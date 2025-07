Sveitsiske Audrey Werro stilte som den klare gullfavoritten da kvinnenes 800 meter-finale ble avviklet lørdag kveld. Med nasjonal rekord på 1.57,25, satt tidligere i sesongen, var hun rangert som Europas beste i U23-klassen. Britiske Abigail Ives, med 1.59,49 som bestenotering, og tyrkiske Dilek Kocak, som hadde løpt på 1.59,94, var de to andre i feltet som hadde brutt tominuttersgrensa. Disse tre ble regnet som de heteste medaljekandidatene.

Gledelig nok hadde vi en norsk løper til start i finalen. 20 år gamle Nora Haugen fra Sandnes IL, som flyttet til USA for å satse på løpingen for tre år siden, hadde kvalifisert seg til finalen etter å ha satt personlig rekord med 2.02,49 i torsdagens forsøksheat. Haugen leverte da et sterkt løp, der hun avanserte på sisterunden og sikret finaleplassen som en av de to raskeste tidene utenom direktekvalifisering.

Gledelig nok hadde vi en norsk løper til start i finalen, 20 år gamle Nora Haugen fra Sandnes IL.

Det var Werro som gikk hardest ut etter start og la seg i front nedover første langside, tett etterfulgt av italienske Ngalula Gloria Kabangu. Haugen la seg bakerst i feltet med sitt elegante steg. Tyrkiske Kocak kom seg etter hvert opp i andre posisjon til passering halvveis. Samtidig forsøkte Haugen å passere de foran seg, men fikk litt for drøy vei gjennom svingen.

Ut på siste langside viste Werro særklasse og fikk plutselig over ti meter på resten. Haugen kom inn i siste sving et par meter bak feltet, men avanserte forbi i første del av svingen. Det stoppet seg dessverre litt nedover oppløpet, og det ble til slutt en 7. plass - men tiden var en forbedring av pers, til 2.01,60. Alt i alt et veldig bra løp av Sandnesløperen.

Men ingen kunne slå Werro i dag. Det ble sveitsisk gull med tiden 1.57,42. Kun 17 hundredeler svakere enn persen og den nasjonale rekorden hun satte i Polen i mai i år. Spanske Rocio Arroyo fikk sølv med 1.59,18 og britiske Abigail Ives fikk bronse med 1.59,77.



NRK møtte Nora Haugen etter løpet og lurte på om hun var fornøyd, og om hun holdt løftet sitt om at hun skulle gjøre noe eksepsjonelt i finalen.

- Jeg holdt jo løftet mitt da. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Det var pers med 99 hundredeler, nesten et sekund. Det er større enn jeg noen gang hadde trodd, svarte Haugen.

Haugen var tidligere mest fokusert på kortere distanser, og begynte ikke å løpe 800 meter før for halvannet år siden.

- Jeg er så stolt over at jeg klarer å følge magefølelsen gjennom løpet. Og selv om det ble en syvende plass, så tror jeg ikke folk fatter at det er på et nivå som er rekordhøyt. Hadde du sagt dette til meg for to år siden så hadde jeg ledd. Jeg vet ikke hva jeg skal si, fortsatte hun.

Søndag morgen skal hun i ilden på stadion igjen, når hun skal løpe 4 x 400 meter stafett. Løpet lørdag kveld kan hun være meget godt fornøyd med. Tiden gjør henne til den fjerde beste norske løperen på distansen noensinne.

Det var Werro som gikk hardest ut etter start. Tyrkiske Kocak er her i andre posisjon.

Resultater 800 meter kvinner

Plass Navn Land Tid Merknad 1 Audrey Werro SUI 01.57,42 CR 2 Rocio Arroyo ESP 01.59,18 NU23R 3 Abigail Ives GBR 01.59,77 4 Georgia-Maria Despollari GRE 02.00,92 NU23R 5 Julia Jaguscik POL 02.01,10 PB 6 Ngalula Gloria Kabangu ITA 02.01,12 PB 7 Nora Haugen NOR 02.01,60 PB Dilek Koçak TUR DNF

Haugen la seg bakerst i feltet med sitt elegante steg.

Audrey Werro kan juble over å ha blitt europamester på 800 meter.

Rocio Arroyo jubler også. Hun tar sølvmedaljen.