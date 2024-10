Nattjakta er den årlige kappestriden mellom Sverige og Norge med natt-orientering helt på grensen. Etter tre innledende løp med fellesstart og fristart var det klart for den avsluttende jaktstarten der de to beste resultatene fra de tre innledende etappene la grunnlaget for tidsdifferansene på onsdagskveldens jaktstart.

Litt info til deltakerne før jaktstarten på den avsluttende Nattjakta. (Foto: Stein Arne Negård)

Finaleterrenget var middels kupert skog og kunne minne om kontinentalt terreng med mange stier. Kartet “Rastaalpene” er revidert i 2024 med ekvidistanse på 5 m og målestokk 1:7500 for Långa natten (4,1 km)/Korta natten (2,1 km) og 1:5000 for Lätta natten (1,6 km).

Jaktstarten var organisert uten gafling. I Långa natten og Korta natten fikk løperne kartet i startøyeblikket, mens de i Lätta natten fikk kartet på samlingsplass.

De første løperne er klare til start. (Foto: Stein Arne Negård)

Den lengste løypa ble vunnet av Olivia Hahn og Andreas Blomgren. Mellomløypa ble vunnet av Julie Finsrud og Anders Johansson, og den korte løypa ble vunnet av Erik Jullum. I alt stilte 40 løpere til start. Etter løpet var det enkel servering av mat og drikke.

Kveldens vinnere i av långa natten og korta natten. (Foto: Stein Arne Negård)

De fem totalvinnerne i Nattjakta 2024. (Foto: Stein Arne Negård)

Løpstid i finalen:

Damer Långa Natten Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Olivia Hahn OK Linné 39.28 Herrer Långa Natten 1 Peder Gjølstad Røhnebæk Brandval/Kongsvinger OK 36.26 2 Andreas Blomgren OK Hierne 39.38 +3.12 3 Lars Håvard S Strengelsrud Brandval/Kongsvinger OK 42.26 +6.00 4 Eivind Lande Eidskog OL 44.00 +7.34 5 Anders Hauger Brandval/Kongsvinger OK 49.21 +12.55 6 Oddgeir Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 51.22 +14.56 Damer Korta Natten 1 Julie Finsrud Eidskog OL 38.12 2 Lene Margrethe Steinbekken Lunderseter IL 58.18 +20.06 3 Guri Gjølstad Røhnebæk Brandval/Kongsvinger OK 1.09.28 +31.16 Herrer Korta Natten 1 Anders Johansson Västvärmlands OK 37.15 2 Aleksander Holtet Eidskog OL 37.34 +0.19 3 Jo Christer Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 39.44 +2.29 4 Svein Okuweh Thorsberg Grue IL 39.49 +2.34 5 Ole Rognstad Brandval/Kongsvinger OK 40.04 +2.49 6 Kurt Nilsson OK Hierne 40.06 +2.51 7 Martin Ekholm Västvärmlands OK 40.10 +2.55 8 Harald Østbye Elverum OK 40.38 +3.23 9 Roar Løvtjernet Brandval/Kongsvinger OK 41.06 +3.51 10 Stein Arne Negård Vang OL 41.44 +4.29 11 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 49.51 +12.36 12 Kjetil Strengelsrud Brandval/Kongsvinger OK 55.52 +18.37 13 Martin Skytteren Odal OL - Orientering 1.02.08 +24.53 14 Bjørn Olav Bergsløkken Grue IL 1.04.00 +26.45 15 Herman Bakke Løten o-lag 1.27.32 +50.17 Letta Natten 1 John Tangen Eidskog OL 9.00 2 Erik Jullum Brandval/Kongsvinger OK 11.47 +2.47 3 Kristian Hauger Brandval/Kongsvinger OK 17.33 +8.33 4 Odd Hauger Brandval/Kongsvinger OK 19.44 +10.44 5 Klaus Engen Eidskog OL 31.57 +22.57

Alle resultater, kart og løyper i Livelox

Poeng og jaktstartliste

