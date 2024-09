Årets siste arrangement ble nok en god opplevelse for deltakere og arrangører på Lundersæter. Over 100 meldte seg på årets utgave av Finnskogløpet, og de aller fleste møtte opp til et nesten “for fint vær”. Arrangørene fikk et luksusproblem med antall påmeldte da de ikke hadde forventet over 100 deltakere.

- Igjen over all forventning og veldig gøy med økning i antall deltakere, oppgir arrangøransvarlig Madeleine Berg. Vi skal mange år tilbake i tid for å finne en startliste med så mange barn på! Over 30 barn deltok på Finnskogløpet Mini i år.

Med temperatur og luftfuktighet opp mot syden-nivå, var det om og gjøre å sørge for at deltagerne holdt seg hydrert. Mange slet i varmen, men alle som stilte til start kom seg i mål.

16 startklare løpere på 11,2 km i solsteiken. (Foto: Madeleine Berg)

Ny og tyngre løype

Etter den første gjennomføringen av Finnskogløpet på 30 år i fjor, fikk arrangørene tilbakemelding fra deltakerne at de ønsket seg mer sti. Den lengste distansen hadde da i underkant av 30 prosent terreng. I hele sommer har derfor noen ildsjeler jobbet hardt og brukt utallige timer på en ny løype som endte opp med nesten 80 prosent sti! Dette er en trasé som i store deler går på blåmerket sti, noe som gjør at stiene blir mer fremkommelig også for andre når de holdes oppe for løperne i konkurransen.

Denne endringen gjorde ikke bare runden på 21,8 km mer spennende, men også mye hardere. Med mesteparten av løypa på krevende sti tar det en god del mer krefter enn på asfalt og grus. Tross disse tunge forholdene fikk arrangørene utelukkende positive tilbakemelding fra deltakerne.

Kort og langt for ung og gammel

- Vi har som mål om å være et løp som flest mulig kan delta på, sier arrangøransvarlig Madeleine Berg. Det er derfor distanser fra 300 meter til 21,8 km, og her kan man stille til start med både hund og barnevogn. I år var yngste deltager bare 2 måneder (!) gammel. Han fullførte 5,6 km med stil (i barnevogn).

Finnskogløpet er for unge og godt voksne. Her er det dagens aller mest voksne, Jarle Busterud, Løten Friidrett/Team 55+ som sjekker utgangsfarten og Vidar Sørum, Romerike Runners Team som begge løp 11,2 km i klasse M70-74 år. (Foto: Madeleine Berg)

Med Finnskogløpet avsluttet Lunderseter IL sesongen for store arrangementer med et brak og ser fram mot 2025 med gode planer for å forbedre trippelen ytterligere. Her er datoene som allerde er klare: Finnskogenkureren 7. juni, Finnskogen Triathlon 2. august og Finnskogløpet 6. september.

Dobbelt Magnor på 21,8 km

Den drøye og krevende halvmaraton-distansen ble vunner at Birger Andreas Bråten på den voksne tiden 1:48:04. Med den var Magnor-karen seks minutter raskere enn klubbkollega Eivind Lande. Kevin Sillerud fra Oslo var tredjemann som kom seg gjennom under to timer. Maye Touray var best av to damer på langdistansen.

Seierspallen for menn på 21,8 km. (Foto: Madeleine Berg)

Maye Touray inn til seier på 21,8 km. (Foto: Madeleine Berg)

21 km menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Birger Andreas Bråthen Magnor UL M50-54 1:48:04 2 Eivind Lande Magnor UL M50-54 1:54:05 3 Kevin Sillerud Oslo M23-34 1:57:58 4 Hans Terje Nesbråten Grue IL M40-44 2:01:14 5 Inge Brenden Seigerud Lunderseter IL M23-34 2:07:45 6 Ole Olsen Kongsvinger IL Friidrett / Vy Buss M35-39 2:16:24 7 Mikael Klanderud Austmarka M23-34 2:24:38 8 Geir Myhr Øien Brumunddal M40-44 2:29:23 9 Sven-Petter Haugvik Kolsås M40-44 2:41:19 10 Kim-Fredrik Kvern Arneberg M45-49 2:44:13 11 Roger Nyen Våler I Solør M23-34 3:23:45 12 Hans Erik Barbakken Gjesåsen M35-39 3:23:49 21 km kvinner: 1 Maye Touray Kongsvinger K23-34 2:57:28 2 Edel Optun Elverum K23-34 3:08:39 Trim 21 km menn: 0 Sami-Daniel Ben-Jamour Elverum Trim 0:00:00

Henrik Nilsson til topp på 11,2 km

På mellomdistansen på 11,2 km ble det ikke helt overaskende en klar seier til eidskogingen Henrik Nilsson som representerer Sportskluben Vidar på 40:53. Også Dag Erik Hansen, Grinder og Bjørn Paulsrud, Lia Barnehage tok andre- og tredjeplassen med god margin bakover.

Seierspallen for menn på 11,2 km. (Foto: Madeleine Berg)

Ingvild Løkke var eneste kvinne på 11,2 km. (Foto: Madeleine Berg)

11,2 km menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Henrik Nilsson Sportsklubben Vidar M23-34 0:40:53 2 Dan Erik Hansen Grinder M35-39 0:43:05 3 Bjørn Paulsrud Lia Barnehage M55-59 0:45:27 4 Øystein Rognerud Vaaler IF M50-54 0:50:28 5 Petter Kørra Åsnes Finnskog IL M20-22 0:52:03 6 Sigurd Østlie Kongsvinger M23-34 0:56:50 7 Nils Bratberg SI Aktiv Lillehammer M65-69 0:57:58 8 Jarle Busterud Løten Friidrett/Team 55+ M70-74 1:03:30 9 Simen Sætaberget-Hansrud Kongsvinger M35-39 1:03:49 10 Morten Mesøy Berg Kongsvinger M23-34 1:05:04 11 Vidar Sørum Romerike Runners Team M70-74 1:05:31 12 Per Hamletsen Granli IL M55-59 1:05:39 13 Jon Thomas Hangaard Roverud M35-39 1:06:59 14 Øyvind Meldahl Kongsvinger M35-39 1:08:10 15 Niklas Stolpe Magnor UL M50-54 1:09:42 11,2 km kvinner: 1 Ingvild Løkke Kongsvinger K23-34 1:08:55

Kvinnene valgte 5,6 km

Mellomdistansen bestod av to runder på 5,6 km, men det var selvfølgelig mulig å nøye seg med en runde på 5,6 km. Her var det meget god deltakelse blant kvinnene der Silje Seigerud fra Granli med 28:05 tok seieren med et minutts margin på Julyana Hildonen fra Kirkenær. Kay Hemstad var dagens suverene totalvinner på distansen med 21:58.

Seierspallen for menn på 5,6 km. (Foto: Madeleine Berg)

Seierspallen for kvinner på 5,6 km. (Foto: Madeleine Berg)

5,6 km menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kay Hemstad Team Prærieringen M35-39 0:21:58 2 Marius Andersen Lundersæter IL M35-39 0:26:11 3 Jørgen Fossvoll Midtli Nor Elite M35-39 0:27:52 4 Tord Erik Skyrud Borgen M40-44 0:29:03 5 Steinar Mathisen Gglk M65-69 0:29:45 6 Svein Ivar Fagernes Nannestad IL / Sk Vidar OCR M55-59 0:33:00 7 Morten Ottershagen Heradsbygd M23-34 0:37:57 8 Jarle Bäckman Bjørkelangen M55-59 0:38:03 5,6 km kvinner: 1 Silje Seigerud Granli K23-34 0:28:05 2 Julyana Hildonen Kirkenær K40-44 0:29:01 3 Ida Ratikainen Oslo K35-39 0:29:56 4 Eline Gundersen Rognerud Braskereidfoss K18-19 0:32:35 5 Anna Granberg Lunderseter il K23-34 0:33:13 6 Mona Gundersen Flisa K45-49 0:34:32 7 Janne Slorafoss Granli K55-59 0:34:36 8 Anne Beate Gundersen Braskereidfoss K45-49 0:35:03 9 Lisemette Fagernes Sk Vidar OCR K65-69 0:36:35 10 Cathrine Holgersen Aurskog K23-34 0:39:23 11 Inger Lund Oslo K35-39 0:40:45 12 Aina Digerud Kongsvinger K50-54 0:41:02 13 Sylvia Ottershagen Heradsbygd K23-34 0:44:54 14 Camilla Eknes-Steen Elverum K23-34 1:17:43 Trim 5,6 km menn: 0 Malik Darboe Gjessing-Bergh Kongsvinger Trim 0:00:00 0 Haakon Stolpe Magnor UL Trim 0:00:00 0 Sofus Brænden Hamletsen Kongsvinger Trim 0:00:00 0 Wilmer Octavian Gjessing-Bergh Kongsvinger Trim 0:00:00 0 Casper Berggren Trim 0:00:00 Trim 5,6 km kvinner: 0 Tine Haug Skarnes Trim 0:00:00 0 Jeanette Løvtjernet Roverud Trim 0:00:00 0 Karoline Brænden Hamletsen Kongsvinger Trim 0:00:00 0 Elisabeth Selvik Lundersæter Trim 0:00:00 0 Martine Gjessing-Bergh Kongsvinger Trim 0:00:00 0 Aurora Ellouise Gjessing-Bergh Kongsvinger Trim 0:00:00 0 Camilla Isaksen Kongsvinger Trim 0:00:00

