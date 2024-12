Her er fire utvalgte løpesko som Icebug mener skal takle vinterføret og samtidig gi deg komfort og støtte på løpeturene.

Løpeskoene fra Icebug er utstyrt med stålpigger som skal gi deg godt grep på snø og is. Her er yttersålen på modellen Arcus 2 BUGrip GTX. (Alle foto: Icebug)

Arcus 2 BUGrip GTX

Arcus 2 BUGrip GTX skal være en sko spesialtilpasset for vinterløping. Med Icebugs BUGrip-teknologi skal du få godt grep på is og snø, mens den 100 prosent vanntette GORE-TEX-overdelen skal holde føttene dine tørre og komfortable hele veien. Denne skoen skal være designet for å gi deg både høy komfort og stabilitet, uansett forhold. Velegnet for vinterløping eller andre utendørsaktiviteter der du trenger både ytelse og beskyttelse.

Farger: Olive/Terracotta, TrueBlack

Veil. pris: 2 499 kr

NewRun BUGrip GTX

NewRun BUGrip skal være en lett og komfortabel piggsko, skreddersydd for vinterløping på glatte veier. Den skal gi deg godt grep på is og snø, slik at du skal kunne løpe trygt uansett værforhold. Med sin lave vekt og høye komfort skal NewRun BUGrip være en god skoen for vinterens utfordringer – uten å gå på kompromiss med ytelsen.

Farger: MistBlue/FireOrange, Black/Grass, Black/Poison, Black/JadeMist, MistBlue/Aqua

Veil. pris: 2 699 kr

Pytho6 BUGrip

Pytho6 BUGrip skal være en allsidig og komfortabel sko som skal gi en flott løpsfølelse, uansett hvor du tar turen. Enten du er ute i skogen eller på asfalten, skal Pytho6 gi et pålitelig grep og høy komfort. Med BUGrip-teknologien skal du få et sikkert feste på både is og snø, og skoens allsidige design skal gjøre den velegnet for både løping og gåturer.

Farger: Mango/Black, DarkBlue/Mint, Lime/Mint

Veil. pris: 1 999 kr

Rover 2 BUGrip GTX

Rover 2 BUGrip GTX skal være en sko laget for behagelige turer i alle typer vintervær og terreng. Yttersålens mønster er utformet for å gripe i både gjørme og snø, og sammen med piggene i karbidstål samt BUGrip-grepet, skal den takle også de glatteste vinterforholdene.

Farger: TrueBlack

Veil. pris: 2 499 kr