Seier til Ådne Skogsbakken og Jenny Nesje på maraton

På helmaraton viste Ådne Skogsbakken fra Søndre Land IL nok en gang styrke ved å vinne herreklassen med tiden 2:48:56. Skogsbakken var over to minutter foran nærmeste konkurrent, Even Løvås fra Halden Løpeklubb, som kom inn på 2:51:03. Egil Tronstad fra Spydeberg IL fulgte på tredjeplass med 3.06.41, en tid som ga ham klasseseieren i klasse 50-54.



- Gikk litt raskere enn jeg hadde planlagt, men jeg storkoste meg skikkelig, så det var absolutt verdt det. Gøy å løpe med Even Løvås store deler av turen, mye gode samtaler der! Blir fort en tur hit neste år også? miniton seier i fjor, helmaraton seier i år, blir det halv til neste år mon tro?

Bare 11 minutter bak helpers i en sykt tøff løype, og med mer å gå med. Lurer på om formen faktisk er grei altså, oppsummerer Skogsbakken på Strava.





Vinner Ådne Skogsbakken i tet. (Foto: Rolf Bakken)



Andremann Løvås hadde åpenbart en fin tur i nydelig natur, og erkjenner at konkurrenten var bedre nedover.

- Fantastisk vær og utsikt hele turen! Et eneste stort postkort. Ikke trent for dette nå, men tar med en god opplevelse. Ådne Skogsbakken overlegen når det kom til nedoverløping siste halvdel. Gratulerer, skriver Løvås.





Even Løvås sikret andreplassen. (Foto: Rolf Bakken)

Blant kvinnene var Jenny Nesje fra Skåla IL raskest med tiden 3:21:44. På andreplass kom Guro Hageengen fra Sneglehuset med 3.34.59, mens Katarina Kramarova fra Skrautvål tok tredjeplassen med 3.39.30.



Jenny Nesje tok seieren i kvinneklassen. (Foto: Rolf Bakken)



Her er klassevinnerne på maraton

Kvinner 40-44: Kristina Viken Øyhus fra Reinli med tiden 4:40:12.9.

Kvinner 45-49: Guro Hageengen fra Sneglehuset med 3:34:59.9.

Kvinner 50-54: May-Lill Småvik fra Stadsbygd IL med 3:50:37.4.

Kvinner 55-59: Marit Ryland fra Søvik Velforening med 5:20:12.7.

Kvinner 60-64: Liv Berit Jegteberg Lystad fra Sportsklubben Vidar med 4:15:18.5.

Menn 20-22: Kristian Qualben fra Vestre Slidre IL med tiden 3:37:30.3.

Menn 40-44: Arnt Sveen fra HRA - Hytteplan Sport med tiden 3:14:40.2.

Menn 45-49: Alf Ivar Martinsen fra Oslo med 3:18:39.9.

Menn 50-54: Egil Tronstad fra Spydeberg IL med 3:06:41.3.

Menn 55-59: Erling Marthinsen fra Team Øverskauen med 3:32:08.2.

Menn 60-64: Kim Aarli Larsen fra Brødrene Dahl AS med 3:29:28.2.

Menn 65-69: Dagfinn Sæther fra Hosle med 4:51:00.8.





10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 46 Ådne Skogsbakken Søndre Land IL, Friidrett Menn 23-39 2:48:56.4 0:00.0 2 24 Even Løvås Halden løpeklubb Menn 23-39 2:51:03.8 2:07.4 3 47 Egil Tronstad Spydeberg IL Menn 50-54 3:06:41.3 17:44.9 4 52 Torbjørn Høitomt Nordre Land IL - Friidrett Menn 23-39 3:08:54.4 19:58.0 5 18 Arnt Sveen HRA - Hytteplan Sport Menn 40-44 3:14:40.2 25:43.8 6 29 Martin Brørby Kolstad Kolbotn Menn 23-39 3:16:13.8 27:17.4 7 66 Alf Ivar Martinsen Oslo Menn 45-49 3:18:39.9 29:43.5 8 48 Jørgen Vestheim ROA Menn 23-39 3:22:58.3 34:01.9 9 70 Anders Nordby Sportsklubben Vidar / Treningscamp Menn 45-49 3:23:52.9 34:56.5 10 5 Håvard Greger Hagen Håvard Greger Hagen / Kalahari Skiers Menn 50-54 3:26:13.4 37:17.0



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 80 Jenny Nesje Skåla IL Kvinner 23-39 3:21:44.4 0:00.0 2 79 Guro Hageengen Sneglehuset Kvinner 45-49 3:34:59.9 13:15.5 3 76 Katarina Kramarova Skrautvål Kvinner 45-49 3:39:30.0 17:45.6 4 63 May-Lill Småvik Stadsbygd IL Kvinner 50-54 3:50:37.4 28:53.0 5 38 Hilde Johansen Romerike Ultraløperklubb Kvinner 50-54 4:11:27.9 49:43.5 6 21 Liv Berit Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Kvinner 60-64 4:15:18.5 53:34.1 7 81 Mina De Lange Kvinner 23-39 4:15:54.7 54:10.3 8 78 Hilde Siraas St. Olavs Løpedamer Kvinner 50-54 4:19:41.6 57:57.2 9 6 Karolina Viktorsson Oslo Kvinner 45-49 4:36:28.5 1:14:44.1 10 28 Heidi Spada Brannfjell Oslo Kvinner 50-54 4:36:28.6 1:14:44.2

Halvmaraton

Geir Endre Rogn, tidligere landslagstrener i langrenn, vant halvmaraton på imponerende vis. Med tiden 1:06:55 var han snaue to minutter foran John Christian Deighan fra Frogner Runners. Deighan var fornøyd, men i følge eget utsagn "helt ødelagt" på slutten. Hallvard Dahle fra Mosvik IL tok tredjeplassen med 1.09.55.



- Pers, totalseier og en veldig god opplevelse. Første 10 kilometer på 30.12, med mye utfor. Sleit oppover, men fikk opp farta igjen inn mot mål, skriver vinner Rogn på Strava.

Katrine Hjermann tok seieren i kvinneklassen med 1.20.05. Guro Langødegård Hoel fra Gui Sportsklubb ble nummer to med 1.21.13, mens Maria Grevsgård fra Geilo IL tok tredjeplassen med tiden 1.24.45.

Klassevinnere på halvmaraton

Kvinner 18-19: Lone Sørum fra Nordre Land IL / Team Mormors med tiden 1:45:53.3.

Kvinner 20-22: Kayla Greenwood fra USA med tiden 1:48:03.3, etterfulgt av Kjersti Dahle fra Heggenes og Hanna Jensen fra Kolbotn.

Kvinner 23-39: Katrine Hjermann fra Oslo vant med tiden 1:20:03.1.

Kvinner 40-44: Gry Rosenlund fra Oslo løp inn til 1:29:08.6.

Kvinner 45-49: Esther Innselset fra Hamarløperne vant med 1:29:29.2.

Kvinner 50-54: Hanne Fossum Lie fra Hokksund med 1:31:34.5, tett fulgt av Turid Holter Steinset fra Brandbu IF på 1:33:24.5.

Kvinner 55-59: Anita Håkenstad Evertsen fra Øystre Slidre IL med 1:35:22.0.

Kvinner 60-64: Gitta Starckjohann fra Team GLK med 1:40:21.5.

Kvinner 65-69: Elin Drangsholt fra Bekkestua med 1:39:54.0.

Kvinner 70-74: Marit Bolstad fra Fiskarstrand med 2:21:04.6.

Menn 16-17: Ole Magnus Harefallet Furuseth fra Nordre Land med tiden 1:20:32.4.

Menn 18-19: Jonas Nokwazi Greger Mathe fra Botswana på 1:40:58.7.

Menn 20-22: Filip Ringstad fra 7-Eleven Hakadal med 1:29:51.8.

Menn 23-39: John Christian Deighan fra Frogner Runners/Advokatfirmaet Haavind B.I.L med 1:08:49.7.

Menn 40-44: Geir Endre Rogn fra Ryfoss med 1:06:54.3.

Menn 45-49: Roy Erling Wara fra Fokus Rådgivning AS med 1:19:59.9.

Menn 50-54: Rune Kvikstad fra Vind IL med 1:17:51.2.

Menn 55-59: Lars Ole Allum fra Høvik IF med 1:27:26.4.

Menn 60-64: Hallgeir Haug fra Lyn Ski med 1:29:54.7.

Menn 65-69: Mads E. Danielsen fra Oslo med 1:37:04.8.

Menn 70-74: Rudolf Roovers fra Fagernes IL med 1:49:41.0.

Menn 75+: Herbjørn Brennhovd fra Gol IL med 1:41:56.9.





10 beste herrer

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 1387 Geir Endre Rogn Ryfoss HM Menn 40-44 1:06:54.3 2 1349 John Christian Deighan Frogner Runners HM Menn 23-39 1:08:49.7 3 1470 Hallvard Dahle Mosvik IL - Friidrett HM Menn 23-39 1:09:53.6 4 1120 Pål Onsrud Gjøvik Friidrettsklubb HM Menn 23-39 1:10:24.3 5 1221 Didrik SMITH Frogner Runners HM Menn 23-39 1:10:31.7 6 1327 Jens Bjertnæs Frogner Runners HM Menn 23-39 1:11:51.5 7 1493 Andreas Ree Frogner Runners / Storebrand Sport HM Menn 23-39 1:12:03.5 8 1101 Espen Berg Kampen.Mot.Hodet HM Menn 23-39 1:13:45.3 9 1135 Håkon Ihle-Hansen Jardar HM Menn 40-44 1:13:48.8 10 1261 Teodor Sveen-Nilsen Frogner Runners HM Menn 40-44 1:14:53.3



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 1124 Katrine Hjermann Oslo HM Kvinner 23-39 1:20:03.1 2 1143 Guro Langødegård Hoel Gui Sportsklubb HM Kvinner 23-39 1:21:11.0 3 1116 Maria Grevsgård Geilo IL HM Kvinner 23-39 1:24:40.1 4 1087 Reidun Andreassen Sykehuset Innlandet HM Kvinner 23-39 1:27:34.3 5 1314 Sigrid Vedde Kroken Ørsta IL / Dammen1182 HM Kvinner 23-39 1:28:05.0 6 1119 Gry Rosenlund Oslo HM Kvinner 40-44 1:29:08.6 7 1479 Esther Innselset Hamarløperne HM Kvinner 45-49 1:29:29.2 8 1107 Hanne Fossum Lie Hokksund HM Kvinner 50-54 1:31:34.5 9 1412 Ingunn Berger Sæther Oslo HM Kvinner 23-39 1:31:43.3 10 1121 Guro Stutlien Vest-Torpa UL HM Kvinner 23-39 1:31:58.8





Fortjente medaljer. (Foto: arrangøren)