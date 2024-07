Den åttende utgaven av ungdoms-VM i Skyrace ble helga 28.-30. juli arrangert i Bar i Montenegro.

Mesterskapet var delt opp i fire aldersklasser: Youth A (15-16 år), Youth B (17-18 år), Youth C (19-20 år) og U23 (21-23 år).

Fredag ble det konkurrert i Vertical Kilometer på 5 km / 1 000 mh., mens det søndag var Skyrace på 20 km / 1 800 hm for aldersklasse C og U23 og 12 km / 800 hm for A og B.

Norge stilte med en ganske stor tropp og flere av disse kunne dra hjem med medaljer.

På fredagens Vertical KM ble det sølv til både Ingeborg Synstnes Hole og Isak Drøpping. Begge i 17-18-årsklassen.

På søndagens SkyRace ble gull til Ingeborg Synstnes Hole, nytt sølv til Isak Drøpping, mens Andreas Lilleskare tok gull i den yngste klassen (15-16 år).

Sammenlagt ble det gull til både Ingeborg Synstnes Hole og Andreas Lilleskare, mens Isak Drøpping fikk sølv.

Se resultater og medaljevinnere nedenfor.



Andreas Lilleskare (til høyre) tok VM-gull i den yngste klassen (15-16 år). (Arkivfoto: Arne Dag Myking)

Komplette resultater

VERTICAL resultater

Youth A men

Gold – Marco Magistro (ITA) 50’26”

Silver – Joan Guiteras (ESP) 50’54”

Bronze – Gerard Lopez (ESP) 50’59”

Youth A women

Gold – Nuria Calzada (ESP) 1h01’50”

Silver – Rina Ogake (JPN) 1h01’57”

Bronze – Yuna Ogake (JPN) 1h07’43”

Youth B men

Gold – Biel Sagués (ESP) 47’45”

Silver – Isak Drøpping (NOR) 49’25”

Bronze – Max Österberg (SWE) 50’34”

Youth B women

Gold – Klara Velepec (SLO) 57’03”

Silver – Ingeborg Synstnes Hole (NOR) 58’42”

Bronze – Riko Obata (JPN) 1h00’47”

Youth C men

Gold – Lukas Ehrle (GER) 42’43”

Silver – Lluis Puigvert (ESP) 45’10”

Bronze – Ïu Net Puig (ESP) 45’40”

Youth C women

Gold – Alexandra Whitaker (GBR) 59’12”

Silver – Karen Kobayashi (JPN) 1h00’17”

Bronze – Beth Rawlinson (GBR) 1h02’27”

U23 men

Gold – Ryunosuke Omi (JPN) 44’08”

Silver – Alex Rigo (ITA) 46’09”

Bronze – Klemen Španring (SLO) 46’29”

U23 women

Gold – Eve Pannone (GBR) 54’04”

Silver – Laia Montoya (ESP) 55’45”

Bronze – Betty Bergstrand (GBR) 57’07”



Gull til Ingeborg Synstnes Hole (midten) foran slovenske Klara Velepec (venstre) og spanske Uma Plans (høyre). (Foto: Youth Skyrunning World Champs)

SKY resultater

Youth A men

Gold – Andreas Lilleskare (NOR) 1h01’39”

Silver – Gerard Lopez (ESP) 1h03’10”

Bronze – Joan Guiteras (ESP) 1h04’22”

Youth A women

Gold – Yuna Ogake (JPN) 1h13’30”

Silver – Rina Ogake (JPN) 1h13’44”

Bronze – Nuria Calzada (ESP) 1h16’19”

Youth B men

Gold – Biel Sagues (ESP) 59’10”

Silver – Isak Drøpping (NOR) 1h02’28”

Bronze – Bertold Kalasz (HUN) 1h02’55”

Youth B women

Gold – Ingeborg Synstnes Hole (NOR) 1h08’50”

Silver – Klara Velepec (SLO) 1h11’20”

Bronze – Uma Plans (ESP) 1h12’48”

Youth C men

Gold – Lukas Ehrle (GER) 2h12’36”

Silver – Lluis Puigvert (ESP) 2h19’17”

Bronze – Peter Bettoli (ITA) 2h20’34”

Youth C women

Gold – Dalia Alonso (ESP) 2h52’44”

Silver – Alexandra Whitaker (GBR) 2h53’10”

Bronze – Meija Peterson (SWE) 2h57’26”

U23 men

Gold – Edgar Dumas (FRA) 2h13’28”

Silver – Gontzal Murgoitio (ESP) 2h14’46”

Bronze – Ludovic Fernandez (FRA) 2h17’35”

U23 women

Gold – Eve Pannone (GBR) 2h43’53”

Silver – Laia Montoya (ESP) 2h46’44”

Bronze – Patrycja Stanek (POL) 2h47’09”



Isak Drøpping (til venstre) tok sølv på SkyRace. Vant gjorde spanske Biel Sagues (midten), mens bronsen gikk til ungarske Bertold Kalasz. (Foto: Youth Skyrunning World Champs)

SAMMENLAGT

Youth A men

Gold – Andreas Lilleskare (NOR)

Silver – Gerard Lopez (ESP)

Bronze – Joan Guiteras (ESP)

Youth A women

Gold – Yuna Ogake (JPN)

Silver – Nuria Calzada (ESP)

Bronze – Rina Ogake (JPN)

Youth B men

Gold – Biel Sagues (ESP)

Silver – Isak Drøpping (NOR)

Bronze – Alexander Glod (POL)

Youth B women

Gold – Ingeborg Synstnes Hole (NOR)

Silver – Klara Velepec (SLO)

Bronze – Uma Plans (ESP)

Youth C men

Gold – Lukas Ehrle

Silver – Lluis Puigvert

Bronze – Peter Bettoli

Youth C women

Gold – Alexandra Whitaker (GBR)

Silver – Dalia Alonso (ESP)

Bronze – Karen Kobayashi (JPN)

U23 men

Gold – Ryunosuke Omi (JPN)

Silver – Edgar Dumas (FRA)

Bronze – Gontzal Murgoitio (ESP)

U23 women

Gold – Eve Pannone (GBR) 2h43’53”

Silver – Laia Montoya (ESP) 2h46’44”

Bronze – Patrycja Stanek (POL) 2h47’09” (HUN) 1h02’55”