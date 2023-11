Skribenten er også løpsleder for Bislett 24-timers.

Like sikkert som at november snart blir desember, og de fleste tenker mer på juleforberedelser enn løpskonkurranser, er det et antall løpere og arrangører som har blikket rettet mot et av årets absolutte høydepunkt for ultraløpere; Bislett 24-timers som arrangeres for 16. gang 25.-26. november.



Løpet - som også omtales som "Norges lengste julebord" - er som vanlig utsolgt med en fin mix av toppløpere og mosjonister. Arrangøren Romerike Ultraløperklubb kunne sikkert solgt 500 plasser, men har bare plass til 160. Tidligere har NM 24-timers vært lagt inn i arrangementet, men ikke i år - siden NM ble arrangert i Stjørdal på sommeren. Årets 24-timers på Bislett kolliderer forøvrig med VM 24-timers som arrangeres i Taiwan 1.-2. desember - og der de fem norske deltakerne reiser ned dagen før Bislett 24-timers (egen omtale kommer på kondis.no).