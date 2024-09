Oppdal Fjellmaraton er kjent som et av Norges vakreste fjelløp, med en løype som byr på 80 prosent terrengløping over skoggrensen. Med utsikt over det majestetiske Trollheimen-fjellområdet, får deltakerne kjenne på både naturens skjønnhet og dens utfordringer. Løpet er delt inn i tre distanser - 11 km, 22 km og 42 km - alle med målgang i Oppdal sentrum.



De tidligst startende på maraton gjør seg klare. (Foto: Arrangøren)

Løypa starter ved Gjevilvasshytta, og tar løperne opp til det høyeste punktet på 1389 moh. underveis på maratondistansen. 22-kilometeren byr på 1100 høydemeter og starter ved Remmasætra, mens fjellmila (11 km) starter ved Haugset gård og tar deltakerne gjennom 700 høydemeter før de når målet i Oppdal sentrum.



Drikkestasjon i flott natur. (Foto: Arrangøren)



Resultater fra maraton

På maratondistansen var det Ludvik Rød Benco fra Molde som gikk av med seieren i herreklassen med tiden 3.53.33. Isak Bergset fra Frol IL / Team VJ fulgte på andreplass med 4.01.32, mens 17 år gamle Isak Drøpping fra Trollheimen Fjellsportklubb tok en meget sterk tredjeplass med 4.02.18.



Premiepall 42 km for herrene. (Foto: Arrangøren)



I kvinneklassen var Maria Wallin fra Trondheim raskest og vant på 4.56.05. På andreplass kom Johanne Elise Bakke Bæverfjord fra Molde med tiden 5.05.19, mens Anja Ervik fra Rigg Lofoten tok tredjeplassen med 5.10.58.



Damenes premiepall etter 42 km. (Foto: Arrangøren)



Resultater fra 22 kilometer

Jonas Grønli fra Freidig vant herreklassen på 22 kilometer med tiden 1.52.04, tett fulgt av Aron Rodal Haugen fra Trollheimen Fjellsportklubb på 1.52.15. Trond Ørjan Eide fra Svorkmo N.O.I. sikret tredjeplassen med tiden 1.54.39.

I kvinneklassen var Mari Fasting fra Byåsen IL best, og hun fullførte på 2.15.00. Marte Lien Johnsen fra Bratsberg IL kom på andreplass med 2.16.38, mens Trude Byre fra Siemens Energy tok tredjeplassen med 2.17.40.





Mari Fasting løper inn til seier på 22 kilometer. (Foto: Johanne Østbø)



Resultater fra fjellmila (11 km)

Andreas Sølberg fra IL Leik vant fjellmila blant herrene med tiden 52.24. På andreplass kom Selmer Helgeland fra Buvik IL med 57.56, og Arnt Bakk fra Oppdal IL sikret tredjeplassen med 59.16.

Blant kvinnene var Siri Galtung Skar fra Try IL / Team Intersport raskest med tiden 1.02.04. Signe Brakstad Orset fra Molde og Omegn IF fulgte på andreplass med 1.02.30, mens Amalie Aandal fra Oppdal/Vollan FIK tok tredjeplassen med 1.04.47.



Dramatikk i løypa

For noen ble Oppdal Fjellmaraton 2024 en større utfordring enn forventet. En av deltakerne, 62 år gamle Tor Røttereng, fikk et hjerteinfarkt underveis i løpet, noe han delte om på sosiale medier etter hendelsen. "Jeg kom aldri i mål," skriver Røttereng på Facebook. "Gårsdagens halvmaraton under Oppdal fjellmaraton var helt fantastisk, så lenge det varte."

Røttereng besvimte etter å ha passert Vekveselva, og måtte stoppes av medløpere som reagerte raskt og kontaktet både Røde Kors og Luftambulansen. Takket være innsatsen fra andre deltakere ble situasjonen håndtert raskt, og Røttereng ble fraktet til St. Olavs hospital hvor han ble behandlet. "Jeg er dypt takknemlig for alle som hjalp meg," avslutter han.



Dette bør være en påminnelse til oss alle som løper, om å stoppe opp dersom vi ser at noen kan trenge hjelp. Både på trening og i konkurranse.



