Arrangøren mener alle gode makter må ha vært med dem under arrangementet av Tullas løype i Baneheia/Bymarka denne gangen. Værmeldingen sa regn begge dagene, men det som kom var nærmest ubetydelig, og temperaturene var behagelige. Men bare en drøy time etter at alle var kommet i mål, startet det å bøtte ned, og fortsatte med kraftig regn det meste av natten.

Dermed fikk deltakerne oppleve utmerkete løyper og ypperlige løpsforhold begge dagene. Løypetraséen er nydelig, men svært krevende hvis man gir alt, og løypa tar deltakerne et godt stykke nordover, via Hvitløype-traséen i starten, til vending på svabergene ved Bervannet, før den returnerer, langs deler av Lochners løype.

Denne løypa er den med lengst sammenhengende fartstid av dem som nå er faste i karusellen. Men det falt ikke helt i smak da den i noen sesonger måtte flyttes til Kjerrane pga. redusert parkerings­tilbud rundt Baneheia. Dette er nå tredje sesongen at løypa er på plass igjen, og alle er glade for dette. Men det krever litt disiplin av deltakerne. Igjen gikk det veldig bra, god hjulpet av at over 200 stilte på onsdagen, og at mange syklet eller gikk til løpet.

Deltakelsen ble rimelig bra, selv om arrangøren hadde håpet på å nærme seg det gode fjorårsresultatet (849).
Før korreksjoner for uteglemte tellet de inn 733, fordelt med 335 jenter og 398 gutter, så vidt færre enn forrige løp på Odderøya. Hele 300 (41 %) valgte den lange traséen.

De raskeste løperne

Best i jente­klassen på langløypa ble Anne Haaland Simonsen, med svært god tid (34:19), foran Solveig Steinsland (37:13), Kristina Bergane (39:00), Anne-Kari Borgersen (40:00) og Trine Holmer-Hoven (40:35).

Hos guttene ble det fantastisk vinnertid på o-løper Sebastian Daland (28:26), foran karusellens sterke løpere, Truls Klungland (31:44) og Jørgen Strøm-Olsen (31:56), med Jens Christian Iglebæk (33:45) og Håvard Blekastad (34:19) på de neste plassene.

Forholdsvis få løp på tid i kort løype, men best blant jentene, med flott tid, ble Anine Kallhovd (13:02), foran Caroline Viervang (13:32), Ingrid Greistad Hjortland (14:15), Merete Bruskeland (16:41) og Turid Kallhovd (16:53).

Hos guttene vant Magnus Hjortland (12:40), foran Henrik Ommundsen (13:22), Steinar Lauvdal (13:29), Tov Ramberg (13:31) og Emil Holte-Yttri (14:00).

8 løpere sesongstartet med dette løpet, så nå har 1910 ulike løpere vært med på minst 1 tellende løp.
Som kjent kreves det i år 8 starter for å oppnå sesongpremie. Ytterligere 123 deltakere fikk med dette sitt 8. løp, og dermed har allerede 801 klart kravet.

Se resultater nederst i artikkelen

Fra starten av kort løype.

Sverre Larsen tok som vanlig en prat med noen av deltakerne - og med arrangøren.

Truls Klungland (26) - Nummer 2 blant herrene i lang løype

Truls Klungland.

– Dette var ei fin løye som alltid. Den var litt kupert, og den var noe teknisk. Og så var det fint underlag med grus i starten og på slutten. Det var passelig temperatur ute i dag for løping. Det var litt høy luftfuktighet, men det gikk greit, sier Truls og smiler.

Solveig Steinsland (36) - Nummer 2 blant damene i lang løype

Solveig Steinsland.

– Jeg synes løypa var veldig artig. Det var krevende å holde høy fart. Underlaget var bedre enn fryktet. Det har regnet litt i det siste. Men det var en nydelig trasé, og som alltid et fantastisk arrangement. Kristiansand er virkelig heldig med å ha denne populære og kjære karusellen på programmet, sier Solveig.

Emil Holte-Yttri (14) - Nummer 4 blant herrene i kort løype

Emil Holte-Yttri.

– Det var godt å komme igang igjen etter ferien. Det er lenge siden jeg løp karuselløp sist, og det var ei fin løype her i dag. Først lå jeg bak Anine Kallhovd, og etter en stund løp hun fortere enn meg, så da løp jeg mye alene, sier Emil.

– Det var et veldig bra opplegg her i dag. Og det må bare fortsette. Det er gøy med ett løp i uka som man setter stor pris på. Så er det gøy å slå egne tider, og å slå venner og familiemedlemmer, avslutter Emil.

Anine Kallhovd (28) - Nummer 2 blant damene i kort løype

Anine Kallhovd.

– Dette var et kort og brutalt løp. Jeg løp mest alene. Det var flotte omgivelser rundt meg, og jeg fikk et friskt løft ved å delta her i dag, sier Anine og virker fornøyd.

Arne Hallvard Holte (81) - Deltaker

Arne Hallvard Holte.

– Det som skal til for å gjøre meg fornøyd med et karuselløp, er at jeg kommer gjennom den lange løypa eller Milslukeren. Jeg tar tida på meg selv, og den betyr en del. Jeg er alene i min klasse, så jeg vinner klassen min her i dag, sier Arne og smiler.

– Været er viktig i karusellen. Hvis det regner, så blir det vått og til dels farlig. I dag har vi ideelt vær - det er overskyet og ikke regn og heller ikke for varmt, sier Arne engasjert.

– Det jeg ønsker med sesongen, er å komme meg gjennom løpene, og å delta på så mange løp som mulig i løpet av sesongen. Og så pleier jeg å delta hvert år på triatlon i Hamburg, sier Arne fornøyd.

Asbjørn Geir Gill Johannessen (61) - Deltaker

Asbjørn Geir Gill Johannessen.

– Kristiansand har all mulig grunn til å være stolt over Terrengkarusellen. Og så absolutt vil jeg hevde det også. Det er variasjon i løypevalget gjennom sesongen. Man blir kjent i nærområder, og det er bare fantastisk hver gang. Det er nesten alltid plasser som man ikke visste eksisterte, så dette er knallgøy, sier Asbjørn engasjert.

– Det jeg ønsker meg av karusellen er å komme fort i mål. Og oppleve naturen. Vi må utnytte naturområdene, og ta dem i bruk, og så kan vi nyte dem, sier Asbjørn og er fornøyd.

– Jeg har mange venner i karusellen og jeg treffer stadig folk fra samme firma som jeg jobber i og også fra andre organisasjoner. Det er alltid hyggelig, avslutter Asbjørn.

Steinar Bergan (57) - Arrangør fra Terrengutvalget

Steinar Bergan.

– Dette løpet er en veldig fin tur i byskauen her i Kristiansand. Og så er jo starten og målgangen på Fant Olsen i Baneheia, og her kjenner mange seg igjen, sier Steinar og smiler fornøyd.

– Det som gjør Baneheia og Bymarka spesiell og unik for løping, er fine løyper, at det er nært sentrum i Kristiansand, og at det er så sentralt og godt kjent blant folk. Vi tar gjerne imot flere deltakere, og koronatida medførte at flere sluttet med å løpe og heller gjøre andre ting. Så deltakelsen har gått litt tilbake siden den gang. Vi ønsker nye løpebølger velkomne og håper på store år over 2000 deltakere som vi har vært oppe i før, sier Steinar til slutt.

Resultater Tulla's Løype 28. august 2025

Alle resultater fra Tulla's Løype ligger her

 Kvinner kort løype    
PlassFornavnEtternavnKlubbKlasseTid
1AnineKallhovdKnif RegnskapK25-3413:02
2CarolineViervangSørlandet SykehusK35-3913:32
3IngridGreistad HjortlandKnif RegnskapK25-3414:15
4MereteBruskelandAgder FylkeskommuneK55-5916:41
5TuridKallhovdOtra ILK60-6416:53
6Annebjørg AalbuLolandEplehagenK35-3917:05
7Anne Marie RobstadHagenVennesla KommuneK55-5917:20
8KarinGabrielsenSørlandet SykehusK55-5917:54
9Liv EllenEnsbySaercoK45-4918:39
10IngridLangsethNeiK25-3418:41
11MarineOmmundsenEplehagenK45-4918:48
12MaritEivindsonTangen VGSK50-5419:35
13Åse Aud MoldalNyhusNikkelverk BILK55-5920:05
14Inger MetteLeekRevisjon Sør ASK50-5420:53
15ReidunKlunglandSøgneK65-6921:00
16EliseStordalNordeaK25-3423:17
17ElenaZozulinaMaritime ProtectionK45-4924:34:00
18GreteDjupevikAgder fk TangenK60-6429:00:00
19Regine WåleBenestadNordeaK25-3401:00:00
19Anna InnværPettersenKpmgK25-3401:00:00
 CathrinePettersenIT Regnskap ASK50-54Fullført
 JanneRommetveitKristiansand KommuneK50-54Fullført
      
 Menn kort løype    
1MagnusHjortlandOasen VenneslaM25-3412:40
2HenrikOmmundsenSaercoM35-3913:22
3SteinarLauvdalHuntonit B.I.L.M40-4413:29
4TovRambergProcon RI BILM40-4413:31
5EmilHolte-YttriEgen BedriftM15-1914:00
6Kristian WernerBerg-HansenSaercoM40-4414:14
7Lars TellemannSætherÅ Energi BILM45-4914:20
8TvedtMikaelSLB KristiansandM40-4414:38
9FrodeStorbukåsSaercoM50-5415:06
10RoaldVisserBerry SuperfosM45-4915:12
11LorentzSalvesenUiAM25-3415:17
12ReinierVan Der SpekKristiansand LøpeklubbM65-6915:22
13ØyvindHagenVennesla KommuneM55-5915:26
14Lars JarleYttriNOVM45-4915:27
15HansNordinAdvantekM45-4915:35
16IngvaldGrimstveitEgenM50-5415:36
17HaraldSteinslandEgenM50-5416:16
18Jan ErikSmithsenStatbilM50-5416:42
19KetilRødlandKristiansand LøpeklubbM25-3416:59
20PerAasgaardTeam MosjonM70-7417:01
21JoakimSkoltPwCM25-3417:22
22SigmundBrekkaIngenM60-6418:10
23JanJensenTeam MosjonM65-6918:21
24AndreasBjørnsgaard-AndersenEgenM75-7918:22
25ArneFidjeEgenM70-7418:23
26Reidar StavJohanssenEgenM75-7918:43
26Bjørn-ToreLenesOrigo Solutions B.I.LM45-4918:43
28Jan MagneStrandbergVenneslaM75-7919:10
29JørgenNygaardJørgen Nygaard / Gumpen GruppenM25-3419:32
30Terje CederbergHansenKristiansand Kommune BedriftsidrettslagM65-6919:44
31AslakBjotveitEgenM75-7920:11
32DanielSørensenGumpen GruppenM25-3420:18
33ArvidBrattlandSeniorM70-7421:15
34Gunnar KVindenæsLSKM80-8422:41
35HaraldFlåDNT sørM80-8423:18
36Kjell EivindSkjønhaugSLBM40-4427:19:00
37OddvarAbrahamsen M85-8929:00:00
38Carl S. D.DanielsenAgder FylkeskommuneM40-4446:47:00
39AtleJohannessenAgder FylkeskommuneM55-5955:15:00
 AtleAasgaardRambøll Norge ASM40-44Fullført
 OlaAlmvikEgen BedriftM35-39Fullført
 ArildDrivdalKristiansand KajakklubbM70-74Fullført
 Leif RoarKallebergKristiansand KommuneM55-59Fullført
 GunnarMollestadVennesla LegesenterM50-54Fullført
 MortenPaulsenVismaM65-69Fullført
 VitalySemichevPhoneroM25-34Fullført
      
 Kvinner lang løype    
1Anne HaalandSimonsenMeventusK45-4934:19:00
2SolveigSteinslandVianodeK35-3937:13:00
3KristinaBerganeMorten og VennerK25-3439:00:00
4Anne-KariBorgersenNOVK50-5440:00:00
5TrineHolmer-HovenKristiansand LøpeklubbK50-5440:35:00
6ElinSkaarNRKK40-4441:40:00
7Anne LangelandNielsenKristiansand KommuneK50-5442:48:00
8Bjørg KariHauglandNikkelverk BILK55-5942:59:00
9Marie SenumstadSagedalNobilK25-3443:18:00
10ElisabethErikssenKristiansand KommuneK40-4443:29:00
11Anne CarolineBakkenSøgne vgsK45-4944:34:00
12MaleneNilsenEgen BedriftK25-3444:56:00
13ToneNodenesOris DentalK40-4445:23:00
14Anne KristinHolteAgder FylkeskommuneK45-4945:53:00
15JennyAamodtOneco BILK50-5447:09:00
15Tuyet-DungNguyenKristiansand KommuneK55-5947:09:00
17TeresaPhamKristiansand Kommune BILK45-4948:26:00
18Janne UrdalThorstensenStatbilK55-5948:27:00
19Ingeborg BrattliLundKristiansand Kommune BILK45-4948:45:00
20AnetteOpsahlHydro Vigeland BILK35-3951:16:00
21Siri MaritAaslandTeam MosjonK60-6451:19:00
22ElineBreilidStatsforvalterenK25-3451:55:00
23Kristine MartinWeltzienStatens VegvesenK25-3452:28:00
24KarianneSørtveitAgder Regionale BedriftsidrettslagK45-4952:30:00
25ColleenDelane-SkibsrudSolskinn og LatterK55-5952:32:00
26ElkeSchuttRevisjon Sør ASK40-4452:56:00
27KristinaHauglandPhoneroK25-3454:00:00
28HanneAanensenSørlandet SykehusK55-5954:11:00
29KristinOlsenNRK SørlandetK25-3454:59:00
30My ChoiHsiungSørlandet SykehusK55-5955:00:00
31TomineSørheimSørheim Bygg ASK15-1955:30:00
31Unni BrekkaUglandKristiansand KommuneK55-5955:30:00
33Inger BrittBakstadTeam MosjonK55-5957:00:00
34MalinEriksenSørlandet SykehusK25-3457:35:00
35ElinFossliSørlandet SykehusK50-5401:00:10
36Karol MarielaDelgado YanezKristiansand KommuneK35-3901:01:48
37MaritPenneKr.Sand KommuneK65-6901:08:05
38TorilBenjaminsenEgenK65-6901:08:17
39ElinStrayKristiansand SK70-7401:11:56
40MaritaHefteChristianssand KlatreklubbK45-4901:28:10
40Linda G.OpheimUiAK45-4901:28:10
 ThuyDinhHennig Olsen IsK55-59Fullført
 ElisabethKårigstadOris DentalK45-49Fullført
      
 Menn lang løype    
1SebastianDalandKristiansand SM25-3428:26:00
2TrulsKlunglandHennig Olsen ISM25-3431:44:00
3JørgenStrøm-OlsenTrucknor KristiansandM35-3931:56:00
4Jens ChristianIglebækKristiansand Triathlon KlubbM50-5433:45:00
5HåvardBlekastadNorconsultM25-3434:19:00
6EspenBekkelienKristiansand LøpeklubbM25-3436:11:00
7KenRosseidKristiansand KommuneM40-4436:25:00
8Andreas HerstadDolmenNikkelverk BILM55-5936:35:00
9NoahBerglihnEk-ElektroM25-3436:56:00
10KjetilKarlsenTangen vgsM50-5437:35:00
11GeirJernæsAbikM55-5937:49:00
12BjarneGuttormsenHøvleriet Sør GuttormsenM45-4937:58:00
13GisleHandegaardHennig Olsen IsM50-5438:07:00
14ThorBylundVerktøymakerenM60-6438:19:00
15HåvardFlåLærerneM50-5438:25:00
16Stein-ErikScheieTelesportM60-6438:52:00
17John TorgeirRolandKbrilM55-5939:05:00
18ChristianJacobsenDNBM45-4939:28:00
19HelgeNesetHMH BILM60-6439:33:00
20JohanHeideVianodeM50-5439:36:00
21SigvaldAamodtOneco BILM55-5939:43:00
22GrundeDalenAgderfk BILM40-4439:53:00
23Bjørn RuneHenriksenElkem FiskåM65-6939:55:00
24AdrianEik Andersen M15-1940:00:00
25ArneBakkeArne Bakke / Blåkors KristiansandM50-5440:19:00
25SigmundMoslandVennesla LøpeklubbM50-5440:19:00
27SteffenSørheimSørheim Bygg ASM35-3940:34:00
28Alf HelgeFredriksenGripM60-6440:46:00
29FrodeLandåsVefM45-4940:55:00
30Hans ErikWeibyNRK SørlandetM45-4940:56:00
31PetterSannerudIngenM25-3441:11:00
32TorbjørnSkaarAker SolutionsM60-6441:42:00
33TorjusÅkreNikkelverk BILM50-5442:20:00
34AndersHoleKpmgM25-3442:36:00
35ArneBujordetJernbanen bilM60-6442:40:00
36Terje GeorgFrigstadIBS RegnskapM60-6442:41:00
37Ole JacobAadnesenVennesla LøpeklubbM65-6942:45:00
38DavidAnkargrenNOVM40-4443:02:00
39MariusHolenBouvet BILM25-3443:08:00
40LarsHefteBlatchford OrtopediM40-4443:40:00
41EdgardEllertsenNikkelverketM70-7443:55:00
42MortenTryfossUnifonM40-4444:01:00
43SveinOlsenLillesand LøpeklubbM65-6944:17:00
44Nils JørgenHellandKristiansand Kommune BILM55-5944:25:00
45KennethKileSLBM45-4944:27:00
46Tom HenryVatneHeidelberg Materials Prefab Norge ASM50-5444:57:00
47Sigve SvendsenHagenNkom BILM25-3445:10:00
48LasseMarcussenBoligmeglerenM45-4945:19:00
49JohnZahlSLBM65-6945:30:00
50RogerSeterlienKSSM45-4945:44:00
50TrondSørensenTeam MosjonM60-6445:44:00
52FrodeUdjusVågsbygd RunnersM60-6445:45:00
53DagEfjestadÅ EnergiM60-6445:50:00
54ChristianTønnessenSLBM45-4945:54:00
55AlexanderVågenesVågenesM25-3446:07:00
56GunnarCowardAgder BilskadeM60-6446:27:00
57Trond AtleOlsenHydro VigelandM50-5446:36:00
58HaraldVingerhagenRegnskap Kristiansand ASM60-6446:47:00
59ErlingYtrehusKristiansand KommuneM60-6446:50:00
60FerdinandFredriksenD3mM35-3946:53:00
60AndreRoqueNOVM45-4946:53:00
62LarsHoåsNov-BilM45-4947:07:00
63ChristianBreilidSLBM45-4947:23:00
64JanHellandVegvesenet, KristiansandM60-6448:39:00
65Ole GunnarSørliNordea BILM65-6948:48:00
66TorJerstadTor Jerstad / Agder FylkeskommuneM50-5448:57:00
67ØysteinSmithKristiansand Kommune BedriftsidrettslagM45-4948:59:00
68ManuelSpartaVianode - NorceM45-4949:03:00
69ArildMoenTangen Vgs.M65-6949:14:00
70TrygveDøbleÅ EnergiM65-6949:50:00
71KjellTorkelsenAgder Regioanale BILM55-5950:05:00
72Tung HuaHsiungNikkelverketM55-5950:29:00
73Jan VidarPaluchaKristiansand KajakklubbM50-5451:16:00
74Petter TorreyTjømPhoneroM50-5451:27:00
75Kai KristianStokkelandAgder Regionale BedriftsidrettslagM60-6451:29:00
76DagSvingenT O SlettebøeM50-5451:55:00
77PålRundePål Runde / Battery NorwayM55-5952:12:00
78KristianHagestadPhoneroM25-3452:26:00
79SveinLundemoenKristiansand KommuneM45-4952:42:00
80EspenSkarpholtNOV BILM50-5453:17:00
81ArildAurebekkGumpen GruppenM65-6953:30:00
82FinnGitmarkEgenM75-7953:50:00
83Tom-OleKirkhusNordeaM65-6954:12:00
84Svein OveHagaSLBM45-4954:33:00
85RuneØsterhusAfry ConsultM65-6954:55:00
86John RuneIngebretsenTeam MosjonM65-6955:30:00
87HaraldWeggeElkem Fiskaa BILM65-6955:37:00
88Hans KristianArnesenEgetM70-7456:28:00
89ArvidHaaverstadEgenM60-6458:30:00
90SteinarTverrliIngenM70-7459:42:00
91CarlOmdalAgder Regionale BedriftsidrettslagM70-7401:00:00
92Lance OlavEastgateEgen BedriftM50-5401:00:18
92ÅgeNilsenGumpen GruppenM65-6901:00:18
94AlfSynstadElkemM40-4401:01:00
95KennethStorbergetCrossfit 46M45-4901:02:14
96AlfGurandsrudTeam MosjonM75-7901:05:14
97Magne ReierJørgensenSørlandet SykehusM70-7401:07:19
98KnutPilskogFirenor BILM75-7901:07:48
99Odd GauteDrivdalEgenM70-7401:18:00
100Arne HallvardHolteAgder Regionale BedriftsidrettslagM80-8401:25:50
101Thor ØysteinOlsenAgder BilskadeM70-7401:28:49
 EirikEid PeersenAgder BilskadeM25-34Fullført
 Svein EgilIvedalA3 Ressurs Vennesla ASM60-64Fullført
 RobertReitanNOVM55-59Fullført