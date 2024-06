Arrangøransvarlig hadde nemlig bestilt 100 startnummer med tidtakerbrikker, siden de ikke ikke kunne se for seg en økning på mer enn 30 deltagere fra 2023. Dette viste seg å bli et hyggelig problem, siden rittet endte opp med 127 deltagere på startlista! Dette løste seg på en enkel måte både med bruk av triathlon-brikker til tidtakingen og produksjon av ekstra deltagerpremier. Arrangører og deltakere fikk optimale forhold med opphold og god temperatur i et tørt og fast terreng.

Fire fullførte i kvinneklasse

Thrude Natholmen, Sandefjord SK fikk et godt forsprang til neste dame på den første runde av de to rundene på 23 km og holdt tempoet oppe på andre runde. Ikke langt etter lå Siw Storsveen (CK Elverum) som tapte litt tid til Thrude på siste runde. Sandefjord SK-rytteren kunne dermed bestige toppen av seierspallen foran Siw Storsveen og Linda Treseng (Ullensaker CK).

Seierspallen (fra venstre): Siw Storsveen, Thrude Natholmen og Linda Treseng. (Foto: Mathias Mesøy Berg)

Resultater - kvinner 46 km:

1 Thrude Natholmen Sandefjord SK K50-59 02:02:31 +0:00 2 Siw Storsveen CK Elverum K50-59 02:11:12 +8:41 3 Linda Treseng Ullensaker CK / Idretten Skaper Sjanser K40-49 02:24:32 +22:01 4 Lena Fredriksberg Spenst Ottestad K30-39 02:35:58 +33:27

Steffan Hartz Repshus fortsatt best

I en alder av 57 år (!) er Steffan Hartz Repshus fortsatt en mann å bryne seg på i Finnskogkureren, og årets utgave var intet unntak. Fra tidlig i rittet ble det dannet en gruppe på fire ryttere. Steffan Hartz Repshus (CK Elverum), Roar Sollie (Raufoss & Gjøvik SK), Eirik Bakke og Anders Karlsen (begge Nes SPK) fikk en god luke og lå an til en tid som kunne matche vinnertiden fra fjorårets ritt da Vidar Mehl knep seieren på 1:34:56. Det kunne dog virke som den gode luka ga teten mulighet til å spare litt krefter på sisterunden hvor farten gikk litt ned.

Steffan dro i front rett før det siste stipartiet som ga han en optimal plassering inn på oppløpet. Oppløpet i Finnskogkureren består av en kort single-track, etterfulgt av en 90-graders sving ut på fotballbanen. Steffan ledet an inn i stipartiet og holdt plasseringen helt til mål på sluttiden 1:37:34.

Seierspallen for menn: Fra venstre: Eirik Bakke, Steffan Hartz Repshus og Roar Sollie. (Foto: Mathias Mesøy Berg)

Resultater - menn 46 km:

1 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M50-59 01:37:34 +0:00 2 Roar Sollie Raufoss & Gjøvik SK M40-49 01:37:35 +0:01 2 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel M30-39 01:37:35 +0:01 4 Anders Karlsen Nes Sp.Kl. Sykkel M20-29 01:37:45 +0:11 5 Bersvenn Støen CK Elverum M40-49 01:41:19 +3:45 6 Gustav Amundsen Nes SK M20-29 01:41:20 +3:46 7 Knut Erik Håberget CK Elverum M40-49 01:41:21 +3:47 8 Daniel Halvorsen Bergebakken CK Elverum M20-29 01:41:23 +3:49 9 Kjell KARLSEN CK Elverum M60-69 01:44:43 +7:09 10 Marcus Brovold Lillehammer CK M20-29 01:44:51 +7:17 11 Tommy Fredriksen Odal SK M40-49 01:44:52 +7:18 12 Børje Linhard Johansen Vestby Sykkelklubb M50-59 01:44:53 +7:19 13 Sigmund Aas IF Frøy M50-59 01:45:26 +7:52 14 Anders Tønsager CK Elverum M40-49 01:45:27 +7:53 15 Trond Rykken Lørenskog CK M50-59 01:45:30 +7:56 16 Ole Martin Høiby Matrand IL sykkel M30-39 01:51:56 +14:22 17 Håkon Uthus CK Elverum M20-29 01:52:23 +14:49 18 Kristoffer Tuhus Eidskog Sykkel M30-39 01:52:27 +14:53 19 Roger Bjørneseth Solør CK M60-69 01:52:39 +15:05 20 Jørgen Thorshaug-Wang Glåmdal SK M50-59 01:52:41 +15:07 21 Gustaw Jansson Sk Bore Cykel M40-49 01:53:00 +15:26 22 Sindre Solberg Solør CK / Beverly Hills M30-39 01:53:11 +15:37 23 Erlend Olsen Søre Osen IL M40-49 01:53:21 +15:47 24 Harald Harsson Asker CK / Elopak BIL M50-59 01:55:07 +17:33 25 Ingar Kristiansen Søre Osen IL M40-49 01:55:08 +17:34 26 Tor-Arne Østlie Lørenskog CK M50-59 01:55:09 +17:35 27 Roy Kjærnet Ullensaker CK M60-69 01:55:44 +18:10 28 Stein Halvorsen CK Elverum M60-69 01:56:23 +18:49 29 Roar Hagen Trysil SK M40-49 01:56:59 +19:25 30 Jan Harald Bråthen Røa IL Sykkel M50-59 01:57:27 +19:53 31 Lukas Kalland Matrand IL sykkel M17-19 01:58:37 +21:03 32 Lars Skogheim Odal SK M30-39 02:00:02 +22:28 33 Kristoffer Kalland Matrand IL sykkel M50-59 02:00:04 +22:30 34 Lasse Nordmo Høland Sykkel M30-39 02:01:26 +23:52 35 Bent Hagen Lillehammer CK M60-69 02:01:27 +23:53 36 Pål Ellstrøm Lunderseter IL M30-39 02:01:27 +23:53 37 Bengt Arne Storsveen CK Elverum M50-59 02:02:03 +24:29 38 Håkon Skaraberget Stora Enso M40-49 02:02:48 +25:14 39 Hans Richard Evensen CK Elverum M40-49 02:04:03 +26:29 40 Rolf Einar Sanderud Odal SK M60-69 02:07:51 +30:17 41 Morten W. Røstad Ullensaker CK M60-69 02:09:24 +31:50 42 Stian Mikkelsen Ottestad IL Sykkel M40-49 02:09:37 +32:03 43 Svein Svendsen Halden CK M60-69 02:10:15 +32:41 44 Tormod Snekkermoen Glåmdal SK M50-59 02:10:52 +33:18 45 Roy Gjertvik Glåmdal SK M50-59 02:13:04 +35:30 46 Erland Kristiansen Søre Osen IL M40-49 02:13:41 +36:07 47 Vegar Koch Lie Glåmdal SK M40-49 02:13:41 +36:07 48 Thomas Gustafson Ullensaker CK M30-39 02:13:48 +36:14 49 Mikkel Andreas Hauge Ullensaker CK M50-59 02:13:48 +36:14 50 Jo Christer Frysjøenden Glåmdal SK M50-59 02:14:36 +37:02 51 André Østgård Odd Hagerud AS M40-49 02:15:45 +38:11 52 Jan Magne Midtsundstad Solør CK M60-69 02:16:00 +38:26 53 Simen Sætaberget-Hansrud Lundersæter IL M30-39 02:18:29 +40:55 54 Mads Ola Jørgensen Jørgensen Skog M50-59 02:20:02 +42:28 55 Per Eivind Jenssen Odal SK M50-59 02:22:00 +44:26 56 Rune Løvåsmoen Granli M50-59 02:22:52 +45:18 57 Glenn Erik Hansen Lunderseter IL M50-59 02:25:06 +47:32 58 Sondre Wilhelmsen Eikbråten Lunderseter IL M20-29 02:25:31 +47:57 59 Henrik Børrud Odd Hagerud AS M30-39 02:25:47 +48:13 60 Per Orderud Bingsfoss SK M70+ 02:25:47 +48:13 61 Lars Håvard Strengelsrud Branvald Kongsvinger O-Klubb M20-29 02:27:42 +50:08 62 Glenn Olsen Ullensaker CK M30-39 02:29:27 +51:53 63 Jørn Kandola Ullensaker CK M50-59 02:29:33 +51:59 64 Arild Nygaard Solør CK M60-69 02:29:35 +52:01 65 Gjermund Mellum Solør CK M70+ 02:36:05 +58:31 66 Bjørn Mathiesen Sarpsborg SK M70+ 02:36:17 +58:43 67 Per-Ola Inngjerd Lunderseter IL M40-49 02:36:57 +59:23 68 Espen Hagerup Evensen Ullensaker CK M40-49 02:37:56 +1:00:22 69 Max Fruth Kongsvinger M40-49 02:37:59 +1:00:25 70 Petter Støve Lunderseter IL M50-59 02:44:18 +1:06:44

Resultater Minikureren - 23 km

1 Milian Håven Lunderseter M13 01:09:36 +0:00 2 Sondre Finsrud Tobøl M13 01:15:29 +5:53 3 Robin Bergsløkken Sandberg Kirkenær M14 01:20:42 +11:06 4 Elliot Løvåsmoen Granli M14 01:20:46 +11:10 5 Oliver Bjerke Lunderseter IL M13 01:20:59 +11:23 6 Lucas Berg Flaen Kirkenær M13 01:32:58 +23:22 7 Edvald Løvåsmoen Granli M13 01:35:20 +25:44 8 Matheo Bakåsmoen Rolsdorph Granli M13 01:35:20 +25:44 9 Olav Skadsdammen Lunderseter IL M13 01:35:24 +25:48 10 Mathias Linna Føien Lunderseter IL M13 01:35:29 +25:53

Framgang for tredje året på rad

Arrangørene i Lunderseter IL er som alle rittarrangører avhengig av et godt apparat med funksjonærer og har jobbet aktivt med rekrutering av yngre krefter. Mange av rittets funksjonærer har vært med på Finnskogkureren siden oppstarten for 25 år siden! Rekrutering er viktig for at arrangementet skal kunne fungere i fremtiden da det stilles strenge krav til rittarrangører når det gjelder sikkerheten. I år hadde Rittet flere nye, unge funksjonærer som Lunderseter IL er svært glade for å ha fått med og håper de har lyst til å delta i årene som kommer.

Antall deltagere i Finnskokureren er på vei opp, og arrangørene håper at det er starten på en trend som løfter sykkelsporten opp mot det nivået det en gang var på, spesielt med tanke på turritt. Lørdag var det 80 startende og 74 som fullførte begge rundene på 46 km, mot 58 i forrige utgave.

Antall deltagere i Finnskogkureren 2005 - 2024.

