Femundløpet er et familevennlig løp med distanser for hele familien med 10 km konkurranse, 5 km både konkurranse og mosjon og Småtrolløp for barn hvor det også er mye lek og underholdning. Alle distansene går i relativt flatt og lettløpt terreng på mjuke skogsstier og grusveier fra det sjarmernde arenaen i sørenden av Femunden hvor det også finnes garderobe- og overnattingsfasiliteter, og skulle det friste med en forfriskende dukkerter det også bare å kaste seg ut i Norges tredje største innsjø.

Femundløpet er et glimrende familiearrangement med Småtrolløpet for alle barn under 12 år med medalje til alle og trekningspremier. Det er også et eget lekehjørne med underholdning og selvfølgelig servering av vafler, pølser og drikke. For de litt eldre kan løpefesten fortsette hos Femund Brygge & Pub like ved start og målområdet.

Rik og berømt historikk

Femundløpet hadde høy kjendisfaktor de første årene fra 1967 med den etiopiske barbeinte OL-vinneren på maraton fra 1960, Abebe Bikila, på start det aller første året og verdensrekordholderen på 10000 m Ron Clarke på start året etter. De første årene var Femundløpet et tøft fjelløp med start og mål på Engerdalssetra og gikk over Kvitvola 1250 moh.

I 1983 ble løpet flyttet til Femundsenden. De første årene gikk løpet over Vardfjellet, men i 1987 ble den nåværende lettløpte traséen valgt med to alternativer lengder, 10 og 21 km. Halvmaraton-distansen ble kuttet fra løpsprogrammet i 2018. I fjor ble så konkurranseklasse for ungdom i alderen 12-16 år innført på 5 km som ellers er et mosjonstilbud som hadde sin utspring i turmarsjen Femundllonken.

På 1980-tallet og et stykke utover på 90-tallet hadde løpet opp mot 400 deltakere. Etter at den store joggebølgen avtok har løpet hatt deltakelse opp mot 200 med både store og små. FIK Ren-Engs kan nok forvente en økning også i sitt arrangement i år fra 147 påmeldte og 137 startende i fjor.

Premier til både topp og bredde

Lokalt næringsliv stiller i følge arranørene opp sterkere og sterkere for hvert år, og Femundløpet har alltid hatt et rikholdig premiebord med bl.a. et gavekort på 2000 kr som trekkes blant alle aktive i tillegg til andre gavepremier. Det vanker også gavekort og pengepremie til beste dame og herre på 10 km i tillegg til premiering til de tre beste i hver aldersklasse. I ungdomsklassen på 5 km blir det premiering av de 3 beste jentene og guttene, mens det i Småtrolløpet er premie til alle.

Leder i FIK Ren-Eng Petter Kristiansen sjekket i fjor ut 7000 kr til Senay Fissehatsion fra Ullensaker/Kisa ILsom stod for Femundløpets største prestasjon i moderne tid. (Foto: FIK Ren-Eng)

Sterke rekorder

For ordens skyld tar vi med at det er rekordbonus på hele 5000 kr til den som slår løyperekorden som lyder på henholdsvis 29:50 for menn og 36:28 for kvinner. Det var årets ferske norgesmester på 10000 m på bane, Senay Fissehatsion, som satte løyperekorden i fjor, og det skal vel godt gjøres å gjøre noe med den i år med hele norgeseliten i Sandnes i helga. Kvinnerekorden ble satt av Ren-Engs egen Ida Meli Narbuvoll i 2015. Siden løpere generelt er blitt senere med å melde seg på er det ikke så lett å peke ut noen soleklare favoritter, men tradisjonelt så hevder arrangørklubbens løpere seg høyt oppe på listene i Femundløpet

Sterk Ren-Eng-gjeng i fjorårets løp (fra v.): Kristian Kongssund, Lars Horten Jordet, 2022-vinneren Nils Kristan Sandtrøen, Odd Gundersen Sagbakken og Simen Sletten. (Foto: FIK Ren Eng)

PÅMELDING gjøres online frem til en time før start til ordinære priser.

