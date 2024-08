– Vi har alle mer på lager, sier de tre som løp nesten på identiske tider.

Kristian vant 1500 m på i det europeiske ungdoms-OL i Slovenia i fjor. Magnus ble der nummer to på 3000 m. Håkon Moe Berg har vært årets store slager på 1500 meter med sterke 3.37,25. Han hadde mageproblemer da det ble medalje under hoved-NM.

– Dessverre kjente jeg litt til det i dag også. Jeg har en tendens til å kaste litt opp både under og etter løp, beklager han.

Håkon reiser ikke til Bodø for å løpe taktisk.

– I finalen går jeg for en god tid, sier han.

Øyen og Bråthen Børve har 3.45 og 3.46 som perser, og 1500 m-finalen kan bli et av mesterskapets sportslige høydepunkter.

Magnus Øyen hadde problemer i U18-EM i sommer, og han har ikke konkurrert siden det. Problemene han slet med i EM-finalen for et par uker tilbake merket han ingen ting til i dag. Rindølen ble nummer to i sitt heat på 3.58,40. De fire beste i hvert heat gikk automatisk til finalen sammen med fire tider.

Magnus slet i EM. Etter et kontrollert forsøk ble han nesten sist i finalen. I forkant av mesterskapet i Slovakia var han nummer tre på listene i Europa på 1500 meter, mens han toppet 3000 meter-statistikken.

– Jeg har ikke merket noe til de problemene jeg da hadde. Tre-fire dager etter EM-finalen var alt borte. Om det var virus eller matforgiftning, får vi nok aldri et skikkelig svar på. Resultatet var imidlertid det samme, sier han.

Magnus virket lett i steget under forsøket.

– Semifinalen i EM gikk også greit. Det var i finalen da tempoet steg og kroppen ble presset, jeg slet i Slovakia, presiserer han.

Samtlige favoritter gikk greit videre fra forsøket i dag.

– Jeg er 13 sekunder bak pers. Min tid var på samme nivå som de øvrige her i Bodø. Så de skal vi ikke legge så stor vekt på, sier Magnus.



Magnus Øyen (253) ble nummer to og Åsmund Sunde Førde nummer én i det tredje forsøksheatet på 1500 m. (Foto: Vestpresss)



Favoritt på 5000 meter

Magnus vant 5000 meter på junior NM i fjor. Den gang var det en stor overraskelse. Nå er rindølen klar favoritt. Han har den klart beste tida i år (13.59) i feltet på søndag. Det er nok min beste distanse her i helgen slik deltakerlistene ser ut, sier Magnus.

Han presiserer at han bare har gjort et godt stevne utendørs i år. Det var hoved-NM der han perset på 5000 meter. Han ble rundt nummer ti både på 1500 og 5000 meter under senior-NM. Det var han godt fornøyd med.

– Det var tross alt min første skikkelige konkurranse for året utendørs. Formen skal være mye bedre nå, presiserer han.



Kristian Bråthen Børve var favoritt i det andre heatet, og han var også først i mål. (Foto: Vestpress)



1500 m menn forsøk heat 1 1 Lukas Buncic G17 ULLK 3:58.21 2 Håkon Moe Berg G18/19 KYRK 3:58.47 3 Philip Storm Regbo Gulbrandsen G17 ULLK 3:58.70 4 Dennis Kvame Ravndal G17 SPIRT 3:59.23 5 Mathias Hoelsveen G18/19 RAU 4:00.09 6 Nahom Tesfalem Tewelde G18/19 ULLK 4:01.24 7 Martin Sølvberg Tjelle G16 NITT 4:01.41 8 Jonas Skjerven G18/19 MJSD 4:04.58 9 Tobias Repstad Andersen G18/19 RYGGE 4:08.62 PB 10 Magnus Lindhjem-Godal G18/19 TYR 4:09.24 11 Sondre Haukanes G16 GNE 4:10.49 1500 m menn forsøk heat 2 1 Kristian Bråthen Børve G18/19 ULLK 3:58.61 2 Johannes Sandvik Bø G18/19 STO 3:58.87 3 Sigurd Egeland Valseth G18/19 VERD 3:59.10 4 Nikolai Solum G18/19 TJALV 3:59.44 PB 5 Andreas Lindebø Kværner G18/19 ULLK 3:59.92 6 Eirik Alvik G18/19 TYR 4:03.87 7 Lars Lystad Svorkdal G18/19 SVORK 4:04.66 8 Axel Wold Møller G16 TJALV 4:05.79 9 Dennis Bergstrøm-Bendixen G18/19 SRILD 4:06.14 PB 10 Adrian Stene Olsen G18/19 ILBUL 4:10.02 11 Oliver Sund G18/19 RAN 4:11.19 1500 m menn forsøk heat 3 1 Åsmund Sunde Førde G17 JLSTE 3:58.16 2 Magnus Øyen G17 RIND 3:58.17 3 Teodor Hansen G18/19 ULLK 3:58.22 PB 4 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad G16 ULLK 3:58.28 PB 5 Aron Mathisen Askim G17 SEM 3:58.35 6 Ole Håkon Bråten Ryen G18/19 NESB 3:58.77 7 Halvard Grape Fladby G18/19 ILBUL 4:01.38 8 Fredrik Hesjedal-Tronstad G17 SPYDE 4:02.54 PB 9 Jens Kristian Samuelsen G18/19 RJU 4:05.15 10 Waldemar Knygh-Rossdal G18/19 SMNA 4:06.78 PB 11 Iver Hjelbak-Eriksen G18/19 ULLK 4:07.97 PB 12 Magnus Bøen Hope G18/19 SPIRT 4:08.26 PB 13 Martin Ukkelberg Sløgedal G18/19 KIF 4:09.57 14 Haakon Røvik Svanæs G16 TJALV 4:19.25



