Kravet for å kunne delta i NM på 10 000 m er for menn ei tid under 32 minutter i baneløp. Det er også mulig å kvalifisere seg med å løpe under 31.30 på 10 km gateløp. For kvinnene er kravet under 40 minutter på bane eller under 37 minutter på 10 km gateløp.

På Bislett var det ingen kvinner som løp 10 000 m, mens det var 15 menn som stilte til start, og 11 som løp alle de 25 rundene. 4 av dem klarte NM-kravet, og raskest var Rolf Steier som vant på 31.35,89. De andre tre var Haakon Engelsen Berg, Axel Mender og Henrik Velle som alle løp på 31.40-tallet.

Sistemann i mål var Martin Kjäll-Ohlsson som vant klasse 45-49 år med 33.44,60. Åtte av de elleve fullførende løp for SK Vidar.



10 000 m menn 1 Rolf STEIER M40 VIDAR 31:35.89 2 Haakon Engelsen BERG MS VIDAR 31:41.64 3 Axel MENDER MS 74118 31:44.64 4 Henrik VELLE MS TJALV 31:49.70 5 Matias BREKKÅ MS VIDAR 32:16.54 6 Mathias MØLLER MS VIDAR 32:20.43 7 Morten Olsen DALHAUG MS VIDAR 32:42.57 8 Ola MATRE M35 VIDAR 33:15.20 9 Halvor MYHRVOLD MS VIDAR 33:24.28 10 Njål Torillson TYSSING M40 VELL 33:26.88 11 Martin KJÄLL-OHLSSON M45 VIDAR 33:44.60 Håkon MINDREBØE MS OSI DNF Erlend BERGER MS VIDAR DNF Atle Wendel SCHEIE MS TJALV DNF Mathias MOEN M35 VIDAR DNF Mathias Høgenes OPPEGAARD MS OSI DNF



Dalland-sier på 1500 m

På 1500 meteren var det ingen som klarte NM-kravet som er sub 4 minutter. Men vinner Johannes Dalland var ikke langt unna med sine 4.00,24. Hele sju mann klarte ei tid under 4.05, så her var det jevnt.

Dallands korte Strava-kommentar var som følger:

«Løp 1500 m på 4.00,24, irriterande.»

-BUL-løper Dalland har 3.56,11 som pers, men det var helt tilbake i 2022, og for å kunne delta i årets NM, må en ha ei tid oppnådd i år eller i fjor.

En av dem som persa var Kristian Ulriksen som kom på femteplass. Han rapporterte følgende i Strava-oppdateringen sin:

«Bislett 1500 m – 4.03,95 PB. Ca. 65,5-passering på 400 m, 2.11 på 800 m og 3.01 med en runde igjen. Perfekt fartsholding av Sigurd (Ruud Skeseth). Følte meg bra igjen! Neste løp blir 3000 m nå på fredag!»

3000 meteren han sikter til er den som går under Tyrvinglekene i Bærum.



1500 m menn 1 Johannes DALLAND U23M ILBUL 4:00.24 2 Jørgen Schulze HALS MS KRAG 4:01.70 3 Eirik OFFENBERG MS RUNAR 4:02.29 4 Ragnar NERSTEN MS FOSSU 4:02.87 5 Kristian ULRIKSEN M35 TRL 4:03.95 6 Sigurd Ruud SKJESETH MS ORION 4:03.96 7 Jo Eirik MØLLER MS KAVE 4:04.44 8 Elias Haugen TORJUSSEN G17 VIDAR 4:07.03 9 Adrian MONKVIK G16 SARP 4:07.05 10 Tobias Opdalshei BAUMANN MS OSI 4:08.80 11 Thomas KJELLBERG M35 VIDAR 4:16.26 12 Anton Janovskis HELDAL MS VIDAR 4:25.66 Jonas NJERVE MS VIDAR DNF





Johannes Dalland var bare et kvart sekund for seint ute til å se 3-tallet og klare NM-kravet på 1500 m. Her ser vi han da han tok UM-gull på 3000 m i 2020. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)



Ei jente løp 800 m

Det var satt opp tre distanser for kvinner, men ingen kvinner stilte til start på 1500 og 5000 m. På 800 m var Synne Våge Bertelsmann Opheim eneste fullførende, noen hun gjorde på 2.19,47. Her er NM-kravet 2.14,99.

Synnes Strava-oppsummering av løpet lød slik:

«Resultat 2:19 i det som aldri ble noe helhjertet forsøk. Startet alt for konservativ, og mistet litt troen da jeg så at jeg var bak skjema halvveis. Gikk aldri i kjelleren, og det er jo litt kjipt. Til neste gang skal jeg øve litt på startfart.»

Årets friidretts-NM går i Sandnes fra og med torsdag 27. til og med lørdag 29. juni. Påmeldingsfristen er 17. juni.





Synne Opheim da hun ble nummer fire på 12 kilometeren i Åre Fjällmaraton i Sverige i fjor. På Bislett løp hun atskillig kortere, flatere og fortere. (Foto: Fjällmaraton i Åre)