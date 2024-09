Det årlige orienteringsmesterskapet til finansbransjen ble i år arrangert i Kristiansand sist helg. Her var lørdagens løp på mellomdistanse lagt til Dyreparken, og det ble et løp som skilte seg litt fra de vanlige skogsløpene. Det var ikke så mye terreng å løpe i, det ble stort sett veivalg på gangveiene langs de ulike innhegningene og attraksjonene i parken. Dyrenes områder er gjerdet inn, så ingen løpere ble til løvemat, men man fikk en sjarmerende og rask løype gjennom Dyreparken. Løperne var innom poster både i Kardemomme by og i Kjuttaviga til kaptein Sabeltann.

Søndagens sprintløp var lagt til Hamresanden, og det ble en rask løype i et flatt og lettløpt område.

Teknisk arrangør var Orienteringsklubben Sør i Kristiansand, og de hadde laget noen fine løyper i begge parkområdene.

Deltagerne i Finansmesterskapet er erfarne veteraner der de fleste deltar i aldersklassene fra 50 år og oppover. Og som vanlig var det lagt stor vekt på trivelige og sosiale samlingsstunder mellom løpene.

Her er de fleste av deltagerne i årets Finansmesterkap i orientering samlet ved bryggen langs sjøen der Kaptein Sabeltann holder til. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater dag 1: Dyreparken

D 40- 3 000 m, 3 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Nora Johansen Hisøy OK 35.22 11.47 2 Elianne Haneberg NOTEAM 41.30 +6.08 13.50 3 Susanne V. Granheim Spareb 1 Østl. 48.17 +12.55 16.05 D 50- 3 000 m, 4 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Wenche Trolsberg NOTEAM 38.37 12.52 2 Vibeke Mjaatvedt DNB Bergen 55.02 +16.25 18.20 3 Grete Storsveen NOTEAM 58.16 +19.39 19.25 4 Oddveig Anne Sagbakken Spareb.1 Østl. 59.09 +20.32 19.43 D 60- 2 400 m, 4 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Eli Frafjord Sandnes Spareb. 35.04 14.36 2 Karen Clementsen Kayser SB/DNB 36.08 +1.04 15.03 3 Eli Stokka Sandnes Spareb, 41.49 +6.45 17.25 Rønnaug Sagbakken Spareb.1 Østl. diskvalifisert Vigdis Houmb Spareb.Vest ikke startet D 70- 2 400 m, 2 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Aslaug Lura Sandnes Spareb. 1.12.17 30.07 2 Brit Skjelbred NOTEAM 1.35.56 +23.39 39.58 H 17- 3 000 m, 2 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Heine Johansen Smedsaas Hisøy OK 28.47 9.35 2 Geir Smestad NOTEAM 34.43 +5.56 11.34 H 50- 3 000 m, 2 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Roar Saxhaug DN Media Group 39.17 13.05 2 Jan Løken Johannessen X-Fellesdata 41.31 +2.14 13.50 H 60- 3 000 m, 10 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Jan Haugland NOTEAM 36.35 12.11 2 Reidar Sæstad DNB 37.58 +1.23 12.39 3 Arne Dag Myking DNB 40.54 +4.19 13.38 4 Vidar Nomerstad NOTEAM 41.47 +5.12 13.55 5 Inge Glittum Skagerak Sparebank 50.36 +14.01 16.52 6 Ragnar Kayser Tryg Forsikring 57.06 +20.31 19.02 7 Arild Rørholt Skagerak Sparebank 1.12.39 +36.04 24.13 Jan Ola Hove Spareb 1 Utvikling diskvalifisert Erik Bjøralt Spareb 1 Østl diskvalifisert Leif Martin Kjos NOTEAM diskvalifisert Bøjrn Sandvik DNB Bergen ikke startet H 70- 3 000 m, 3 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Kjell Walter Sørensen KWS 36.34 12.11 2 Asmund Pedersen Spareb 1 Østl. 54.23 +17.49 18.07 John Thomas Petrsen Nordea diskvalifisert D Trim 2 400 m, 1 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Åse Kristensen Sandnes Spareb. 1.08.20 28.28 H Trim 2 400 m, 2 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Olav Johansen NOTEAM 39.19 16.22 2 Audun Kjøstvedt Lilles.Sparebank 1.06.17 +26.58 27.37 Finn Kristensen Nordea ikke startet Knut Martinsen Spareb 1 Østl ikke startet



Post 103 med amfiet i Kjuttaviga i bakgrunnen.

Resultater dag 2: Hamresanden:

D 40- 2 600 m, 2 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Elianne Haneberg Spareb.1 Østl 22.23 8.36 2 Susanne V. Granheim Spareb. 1 Østl 25.10 +2.47 9.40 D 50- 2 600 m, 4 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Wenche Trolsberg Spareb.1 Østl 22.33 8.40 2 Grete Storsveen Spareb.1 Østl 24.08 +1.35 9.16 3 Vibeke Mjaatvedt DNB Bergen 28.52 +6.19 11.06 4 Oddveig Anne Sagbakken Spareb.1 Østl 37.46 +15.13 14.31 D 60- 1 800 m, 4 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Karen Clementsen Kayser SB/DNB 15.05 8.22 2 Eli Frafjord Sandnes Spareb. 16.30 +1.25 9.10 3 Eli Stokka Sandnes Spareb 18.13 +3.08 10.07 4 Rønnaug Sagbakken Spareb.1 Østl 24.37 +9.32 13.40 Vigdis Houmb Spareb.Vest ikke startet D 70- 1 800 m, 2 startende deltakere Strekktider Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Aslaug Lura Sandnes Spareb. 21.44 12.04 2 Brit Skjelbred Sandnes Spareb. 23.49 +2.05 13.13 H 17- 2 600 m, 1 startende deltakere Strekktider Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Geir Smestad DNB 19.05 7.20 Heine Johansen Smedsaas Hisøy OK ikke startet H 50- 2 600 m, 2 startende deltakere Strekktider Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Roar Saxhaug DN Media Group 20.03 7.42 2 Jan Løken Johannessen X-Fellesdata 22.11 +2.08 8.31 H 60- 1 800 m, 8 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Vidar Nomerstad Spareb.1 Østl 12.30 6.56 2 Reidar Sæstad DNB Kr.sand 13.05 +0.35 7.16 3 Jan Haugland Tryg Forsikring 14.13 +1.43 7.53 4 Leif Martin Kjos Spareb.1 Østl 14.55 +2.25 8.17 5 Ragnar Kayser Tryg Forsikring 18.03 +5.33 10.01 6 Jan Ola Hove Spareb 1 Utvikkling 20.30 +8.00 11.23 7 Arne Dag Myking DNB 20.35 +8.05 11.26 8 Erik Bjøralt Spareb.1 Østl 23.26 +10.56 13.01 Bjørn Sandvik DNB Bergen ikke startet H 70- 1 800 m, 3 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Kjell Walter Sørensen KWS 12.36 7.00 2 Asmund Pedersen Spareb.1 Østl 15.06 +2.30 8.23 3 John Thomas Petersen Nordea 15.33 +2.57 8.38 D Trim 1 800 m, 1 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Åse Kristensen Sandnes Spareb. 26.23 14.39 H Trim 1 800 m, 3 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Olav Johansen NOTEAM 19.19 10.43 2 Audun Kjøstvedt Lillesands Spareb 19.27 +0.08 10.48 Knut Martinsen Spareb. 1 Østl diskvalifisert Finn Kristensen Nordea Kr.sand ikke startet



Vi lister oss så stilt på tå

når vi skal ut og røve

Vi røver bare det vi må,

og det som vi behøver.

Når de ikke røvet så var Kasper og Jesper og Jonathan på leting etter buksa, munnspillet og hatten sin, mens deltagerne i Finansmesterskap orientering lette etter poster i Dyreparken.