- Først og fremst er det helt utrolig, sa Jonas Fenne Ingierd etter å ha løpt inn til suverent gull på sprinten under junior-VM i orientering i Italia i dag.

I den italienske sommervarmen holdt han hodet kaldt i krevende orientering blant trange smug, krappe svinger og bratte trapper.

- Jeg fikk en god bekreftelse – med beste etappetid på sprintstafetten – i går på at formen er bra, men da skjønte jeg også at det fantes en mulighet. Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg taklet nervene.

Både nerver og de o-tekniske utfordringene ble håndtert på best mulig måte av løperen fra Bækkelagets SK, og til slutt var han over 20 sekunder bedre enn Tomasz Rezenca og Daniel Bolahovsky – som delte sølvmedaljen.



- Løpet var så å si feilfritt, konstaterte den norske vinneren.

Men med krevende småbybebyggelse kommer ikke en slik seier uten videre, det handler om forberedelser på det som finnes av kart fra tidligere:

- Jeg må få lov til å skryte av Markus (Hirsch), han har tegnet så å si et nytt kart over den byen hvor vi løp. Dette var til stor hjelp, men jeg forsøkte å ikke overdrive forberedelsene.

En må kunne si at både forberedelser og utførelse var perfekt i dag for den norske junior-VM vinneren.

I dameklassen ble det en sveitsisk dobbeltseier, med Seline Sannwald foran Kati Hotz. Bronsen gitt til ankerkvinnen på det tsjekkiske laget som vant sprintstafetten i går – Lucie Ditttrichova. Best av de norske var Sigrid Haugskott på 8. plass og Ingeborg Roll Mosland på 10. plass.

Resultater

Kilde og bilde: Norsk orientering