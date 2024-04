I år arrangeres Totenvikaløpet den 26. mai. Det er med andre ord i underkant av 4 måneder igjen til den 4. utgaven av Totenvikaløpet. Start og mål er ved Totenviken skole kl. 10:00 og Skreia IL står som teknisk arrangør.

World Ranking Competition

Totenvikaløpet har fått stempelet "World Ranking Competition 2024" fra World Athletics og løpet er dermed med på World Athletics løpskalender. Per dags dato står 11 gateløp i Norge på den listen. Alle resultater som skal godkjennes for internasjonal ranking, statistikk og kvalifisering til internasjonale mesterskap må være oppnådd i konkurranser med “WRC stempel”.

– Løpet er også et Gullsertifisert Gateløp av NFIF for sesongen 2024. Det er kun seks løpet i Norge som er på terminliste i 2024 med den høyest kriteria. Fordeler med det er bl.a. at oppnådde tider er godkjent for statistikker, norgesrekorder og verdensrekorder, forteller Jerzy Pecak som er arrangør av løpet.

– Totenvikaløpet er ganske «ungt» på den norsk løpskalender. I år det er den 4. utgaven, men målet er å skape et årlig løp for både proffe og mosjonister med fokus på god kvalitet for alle, uansett nivå, forklarer Pecak videre.

Løypa i Totenvikaløpet går tur/retur på gang- og sykkelvei. Det er med andre ord bilfritt eller veldig lite trafikk. Gang- og sykkelveien er kun 3 meter brede og derfor kan ikke 400-500 løpere starte samtidig. På grunn av den utfordrende logistikken er derfor antall deltakere begrenset til kun 200 stk.



Alle som fullfører Totenvikaløpet får deltagermedalje.

Premiering

Alle som fullfører løpet, får deltagermedalje. De tre beste damer og herrer får fine pokaler. Det er også premiepenger for de tre best damer og herrer:

1. plass kr. 2500,-

2. plass kr. 1500,-

3. plass kr. 1000,-



Det er både pokaler og pengepremier til de tre beste kvinner og menn.

Tidligere vinnere

2021

29:23 Petter Johansen (Lillehammer IF)

36:44 Silje Eklund (Skreia IL)

2022

33:45 Lars-Kristian Eriksen (Sarpsborg IL)

36:15 Silje Eklund (Skreia IL)

2023

32:59 Marius Viken Vesterås (Gjøvik Friidrettsklubb)

36:19 Silje Eklund (Skreia IL)

Les Kondis-reportasje fra fjorårets utgave av Totenvikaløpet

Mer informasjon

Påmelding

Facebook

Instagram



