugland K60-64 Fullført - 2208 Kari Haugland Tresse Legesenter K60-64 Fullført - 391 Kjersti Aulin Heggem Å Energi K60-64 Fullført - 369 Hilde Hultin Phonero K60-64 Fullført - 635 Berit E Ingebretsen Team Mosjon K60-64 Fullført - 874 Eli Jensen Sørlandet Sykehus K60-64 Fullført - 876 Anne Sofie Kaaland Statbil K60-64 Fullført - 361 Unni-Merethe Kaarigstad Team Mosjon bil K60-64 Fullført - 920 Berit Opland Kristiansen Kristiansand S K60-64 Fullført - 1122 Dorte Kvist Sørlandet Sykehus K60-64 Fullført - 232 Solveig Løhaugen Wigemyr K60-64 Fullført - 241 Trude Lohne Kristiansand Kommune K60-64 Fullført - 70 Inés Del Carmen Lund Tangen.Vgs K60-64 Fullført - 63 Anne Grete Mjåland Kommunen K60-64 Fullført - 116 Wenche Mykland Abik25 K60-64 Fullført - 1194 Inger Olsen Kristiansand Kommune K60-64 Fullført - 2217 Gro Robstad Strømmestiftelsen K60-64 Fullført - 470 Mona Rosseland NOV K60-64 Fullført - 16 Guri Sæterlid Team Mosjon K60-64 Fullført - 1134 Konstanse Skeie HMH (Mhwirth) K60-64 Fullført - 858 Liv Heidi Torsvik Posten Bring K60-64 Fullført - 1126 Wenche Ulland Team Mosjon K60-64 Fullført - 67 Anne Kristin Undlien Kristiansand Kommune K60-64 Fullført - 850 Anne Sigfrid Uppstad Kristiansand Kommune K60-64 Fullført - 381 Elin Vatne Boss Industri K60-64 Fullført - 103 Solfrid Viste Egen K60-64 Fullført - 259 Marianne Vorraa UiA BIL K60-64 Fullført - 1180 Margareth Wathne Postenbring Idrettslag Kristiansand K60-64 Fullført - 124 Wenche Wessman Egen K60-64 Fullført K65-69 - 131 Eli Margareth Andås Uiabil K65-69 Fullført - 237 Aud Undheim Andersen Nordea K65-69 Fullført - 431 Eva Kristin Sæthern Arneberg Agder Fylkeskommune K65-69 Fullført - 1144 Brith Jorun Åteigen HMH BIL K65-69 Fullført - 13 Ragnhild Auestad Team Mosjon K65-69 Fullført - 855 Åse Reidun Axelsen Posten Bring Bedriftsidrettslag K65-69 Fullført - 909 Anita Berntsen Kalstad Kristiansand Kommunen K65-69 Fullført - 312 Ingunn Borøy OSM Maritime Group AS K65-69 Fullført - 760 Siri Marianne Coward Statbil K65-69 Fullført - 57 Elin Marie Drivdal Egen K65-69 Fullført - 53 Karin Dynestøl Egen K65-69 Fullført - 2221 Eva W Edvardsen K65-69 Fullført - 1182 Anne Britt Engestøl Egen K65-69 Fullført - 1107 Anne Berit Eriksen Tolletaten K65-69 Fullført - 353 Inger Evensen HMH BIL K65-69 Fullført - 1254 Anne Marit Fjeldsgård Boen K65-69 Fullført - 550 Laila Fjellheim Oneco K65-69 Fullført - 895 Linda Flaa Kristiansand K65-69 Fullført - 77 Vera Ringdal Folkvord Team Mosjon B.I.L K65-69 Fullført - 743 Kari Landa Frigstad Egen K65-69 Fullført - 545 Anita Fuglestad Kristiansand S K65-69 Fullført - 38 Thorhild Løvdal Gundersen Team Mosjon K65-69 Fullført - 314 Rita Hægeland Egen Bedrift K65-69 Fullført - 122 Reidunn Hanasand Agder Bedriftsidrett K65-69 Fullført - 368 Bjørg Hellem Agder Regional K65-69 Fullført - 191 Torunn Helleren Oneco Networks K65-69 Fullført - 1133 Inger Helen Horsgård Egen K65-69 Fullført - 269 Grete Jakobsen Trimtex K65-69 Fullført - 54 Anne Grete Lindeland UiA BIL K65-69 Fullført - 703 Inger Lill Log Ingen K65-69 Fullført - 91 Inger Lygre Kristiansand Kommune K65-69 Fullført - 788 Eva Moen Kristiansand Kommune K65-69 Fullført - 108 Jorunn Mørkesdal Sparebanken Sør B.I.L K65-69 Fullført - 385 Tone Mosberg Team Mosjon BIL K65-69 Fullført - 134 Brita Nordby Johnsen Team Mosjon K65-69 Fullført - 992 Anne Kathrine Ottosen LSK BIL K65-69 Fullført - 317 Inger Johanne Rasmussen Berry Packaging Norway AS K65-69 Fullført - 93 Laila Røinås Statsforvalteren i Agder K65-69 Fullført - 190 Astri Ruud Egen K65-69 Fullført - 896 Vigdis Skorpen K65-69 Fullført - 630 Irene Werner Steinsland Sørlandet Sykehus K65-69 Fullført - 447 Tulla Sveindal Team Mosjon K65-69 Fullført - 109 Kari Bergstad Tredal Nordic Door AS K65-69 Fullført - 771 Tora Trydal Sørlandet Sykehus K65-69 Fullført - 197 Arnhild Trygsland NAV K65-69 Fullført - 1173 Ann-Helen Fossnes Tverrli Ingen K65-69 Fullført - 452 Janne Hagen Vang Egen K65-69 Fullført - 726 Ellinor Vedal Tollvesenets Idrettslag K65-69 Fullført - 144 Jorun Wigstøl Kristiansand Kommune K65-69 Fullført K70-74 - 959 Ruth Aarre K70-74 Fullført - 424 Anne Kate Andersen Color Line K70-74 Fullført - 352 Anne Karin Beurling Egen Bedrift K70-74 Fullført - 937 Anna Oveland Eldhuset Egen K70-74 Fullført - 9 Ellen Britt Engelstad Team Mosjon K70-74 Fullført - 551 Reidun Fidje Egen K70-74 Fullført - 420 Sigrun Fossheim Sørlandet Sykehus K70-74 Fullført - 252 Astrid Geelmuyden Team Geel K70-74 Fullført - 1179 Wenche Graaner Sørlandet Sykehus K70-74 Fullført - 725 Greta Hallaren K70-74 Fullført - 273 Eli Hommekland Egen K70-74 Fullført - 168 Elin Ilebekk Egen K70-74 Fullført - 886 Sigrid Farstad Johnsen Ingen K70-74 Fullført - 155 Eldri Kirkesola Arbeidstilsynet K70-74 Fullført - 280 Karin Klungreseth Sørlandet Sykehus K70-74 Fullført - 717 Ellen Knutsen K70-74 Fullført - 207 Marit Leipsland Egen Bedrift K70-74 Fullført - 1278 Unni Lindeberg K70-74 Fullført - 162 Anne Marie Løvsland Politiets BIL K70-74 Fullført - 554 Anni Lunden Egen Bedrift K70-74 Fullført - 861 Greta Nygren Lohne K70-74 Fullført - 1195 Kristine Oftedal Nordea K70-74 Fullført - 393 Marit Nodeland Sødal Egen K70-74 Fullført - 1247 Signy Anne Bondø Stenersen Ssk K70-74 Fullført - 326 Ingebjørg Sundtjønn Sørlandet Sykehus K70-74 Fullført - 180 Vibeke Holme Tjøm Sørlandet Sykehus K70-74 Fullført - 408 Rita Torbjørnsen Team Mosjon K70-74 Fullført K75-79 - 186 Elin Aaberg Johansen Egen K75-79 Fullført - 883 Anne Grethe Andersen K75-79 Fullført - 736 Anne Turid Andersen K75-79 Fullført - 289 Ann Kate Askildsen Egen K75-79 Fullført - 860 Bjørg Aurebekk Kristiansand S K75-79 Fullført - 724 Kari Breen Kristiansand S K75-79 Fullført - 175 Olaug Drange Optimera K75-79 Fullført - 502 Bjørg Ellingsen Nordli K75-79 Fullført - 172 Sølvi Evensen Egen K75-79 Fullført - 20 Randi Fosselie Team Mosjon K75-79 Fullført - 318 Bjørg Grønnestad Statbil K75-79 Fullført - 25 Elin Gundersen Sørlandet Sykehus K75-79 Fullført - 509 Alfrid Hånes K75-79 Fullført - 885 Siri Henriksen Kristiansand S K75-79 Fullført - 463 Inger M. Holthe Holthe Sørlandet Sykehus K75-79 Fullført - 460 Liv Jakobsen Kristiansand Politiidrettslag K75-79 Fullført - 720 Lilli Johansen K75-79 Fullført - 218 Rose Johansen Cbil Retro K75-79 Fullført - 1110 Brita Stav Johanssen Egen K75-79 Fullført - 136 Aase Kiledal Statbil K75-79 Fullført - 413 Grete Klottrup Larsen Nikkelverket K75-79 Fullført - 203 Anne Grete Le Page Egen K75-79 Fullført - 185 Randi Mellingsæter Egen K75-79 Fullført - 327 Bjørg Mykland Posten Bring Idrettslag K75-79 Fullført - 102 Mari Elisabeth Nøkleby Egen K75-79 Fullført - 127 Eli Oftedal Norconsult K75-79 Fullført - 766 Liv Marion Øina K75-79 Fullført - 246 Bente Økland Team Mosjon K75-79 Fullført - 907 Laila Os K75-79 Fullført - 808 Inger Marie Oudalstøl K75-79 Fullført - 42 Jorun Roald Egen K75-79 Fullført - 173 Kirsten Salthaug Kristiansand S K75-79 Fullført - 709 Marit Simonsen Kristiansand K75-79 Fullført - 480 Elna Skjebstad DNB K75-79 Fullført - 748 Gro Skogen K75-79 Fullført - 742 Unni Skøyen Kristiansand S K75-79 Fullført - 744 Sissel Sørensen K75-79 Fullført - 248 Randi Strøm-Olsen Ingen K75-79 Fullført - 467 Anne-Gerd Sunde Kristiansand Kommune K75-79 Fullført - 165 Gunhild Svenningsen Egen K75-79 Fullført - 181 Berit Tønnessen MHM K75-79 Fullført - 375 Solveig S. Torjusen Egen K75-79 Fullført - 1111 Liv Wasland Fædrelandsvennen K75-79 Fullført K80-84 - 297 Anne Byremo Egen K80-84 Fullført - 751 Frøydis Ekeland K80-84 Fullført - 728 Lilli Frivold K80-84 Fullført - 1207 Ester Haugland K80-84 Fullført - 721 Edel Holte K80-84 Fullført - 8 Eldbjørg Tulla Larsen Rotator K80-84 Fullført - 865 Bjørg Elisabeth Olsen UiA BIL K80-84 Fullført - 764 Ann-Elise Robertsen Vennesla K80-84 Fullført - 957 Kirsten Spikkeland K80-84 Fullført - 2222 Rigmor Stavø Egen K80-84 Fullført - 707 Aslaug Wandsvik Søgne K80-84 Fullført K85-89 - 786 Lise Johanessen K85-89 Fullført - 754 Gudveig Jørundland Kristiansand S K85-89 Fullført - 1277 Bjørg Lund K85-89 Fullført M10-14 - 814 Oscar Z. Tønnessen M10-14 Fullført M20-24 - 486 Mats Aare Bygland KSI AS M20-24 Fullført M25-34 - 520 Knut Ragnar Aamdal A3 Ressurs Vennesla AS M25-34 Fullført - 309 Kim Barsgård Berry Packaging Norway as M25-34 Fullført - 501 Victor Dias KSI AS M25-34 Fullført - 530 Vegard Larsen A3 Ressurs Vennesla AS M25-34 Fullført - 426 Stian Nygren Berry Packaging M25-34 Fullført - 3052 Kristoffer Øen Mio M25-34 Fullført M35-39 - 536 Jan Arild Aurebekk A3 Ressurs Vennesla AS M35-39 Fullført - 499 Morten Berggren KSI AS M35-39 Fullført - 696 Kristoffer Holtskog Blå Kors Kristiansand M35-39 Fullført - 2008 Johan Kristian Kvernland Stine Kvernland / Asplan Viak M35-39 Fullført - 1129 Vegard Syvertsen Mer Norge AS M35-39 Fullført M40-44 - 300 Dag Tore Abrahamsen T.O.Slettebøe M40-44 Fullført - 963 Jahn Christian Egeland M40-44 Fullført - 482 Kjetil Gislefoss Via Partner AS M40-44 Fullført - 784 Thomas Grødum Agder Bilskade M40-44 Fullført - 627 Kristian Jortveit Nikkelverket bil M40-44 Fullført - 534 Kjell Erik Kristiansen A3 Ressurs Vennesla AS M40-44 Fullført - 511 Alex Rene Lunden KSI AS M40-44 Fullført - 490 Bjørn Henrik Mersland KSI AS M40-44 Fullført - 643 Harald Nesland Unifon M40-44 Fullført - 362 Kjell Yngve Olsen Phonero M40-44 Fullført - 481 Anders S Omland Via Partner AS M40-44 Fullført - 882 Hans-Jakob Omland Nordea M40-44 Fullført M45-49 - 936 Anstein Fidje Christiansholm AS M45-49 Fullført - 477 Morten Nelson Morten Nelson / Phonero M45-49 Fullført - 366 Robert Nestler Sørlandet Sykehus M45-49 Fullført - 526 Espen Nilsen A3 Ressurs Vennesla AS M45-49 Fullført - 383 Geir Sangvik Boss Industri M45-49 Fullført - 493 Eivind Skaar KSI AS M45-49 Fullført - 222 Dag Eivind Vestbakke Å Energi M45-49 Fullført - 1041 Atle Wandsvik Å Energi M45-49 Fullført M50-54 - 1231 Frode Andreassen Egen M50-54 Fullført - 649 Trond Furseth Blå Kors Kristiansand M50-54 Fullført - 473 Kenneth Haugedal Christiansholm AS M50-54 Fullført - 519 Willy Jensen A3 Ressurs Vennesla AS M50-54 Fullført - 139 Tor Jerstad Tor Jerstad / Agder Fylkeskommune M50-54 Fullført - 389 Jens Petter Kittelsen Phonero M50-54 Fullført - 804 Sverre Larsen Team Mosjon M50-54 Fullført - 384 Roald Nilsen Huntonit M50-54 Fullført - 1260 Rune Nilsen Hydro Vigeland M50-54 Fullført - 210 Ole Henrik Thune Å Energi M50-54 Fullført - 233 Arild Trelsgård Å Energi BIL M50-54 Fullført M55-59 - 987 Kjell Aasland M55-59 Fullført - 583 Jostein Akselsen Agder Fylkeskommune M55-59 Fullført - 73 Geir Andersen Svaberg Arkitektur og Plan AS M55-59 Fullført - 642 Øystein Arnesen Gumpen Gruppen M55-59 Fullført - 308 Jan Hilmar Ausland Berry Packaging Norway AS M55-59 Fullført - 28 Arild Bergan Team Mosjon M55-59 Fullført - 1094 Jarl Bøhn NOV M55-59 Fullført - 968 Fredrik Enge Egen M55-59 Fullført - 970 Vidar Fidje Elkem M55-59 Fullført - 563 Lars Ragnvald Hannestad Color Line M55-59 Fullført - 345 Steinar Justnes Huntonit M55-59 Fullført - 544 Jørgen Kilen Norgesplaster M55-59 Fullført - 527 Ole Kristian Lauvland A3 Ressurs Vennesla AS M55-59 Fullført - 872 Ådne Prestø Lie Glencore Nikkelverk AS M55-59 Fullført - 339 Tor Henning Lien NOV BIL M55-59 Fullført - 693 Guttorm Martinsen Rambøll M55-59 Fullført - 522 Jan Otto Møllevold A3 Ressurs Vennesla AS M55-59 Fullført - 657 Geir Salvesen Salvesen Blikk og Ventilasjon M55-59 Fullført - 433 Geir Vennesland Huntonit M55-59 Fullført - 178 Martin Johan Vindheim Team Mosjon M55-59 Fullført - 211 Christian Von Der Ohe GCE Node BIL M55-59 Fullført M60-64 - 557 Arne Bjart Andersen Statbil M60-64 Fullført - 513 Øyvind Andersen KSI AS M60-64 Fullført - 591 Rune Andersen HMH M60-64 Fullført - 2 Trond Andersen Team Mosjon M60-64 Fullført - 310 Atle Bergset Sparebanken Sør Bedriftsidrettslag M60-64 Fullført - 779 Svein A Berntsen Sørlandet Sykehus M60-64 Fullført - 935 Thor-Arnfinn Bjørnstøl OPS Solutions AS M60-64 Fullført - 492 Roberto Elias Conteras KSI AS M60-64 Fullført - 794 Sven Egeland Hennig-Olsen Is M60-64 Fullført - 2213 Hans Christian Eriksen Varodd AS M60-64 Fullført - 101 Jan Vidar Hansen Nikkelverk BIL M60-64 Fullført - 59 Roar Hermansen Multi Regnskap AS M60-64 Fullført - 468 Jan Petter Horn Å Energi BIL M60-64 Fullført - 521 Asbjørn Geir Johannessen A3 Ressurs Vennesla AS M60-64 Fullført - 330 Børre Johnsen NOV BIL M60-64 Fullført - 906 Steinar Jørgensen NOV M60-64 Fullført - 841 Harald Klungland KSI M60-64 Fullført - 62 Sigbjørn Lie Jernbanens Idrettslag M60-64 Fullført - 251 Ole Lossius BRG M60-64 Fullført - 370 Vidar Lundevold Huntonit BIL M60-64 Fullført - 71 Åge Mørkesdal Sparebanken Sør B.I.L. M60-64 Fullført - 76 Asgeir Næss Veidekke BIL M60-64 Fullført - 867 Terje Nandrup Egen M60-64 Fullført - 298 Rune Østerberg Oasen Skole M60-64 Fullført - 659 Gjøran Sandstrøm Kristiansand M60-64 Fullført - 797 Per Skofteland Otera Infra BIL M60-64 Fullført - 118 Tom-Arne Stallemo Team Mosjon M60-64 Fullført - 214 Guttorm Tenold Cbil Retro M60-64 Fullført M65-69 - 756 Ivar Johan Aas Huntonitt M65-69 Fullført - 311 Øystein Bakke Tollvesenet BIL M65-69 Fullført - 399 Rune Berentsen Egen M65-69 Fullført - 373 Nils Bjørge Egen Bedrift M65-69 Fullført - 475 Jon Bjørgum Christiansholm AS M65-69 Fullført - 296 Roald Borgemyr Telesport M65-69 Fullført - 456 Torfinn Buseth Elkem Fiskaa BIL M65-69 Fullført - 80 Tore B Dalevoll Kristiansandsregionen Brann og Redning M65-69 Fullført - 664 Jan Martin Drivdal HMH BIL M65-69 Fullført - 60 Jens Øyvind Dynestøl Egen M65-69 Fullført - 100 Hans Petter Erichsen HMH Bil M65-69 Fullført - 86 Helge Fjermeros HMH Bil M65-69 Fullført - 1261 Lars Helge Fossdal Sørlandet Sykehus M65-69 Fullført - 69 Niels Garmann-Johnsen Universitetet i Agder M65-69 Fullført - 1248 John Hansen Politiet M65-69 Fullført - 1208 Vidar Håverstad Egen M65-69 Fullført - 894 Henning Holst Vinmonopolet M65-69 Fullført - 571 Ernst Johnny Jenssen Privat M65-69 Fullført - 137 Tom Jochumsen Blå Kors M65-69 Fullført - 409 Helge Johannessen Team Mosjon M65-69 Fullført - 809 Lasse Johnsen Adv.Fa. Myhre & Johnsen M65-69 Fullført - 908 Bård Kalstad Egen M65-69 Fullført - 380 Kai Rune Mitander Huntonit BIL M65-69 Fullført - 142 Knut Eirik Myhre Blå Kors M65-69 Fullført - 1272 Finn Egil Olsen hmh bil M65-69 Fullført - 869 Lars Edvin Olsen Varodd M65-69 Fullført - 264 Svein Arne Øydna Nordea BIL M65-69 Fullført - 2216 Trond Robstad Tratec M65-69 Fullført - 89 Per Inge Rønsberg HMH M65-69 Fullført - 160 Reidar Sæstad DNB M65-69 Fullført - 670 Knut Sand Kristiansand S M65-69 Fullført - 284 Vidar Sandtveit Egen M65-69 Fullført - 553 Vidar Sannes Forsvaret M65-69 Fullført - 61 Arvid Solheim Blå Kors Kristiansand M65-69 Fullført - 156 Geir Ove Steensohn Sørlandet Sykehus M65-69 Fullført - 81 Jon Steinar Viervang Sparebanken Norge BIL M65-69 Fullført M70-74 - 1191 Gudvin Baldersheim Hennig-Olsen BIL M70-74 Fullført - 27 Kåre Berle Team Mosjon M70-74 Fullført - 1076 Arvid Brattland Senior M70-74 Fullført - 78 Kristen Bue Team Mosjon M70-74 Fullført - 85 Mardon Drangsholt Nordea M70-74 Fullført - 1279 Erik Dyngvold Ingen M70-74 Fullført - 773 Steinar Johan Flak Kristiansand S M70-74 Fullført - 10 Tor Helge Fosselie Team Mosjon M70-74 Fullført - 988 Oddleiv Frustøl Øvrebø M70-74 Fullført - 37 Øivind Gundersen Team Mosjon M70-74 Fullført - 39 Tore Heidenreich Team Mosjon M70-74 Fullført - 192 Berent Helleren Oneco Networks M70-74 Fullført - 301 Bengt Oliver Klemo Egen Bedrift M70-74 Fullført - 459 Per Kvinlaug Egen M70-74 Fullført - 36 Svein Helge Mollestad Team Mosjon M70-74 Fullført - 419 Helge Moseid Posten Bring M70-74 Fullført - 354 Asbjørn Narvestad Repstad BIL M70-74 Fullført - 146 Håkon Magne Omland Nordialog M70-74 Fullført - 807 Johannes Oudalstøl M70-74 Fullført - 740 Kåre Pedersen M70-74 Fullført - 30 Kjell Ivar Sangesland Team Mosjon M70-74 Fullført - 209 Oddvar Skår Egen Bedrift M70-74 Fullført - 392 Svein B. Sødal Egen M70-74 Fullført - 923 Sven Arne Stenersen Egen M70-74 Fullført - 763 Jens Stien Posten M70-74 Fullført - 132 Terje Taraldsen Team Mosjon M70-74 Fullført - 374 Leif Otto Torjusen Egen M70-74 Fullført - 11 Arild Vehus Team Mosjon M70-74 Fullført M75-79 - 881 Sigurd Næss Andersen M75-79 Fullført - 90 Tore Berntsen Agder Fylkeskommune M75-79 Fullført - 351 Hans Gustav Beurling Privat M75-79 Fullført - 888 Kjell Bjærum M75-79 Fullført - 164 Jan Gunnar Bjørtvedt Egen Bedrift M75-79 Fullført - 220 Øystein Edvardsen Cbil Retro M75-79 Fullført - 2220 William Edvardsen M75-79 Fullført - 179 Kåre Eidsaa Egen M75-79 Fullført - 1276 Stein Vidar Erikssen Nordea M75-79 Fullført - 21 Knut Fosselie Team Mosjon M75-79 Fullført - 695 Gunnar Fossestøl Senior25 M75-79 Fullført - 451 Øivind Fredriksen Optimera M75-79 Fullført - 457 Terje Gabrielsen Kristiansand S M75-79 Fullført - 253 Erik Geelmuyden Team Geel M75-79 Fullført - 4 John Magnus Humborstad Team Mosjon M75-79 Fullført - 2214 Kai Kårikstad M75-79 Fullført - 1206 Gunnar Kåsa Egen M75-79 Fullført - 204 John Le Page Egen M75-79 Fullført - 718 Tom Lindeland Søgne M75-79 Fullført - 341 Odfinn Loka Nordea M75-79 Fullført - 1090 Roald Mæsel Åenergi M75-79 Fullført - 780 Karl Ivar Moen Kristiansand S M75-79 Fullført - 98 Tor Arild Oftedal Lærerne M75-79 Fullført - 762 Leif Sigbjørn Omdal Egen M75-79 Fullført - 705 Jon Anders Østhus M75-79 Fullført - 768 Torbjørn Paulsen M75-79 Fullført - 174 Sigmund Salthaug M75-79 Fullført - 199 Oddmund Sjøveian Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M75-79 Fullført - 749 Jan Skogen M75-79 Fullført - 737 Sverre Strømmen M75-79 Fullført - 277 Tore Svennevig Posten M75-79 Fullført - 734 Tore Tangen M75-79 Fullført - 454 Helge Tønnessen DNB BIL M75-79 Fullført - 182 Kjell Tønnessen Telesport M75-79 Fullført - 893 Leiv Torstveit M75-79 Fullført - 533 Bjørn Usterud Kristiansand S M75-79 Fullført - 706 Odd Wandsvik Optimera M75-79 Fullført M80-84 - 710 Arnstein Ariansen Kristiansand S M80-84 Fullført - 287 Paul Askildsen Egen M80-84 Fullført - 215 Hans Gunter Bjerkemo Cbil Retro M80-84 Fullført - 176 Hans Arvid Drange Optimera M80-84 Fullført - 216 Jan Åge Esperås Cbil Retro M80-84 Fullført - 319 Peder Grønnestad Vennesla Kommunale Bedriftsidrettslag M80-84 Fullført - 34 Kai Gyberg Varodd M80-84 Fullført - 3 Jan R. Hansen Egen M80-84 Fullført - 714 Jon Heggland Posten Bring M80-84 Fullført - 462 Kjell Holthe Nordea M80-84 Fullført - 217 Kjell I. Svendsen Cbil Retro M80-84 Fullført - 74 Håkon Kristian Kiledal Statbil M80-84 Fullført - 765 Audun Kjøstvedt Team Mosjon M80-84 Fullført - 44 Torstein Larsen Kristiansand M80-84 Fullført - 864 Jan Erik Olsen Kristiansand S M80-84 Fullført - 194 Håkon Reptad Egen M80-84 Fullført - 708 Helge Simonsen Kristiansand M80-84 Fullført - 24 Didrik Jarl Solli Sparebanken Sør M80-84 Fullført - 745 Sverre Sørensen M80-84 Fullført - 193 Erik Tønnesen Egen M80-84 Fullført - 1140 Tor Erik Wasland Kristiansand Kommune M80-84 Fullført M85-89 - 712 Kjell Baasland Kristiansand S M85-89 Fullført - 65 Harald Reinert Hille Ingen Bedrift M85-89 Fullført M90-94 - 798 Bjørn Aksel Ekberg M90-94 Fullført - 755 Einar Jørundland M90-94 Fullført Trim - 2223 Margot Therese Lande Schindler AS Trim Fullført

Resultater for Milsluker løype uten tidtaking