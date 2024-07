Det ble en fin dag ved Femundenden lørdag med 83 deltakere på 5 og 10 km og over 50 barn med på Småtrolløpet. Det var 62 som stilte på 10 km, noe som er en liten økning for andre året på rad. Det var imidlertid en halvering av deltakelsen på 5 km med 21 registerte i mål. Av disse løp 9 i ungdomskonkurransen for 12-16 åringer. Med over 50 barn under 12 år på Småtrolløpet i tillegg i to forskjellige alderstilpassede runder ved stadion, ble deltakelsen på vel 130 ganske identisk som under fjorårets arrangement.

Tidenes nest raskeste

Sonja Emilie Moen fra Oslostudentenes IK stod for dagens beste prestasjon i den snaue 10 kilometeren i terrenget ved Femundsenden. Med 37:54 er hun tidenes nest raskeste i løypa som har vært uforandret i 30 år. Bare løyperekordholder Ida Meli Narbuvoll har løpet raskere i 2013, 2015 og 2016.

Se fullstendig oversikt ogver vinnere og deltakelse i Femundløpet 1995 - 2024 HER.

Ski- og o-løper Mari Grøtli Svergja fra Kvikne IL var en klar toer vel to minutter bak, mens Eline Grindflek Granås fra arrangørklubben Ren-Eng var fem minutter bak på 3. plass. Gunn Sonja Lysgård fra IL Nansen var beste veteran blant kvinnene med 47:52 i K40-49 år på 7. plass.

Totalvvinnerne Henrik Velle og Sonja Emilie Moen fikk gavesjekkene av Ren-Engs tidligere storløper Randi Langøigjelten som var innehaver av norgesrekorden på 800 m i 29 år fra 1981 - 2010. (Foto fra Femundløpets facebookside)

Kvinner 10 km:

Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Sonja Emilie Moen Oslostudentenes IK K20-29 37:54 +0:00 2 Mari Grøtli Svergja Kvikne IL K20-29 40:11 +2:17 3 Eline Grindflek Granås Ren-Eng FIK K20-29 42:59 +5:05 4 Kjerstin Kvisle Tynset IF K30-39 44:20 +6:26 5 Emilie Ingebrigtsen Rendalen IL / FIK Ren-Eng K17-19 45:47 +7:53 6 Inger Lise Nyrud Svahken Sijhte K20-29 47:17 +9:23 7 Gunn Sonja Lysgård IL Nansen K40-49 47:52 +9:58 8 Sandra Persson Engerdal Sportsklubb K30-39 51:54 +14:00 9 Gine Skei Søre Osen IL K50-59 54:13 +16:19 10 Jorun S. Kildahl Romerike Runners Team K60-69 56:01 +18:07 11 Emmi Alette Danielsen Svahken Sijte K20-29 56:49 +18:55 12 Marte Rønes Engerdal Sportsklubb K20-29 57:19 +19:25 13 Marta Steine Våler Stor-Elvdal Skiklubb K30-39 57:54 +20:00 14 India Lk Elverum K30-39 59:10 +21:16 15 Kristin Evenstuen Ingeberg K30-39 1:00:50 +22:56 16 Siw Trøbråten Nord-Odal IL K50-59 1:01:27 +23:33 17 Julie Marie Stevik Engh Søre Osen IL K20-29 1:03:43 +25:49 18 Christina Emilie Jensen Rendalen IL K40-49 1:12:22 +34:28

Klassevis resultater på EQ-Timing

Fra NM til Femund

Henrrik Velle fra IK Tjalve har perset både på 5000 m og 10000 m på bane i år og kom rett til Femundsenden fra NM i Sandnes der han løp 1500 m. Der røk han ut i forsøket, men i Femundmarka var det ingen som kunne matche tjalvisten. Tørres Lutnæs fra Rustad IL var den nærmeste slått med 1:04, og langløperen Håkon Holden ble tredjemann ytterligere halvminutt bak.

Ottar Tollan fra Røros var raskeste løper i veteran-kategorien med 36:36 i M40-49 år, og Ren-Engs Jon Per Nygaard (57) var som vanlig på plass og leverte et solid løp på 38:23 i 50-årsklassen.

Menn 10 km:

1 Henrik Velle IK Tjalve M30-39 34:00 +0:00 2 Tørres Lutnæs Rustad IL M20-29 35:04 +1:04 3 Haakon Holden Team Næringsbanken M30-39 35:36 +1:36 4 Mikkel Breie Nystuen Rendalen IL M17-19 36:15 +2:15 5 Ottar Tollan Røros IL / Flokk BiL M40-49 36:36 +2:36 6 Mikal Lillestu Ren-Eng FIK M30-39 37:19 +3:19 7 Bård Gunnar Brun Löplabbet M20-29 38:08 +4:08 8 Jon Per Nygaard Ren-Eng FIK M50-59 38:23 +4:23 9 Sven Erik Våler Ren-Eng M40-49 38:50 +4:50 10 Mats Lund Engerdal Sportsklubb M30-39 38:52 +4:52 11 Peter Mortensen Holien Rendalen Il/Ren-Eng M17-19 39:30 +5:30 12 Geir Ove Lohne Tronsmoen Alvda Il/Tbr M40-49 39:38 +5:38 13 Nils Helge Kirkbakk Tylldal IL / TBR M30-39 39:54 +5:54 14 Inge Erlimo Tolga M50-59 40:00 +6:00 15 John H Lillestu Jordet M30-39 40:26 +6:26 16 Peder Hagen Ren-Eng FIK M12-16 40:28 +6:28 17 Erik Slettum Svahken Sijte M20-29 40:33 +6:33 18 Einar Meland Oppdal M17-19 40:41 +6:41 19 Andreas Storstrøm Alvdal il M30-39 41:05 +7:05 20 Mathis Breie Nystuen Ren-Eng M12-16 41:50 +7:50 21 Henning Söndmör Sømådalen M40-49 42:33 +8:33 22 Henrik Skalare Filipstad Padel M30-39 42:59 +8:59 23 Andreas Fæmundshytten Røros M30-39 43:11 +9:11 24 Lars Andreas Kvisle Tynset M30-39 43:34 +9:34 25 Øyvind Westrum Hinn-It M30-39 44:05 +10:05 26 Mikke Gaebpien-Laberg Svahken Sijte M30-39 44:36 +10:36 27 Robert Nilsgård Røros IL M30-39 44:38 +10:38 28 Peder Kleiven Sømåen Ren-Eng FIK M12-16 44:49 +10:49 29 Adrian Mikkelsen Svahken Sïjte M30-39 45:24 +11:24 30 Håvard Strandvik Koppang M20-29 45:30 +11:30 31 Haagen Ingebrigtsen Rendalen IL M40-49 46:52 +12:52 32 Bjørnar Engh Søre Osen il M50-59 46:59 +12:59 33 Olav Brun Eidsvold Værk Skiklub M50-59 49:01 +15:01 34 Jonas Omang Engerdal M50-59 49:33 +15:33 35 Joar Melting Team Kondis Trondheim M60-69 49:58 +15:58 36 Jan-Erik Svandal Kondistreninga Gran M60-69 50:50 +16:50 37 Geir-Espen Hansen Ramfjordbotn M20-29 51:14 +17:14 38 Jarle Busterud Hernes M70- 53:46 +19:46 39 Magnus Fjellberg Danielsen Stor-Elvdal Skiklubb M30-39 54:01 +20:01 40 Stian Karlsmoen Nybergsund M40-49 54:14 +20:14 41 Ole Peter Bergaust Veldre Friidrett M70- 56:18 +22:18 42 Jan-Marius Nyvoll OS I Østerdalen M40-49 57:07 +23:07 43 Leif Magne Aamo Os IL M70- 1:05:57 +31:57 44 Jan Helge Grøtbekklien Vestre Trysil M70- 1:09:22 +35:22

Klassevis resultater på EQ-Timing

5 km jenter 12-16 år:

Kristine Østgaard med pengepremien for seier på 5 km. (Foto fra Femundløpets facebookside)

1 Kristine Østgaard Dalsbygda J12-16 24:42 +0:00 2 Erle Undseth-Steigen J12-16 25:54 +1:12 3 Maiken Ingebrigtsen Rendalen IL / FIK Ren-Eng J12-16 28:28 +3:46

5 km gutter 12-16 år:

Magnus Vestues Svingen var suveren på 5 km med 18:09. (Foto fra Femundløpets facebookside)

1 Magnus Vestues Svingen Trysilgutten IL G12-16 18:09 +0:00 2 Gaute Nordtun Privat G12-16 19:11 +1:02 3 Joakim Kolobekken Osen G12-16 19:47 +1:38 4 Atle Folstaf Privat G12-16 20:25 +2:16 5 Karl Kværness Privat G12-16 21:03 +2:54 6 Sigurd Hallem Andersen Privat G12-16 21:36 +3:27

Klassevis resultater på EQ-Timing