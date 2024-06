Årets utgave var den 38. i rekken av løpet som siden 2004 har hatt både start og mål for fulldistansen ved Maridalen skole. Fjorårets utgave hadde 88 fullførende på de to distansene 8,5 og 14,5 kilometer. I år ble det et lite hakk ned med totalt 78 startende og 76 fullførende fordelt på 23 på kort 53 i mål på lang løype. Det var i alle fall ikke noe å si på temperatur eller forhold denne midtsommerkvelden da løperne la avgårde i 21-tiden, og “Vaffelgaloppen” levde igjen opp til sitt gode navn og rykte.

Idyll rundt Maridalsvannet denne midtsommerkvelden. (Foto: Arrangøren)

Det var Nora Rostoff fra IL Bul som var raskeste av kvinnene på kortutgaven med 39:54, men både Marte Helle Schia og 12 år gamle Nora Sørebø fra Koll IL var under halvminutte bak. I herreklassen hadde arrangørklubben Sørbråten ILs Odin Jakobsen Dybvad litt mer margin da han “galopperte” inn på 36:35 med bortimot et minutt ned til Øystein Reiersberg og halvannet til tredjemann Torger Helle Schia fra Koll IL.

På 14,5 km ble det en suveren vinner og en real duell om seieren. Kvinneklassen ble nemlig vunnet Anne Årestad på 53:55, og med det var Vidar-løpeen eneste kvinne under timen av de 16 i feltet. Guro Langødegård Hoel var imidlertid ikke langt unna som klar toer på 1:00:40. Hanne Vigander knep 3. plass totalt på 1:12:43.

Herrenes duell utspant seg mellom Øyvind Moen Fjel fra Kjelsås IL og svenske Julius Z. Strömberg fra Hälle IF der den tidligere langløperen vant med fem sekunders margin på tiden 50:21. Matias Nalum Rakkestad, også Kjelås IL, sikret seg 3. pløassen drøye minutter bak.

Ungdommen er klare til start.

Løpere i landelige omgivelser i Maridalen. (Foto: Arrangøren)

Løperglede! (Foto: Arrangøren)

Nummer 78 på stø kurs mot mål. (Foto: Arrangøren)

Funkjsjonærene i Sørbråten IL har kontroll på tider og medaljer. (Foto: Arrangøren)

Ingen utgave av St.Hansgaloppen uten vafler! (Foto: Arrangøren)

Resultater pr. løype: