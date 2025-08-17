Vegard Høylo Trefall, Osterøy, Filmon Gidey Hagos, Nesbyen og Teodor Hansen, Ullensaker/Kisa stilte med beste sesongbeste av de åtte i finalen på 800 meteren i MU20 med sine tider rundt 1:51.

Yngstemann Henrik Graver Odden (17) fra Kragerø ledet halvveis som ble passert på rundt 60 sekunder. På siste runden hadde Vegard Høylo Trefall en imponerende finish på lager og vant på tiden 1:55:18 fulgt av Hagos på 1:55:59 og Hansen på 1:56:02. Selv om fokus var på NM-medaljer og ikke tider var det altså de tre beste tidene som også tok medaljene.

Henrik Graver Odden (182) i front på første runde. (Foto: Arne Dag Myking)

Øyvind Magnus Morstøl (61) fra Fyllingen ble femtemann. (Foto: Arne Dag Myking)

Vegard Høylo Trefall vinner 41/100 foran Filmon Gidey Hagos. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 800 m-finale MU20:

MU20 800 meter Pos St.nr Navn Cat Klubb/lag Tid Note 1 241 Vegard Høylo Trefall G18/19 OST 1:55.18 2 211 Filmon Gidey Hagos G18/19 NESB 1:55.59 3 397 Teodor Hansen G18/19 ULLK 1:56.02 4 410 Sander Rustad-Johansen G18/19 ULLK 1:57.09 5 61 Øyvind Magnus Morstøl G18/19 FYLL 1:57.15 6 411 Jonas Hole Sletten G18/19 ULLK 1:57.16 7 182 Henrik Graver Odden G17 KRAG 1:57.30 SB 8 225 Lars Johansson Hauge G18/19 NORSA 1:59.34

