Både Filip og Henrik Ingebrigtsen har vært ganske langt unna sitt eget toppnivå i år. Henrik kom seg så vidt til EM på 5000 m, men løp ifølge seg sjøl med krystallsyke og ble nummer 25 med 13.52,71. Bestetida hans i år er på 13.26,92, men persen fra i fjor er på 13.13,99.

Filip Ingebrigtsen var aldri i nærheten av å kvalifisere seg til verken EM eller OL og er nummer sju på årets norsk 1500 m-statistikk med 3.38,91. Det er med andre ord langt fram til persen på 3.30,01 for 31-åringen.

Satser videre

Men begge sier tydelig at de satser videre i et intervju gjort med TV2 under en pressekonferanse der de promoterer sin nye videoserie «Ingebrigtsen: Born to Run».

– Jeg er positiv optimist for den sportslige fremtiden min. Jeg kommer til å fortsette, fortalte Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg er veldig glad i å løpe og kommer til å fortsette med det, uttalte Filip Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen brøt raskt inn med følgende kommentar:

– Jeg kan jo si at vi går for laggull i EM i terrengløp, så det gleder vi oss til.

Tre beste teller

Så er det sikkert noen som vil mene at det er større sjanse for at Norge tar laggull i EM terreng enn at det er tre Ingebrigtsen-brør på vinnerlaget. Hvert land kan stille med seks utøvere, og det er de tre beste som teller i lagkonkurransen. Mesterskapet går i Antalya i Tyrkia 8. desember.

I fjor var Jakob Ingebrigtsen skada og stilte ikke. Magnus Tuv Myhre leverte imidlertid et kjempeløp og tok sølv individuelt. Henrik Ingebrigtsen var nest beste norske på 12. plass, og med Jacob Boutera på 18. plass ble det norsk bronse i lagkonkurransen.

Med Jakob Ingebrigtsen på plass igjen bør det kunne bli en minst like god norsk lagplassering i årets EM. Riktignok har Magnus Tuv Myhre knapt konkurrert i år, men finner han formen, så trengs det bare én topplassering til for at det skal bli norsk lagtriumf. Ekstra spennende kan det jo bli om også Narve Gilje Nordås, Per Svela og Awet Kibrab prøver å kvalifisere seg for laget.

Uttaksløpa vil primært være NM terrengløp som går i Oslo 13. oktober og nordisk mesterskap som går i Vantaa i Finland 18. november.

Premiere

Den nye serien om Ingebrigtsen-brødrene er på seks episoder på en halvtime hver. Den sendes på Prime Video, og premieren er i morgen, 20. september.





Kanskje vil få se Ingebrigtsen-brødrene i samme felt i EM terrengløp i desember, slik vi gjorde i EM i Berlin i 2018. (Foto: Bjørn Johannessen)