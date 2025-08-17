Vegard Høylo Trefall, Osterøy, Filmon Gidey Hagos, Nesbyen og Teodor Hansen, Ullensaker/Kisa stilte med beste sesongbeste av de åtte i finalen på 800 meteren i MU20 med sine tider rundt 1:51. 

Yngstemann Henrik Graver Odden (17) fra Kragerø ledet halvveis som ble passert på rundt 60 sekunder. På siste runden hadde Vegard Høylo Trefall en imponerende finish på lager og vant på tiden 1:55:18 fulgt av Hagos på 1:55:59 og Hansen på 1:56:02. Selv om fokus var på NM-medaljer og ikke tider var det altså de tre beste tidene som også tok medaljene.

Henrik Graver Odden (182) i front på første runde. (Foto: Arne Dag Myking)
Øyvind Magnus Morstøl (61) fra Fyllingen ble femtemann. (Foto: Arne Dag Myking)
Vegard Høylo Trefall vinner 41/100 foran Filmon Gidey Hagos. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 800 m-finale MU20: 

MU20 800 meter
Pos
St.nrNavn
Cat
Klubb/lag
TidNote
1241Vegard Høylo TrefallG18/19

OST

1:55.18 
2211Filmon Gidey HagosG18/19

NESB

1:55.59 
3397Teodor HansenG18/19
ULLK
1:56.02 
4410Sander Rustad-JohansenG18/19
ULLK
1:57.09 
561Øyvind Magnus MorstølG18/19
FYLL
1:57.15 
6411Jonas Hole SlettenG18/19
ULLK
1:57.16 
7182Henrik Graver OddenG17

KRAG

1:57.30SB
8225Lars Johansson HaugeG18/19
NORSA
1:59.34 

