I herreklassen seiret Jonas Hesthaug, Eidsdal IL på tiden 46.07 foran Jeppe Aaskov Pallesen, Molde og Danmark med tiden 48.38. På tredjeplass kom Andreas Dahlø Wærnes, Rindal IL på tiden 48.56. Løyperekorden har Kilian Jornet på tiden 40.52 fra 2019 da Mefjellet Opp hadde status som NM i motbakkeløp

Ingeborg Synstnes Hole, Åndalsnes IF vant kvinneklassen med tiden 56.55. Nummer to blei Maiken Falla, Strandbygda IL på tiden 58.12. På tredjeplass kom Ida Brakstad Orset, Romsdal Randoneeklubb på tiden 1.03.35.. Løyperekorden her har Johanna Ästrøm på 50.49, også fra 2019.

Man var spent på deltakelsen i dagens løp da vegen over Trollstigen er stengt. De som kom nordfra måtte kjøre om Sjøholt for å komme til motbakkeløp i Fjørå, Valldal. Men deltakelsen var like bra i år som i fjor. I alt fullførte 77 deltakere løpet, 67 løpere fra Fjørå (7 km) og 10 løpere fra Hauge (4 km).

Det var varmt i indre fjordstrøk i dag. Vi målte 23 grader ved start og løperne møtte en sval bris over kanten ved Nysetra. Så forholdene var gode. Nytt i år var at arrangøren, Valldal IL hadde satt opp 2 passeringspunkt med tidtaking i løypen, ved Hauge og ved Nysetra.

Neste år har Mefjellet Opp med arrangøren Valldal IL fått status som NM i motbakkeløp.

Foto: Helge Fuglseth som hadde litt problemer sol, lys og skygge i skogen opp mot Nysetra

ALLE RESULTATER

Flere bilder

Jonas Hesthaug kommer fra Eidsdal rett over fjorden fra Valladal og Linge

Jeppe Aaskov Pallessen blir nest beste løper i Mefjellet 2024. Han vant også Eikenosa Opp 2024

Andreas Dahlø Wærnes blir tredje beste herreløper

Halveis i løpet ligger Jeppe Aaskov Pallesen (51) på tredjeplass. Bak han kommer Iver Synstnes Hole som blir løpets fjerdemann

Ingeborg Synstnes Hole blir beste kvinne på Mefjellet Opp

Tidligere langrennsløper Maiken Falla tar andreplassen

På tredjeplass kommer Ida Brakstad Orset