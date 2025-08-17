Favorittene tok medaljene på 800 m i MU20
Vegard Høylo Trefall fra Osterøy var uimotståelig i spurten og sikret seg NM-gullet på 800 meter i yngste herreklasse etter et perfekt disponert løp.
Vegard Høylo Trefall, Osterøy, Filmon Gidey Hagos, Nesbyen og Teodor Hansen, Ullensaker/Kisa stilte med beste sesongbeste av de åtte i finalen på 800 meteren i MU20 med sine tider rundt 1:51.
Yngstemann Henrik Graver Odden (17) fra Kragerø ledet halvveis som ble passert på rundt 60 sekunder. På siste runden hadde Vegard Høylo Trefall en imponerende finish på lager og vant på tiden 1:55:18 fulgt av Hagos på 1:55:59 og Hansen på 1:56:02. Selv om fokus var på NM-medaljer og ikke tider var det altså de tre beste tidene som også tok medaljene.
Resultater 800 m-finale MU20:
|MU20 800 meter
Pos
|St.nr
|Navn
Cat
Klubb/lag
|Tid
|Note
|1
|241
|Vegard Høylo Trefall
|G18/19
OST
|1:55.18
|2
|211
|Filmon Gidey Hagos
|G18/19
NESB
|1:55.59
|3
|397
|Teodor Hansen
|G18/19
ULLK
|1:56.02
|4
|410
|Sander Rustad-Johansen
|G18/19
ULLK
|1:57.09
|5
|61
|Øyvind Magnus Morstøl
|G18/19
FYLL
|1:57.15
|6
|411
|Jonas Hole Sletten
|G18/19
ULLK
|1:57.16
|7
|182
|Henrik Graver Odden
|G17
KRAG
|1:57.30
|SB
|8
|225
|Lars Johansson Hauge
|G18/19
NORSA
|1:59.34
