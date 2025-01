Topp 10 menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 90 Martin Hallberg Dr.Techn. Olav Olsen M35-39 0:24:21 2 122 Eivind Kjennerud Sande Sportsklubb M25-29 0:24:46 3 184 Ferdinand Bohne Mandals Turnforening M35-39 0:25:16 4 155 Teodor Danielsen Elektroskandia Norge As M30-34 0:25:20 5 125 Magnus Høgli Byåsen IL / /Team Milslukern Elite M20-24 0:25:23 6 162 Øyvind Rikheim Haugan Heming M25-29 0:25:36 7 89 Per Erik Mork Milslukern Sport M35-39 0:25:39 8 211 Kristian Jakobsen Gjøvik Skiklubb/ PwC BIL M25-29 0:25:40 9 187 Erlend Nydal Fiskebeinern Sk/Industrifinans M30-34 0:25:42 9 83 Morten Andreas Løchen Oslo Kommune BIL M35-39 0:25:42

I kvinneklassen ble det imidlertid en ny vinner i og med at Karianne Dengerud fra Kjelsås IL med 29:27 var halvminuttet raskere enn forrige ukes vinner, Lene Axelsen, som tok 3. plassen denne onsdagen. Maja Ottersland Andresen fra Team Milslukern gikk inn til 2. plass ti sekunder foran Axelsen.

Blant kvinnene hevdet vinneren av 60-64-årsklassen, Unni Persson Moseby, seg godt blant yngre løpere med 12. plass totalt på 33:01.

Marie Gjeruldsen ut fra start med et smil om munnen. (Foto: Arrangøren)

Topp 10 kvinner:

1 204 Karianne Dengerud Kjelsås IL K25-29 0:29:19 2 5 Maja Ottersland Andresen Team Milslukern K20-24 0:29:38 3 235 Lene Axelsen Equinor BIL Fornebu K45-49 0:29:48 4 236 Ida Mathiesen Asker Trekkhundklubb K20-24 0:29:52 5 192 Ingvil AHLSAND Kjelsås IL - ski K25-29 0:30:02 6 198 Charlotte Williksen Høiland Nhhi K30-34 0:30:18 7 203 Kristine Strand Amundsen IL Jardar K25-29 0:30:43 8 188 Anniken Staude Heming IL K25-29 0:30:58 9 167 Anne Christine Bull Haaversen Hosle K50-54 0:31:30 10 176 Ingeranne Strøm Nakstad Byaasen Skiklub K30-34 0:32:14

OABIK Milslukern SkikarusellI består av seks skirenn i omgivelser med historisk sus i Holmenkollen. Her kan man ta kveldsturen i godt selskap og nyte den flotte naturen som omkranser nasjonalanlegget eller man kan teste formen mot skiløpere i alle aldre far 15 år og oppover. Rennene avvikles hvert år i de sikreste snømånedene, januar og februar, med fordelingen fire renn i klassisk og to renn i friteknikk.