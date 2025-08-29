Arrangøren mener alle gode makter må ha vært med dem under arrangementet av Tullas løype i Baneheia/Bymarka denne gangen. Værmeldingen sa regn begge dagene, men det som kom var nærmest ubetydelig, og temperaturene var behagelige. Men bare en drøy time etter at alle var kommet i mål, startet det å bøtte ned, og fortsatte med kraftig regn det meste av natten.

Dermed fikk deltakerne oppleve utmerkete løyper og ypperlige løpsforhold begge dagene. Løypetraséen er nydelig, men svært krevende hvis man gir alt, og løypa tar deltakerne et godt stykke nordover, via Hvitløype-traséen i starten, til vending på svabergene ved Bervannet, før den returnerer, langs deler av Lochners løype.

Denne løypa er den med lengst sammenhengende fartstid av dem som nå er faste i karusellen. Men det falt ikke helt i smak da den i noen sesonger måtte flyttes til Kjerrane pga. redusert parkerings­tilbud rundt Baneheia. Dette er nå tredje sesongen at løypa er på plass igjen, og alle er glade for dette. Men det krever litt disiplin av deltakerne. Igjen gikk det veldig bra, god hjulpet av at over 200 stilte på onsdagen, og at mange syklet eller gikk til løpet.

Deltakelsen ble rimelig bra, selv om arrangøren hadde håpet på å nærme seg det gode fjorårsresultatet (849).

Før korreksjoner for uteglemte tellet de inn 733, fordelt med 335 jenter og 398 gutter, så vidt færre enn forrige løp på Odderøya. Hele 300 (41 %) valgte den lange traséen.

De raskeste løperne

Best i jente­klassen på langløypa ble Anne Haaland Simonsen, med svært god tid (34:19), foran Solveig Steinsland (37:13), Kristina Bergane (39:00), Anne-Kari Borgersen (40:00) og Trine Holmer-Hoven (40:35).

Hos guttene ble det fantastisk vinnertid på o-løper Sebastian Daland (28:26), foran karusellens sterke løpere, Truls Klungland (31:44) og Jørgen Strøm-Olsen (31:56), med Jens Christian Iglebæk (33:45) og Håvard Blekastad (34:19) på de neste plassene.

Forholdsvis få løp på tid i kort løype, men best blant jentene, med flott tid, ble Anine Kallhovd (13:02), foran Caroline Viervang (13:32), Ingrid Greistad Hjortland (14:15), Merete Bruskeland (16:41) og Turid Kallhovd (16:53).

Hos guttene vant Magnus Hjortland (12:40), foran Henrik Ommundsen (13:22), Steinar Lauvdal (13:29), Tov Ramberg (13:31) og Emil Holte-Yttri (14:00).

8 løpere sesongstartet med dette løpet, så nå har 1910 ulike løpere vært med på minst 1 tellende løp.

Som kjent kreves det i år 8 starter for å oppnå sesongpremie. Ytterligere 123 deltakere fikk med dette sitt 8. løp, og dermed har allerede 801 klart kravet.

Fra starten av kort løype.

Sverre Larsen tok som vanlig en prat med noen av deltakerne - og med arrangøren.

Truls Klungland (26) - Nummer 2 blant herrene i lang løype

Truls Klungland.

– Dette var ei fin løye som alltid. Den var litt kupert, og den var noe teknisk. Og så var det fint underlag med grus i starten og på slutten. Det var passelig temperatur ute i dag for løping. Det var litt høy luftfuktighet, men det gikk greit, sier Truls og smiler.

Solveig Steinsland (36) - Nummer 2 blant damene i lang løype

Solveig Steinsland.

– Jeg synes løypa var veldig artig. Det var krevende å holde høy fart. Underlaget var bedre enn fryktet. Det har regnet litt i det siste. Men det var en nydelig trasé, og som alltid et fantastisk arrangement. Kristiansand er virkelig heldig med å ha denne populære og kjære karusellen på programmet, sier Solveig.

Emil Holte-Yttri (14) - Nummer 4 blant herrene i kort løype

Emil Holte-Yttri.

– Det var godt å komme igang igjen etter ferien. Det er lenge siden jeg løp karuselløp sist, og det var ei fin løype her i dag. Først lå jeg bak Anine Kallhovd, og etter en stund løp hun fortere enn meg, så da løp jeg mye alene, sier Emil.

– Det var et veldig bra opplegg her i dag. Og det må bare fortsette. Det er gøy med ett løp i uka som man setter stor pris på. Så er det gøy å slå egne tider, og å slå venner og familiemedlemmer, avslutter Emil.

Anine Kallhovd (28) - Nummer 2 blant damene i kort løype

Anine Kallhovd.

– Dette var et kort og brutalt løp. Jeg løp mest alene. Det var flotte omgivelser rundt meg, og jeg fikk et friskt løft ved å delta her i dag, sier Anine og virker fornøyd.

Arne Hallvard Holte (81) - Deltaker

Arne Hallvard Holte.

– Det som skal til for å gjøre meg fornøyd med et karuselløp, er at jeg kommer gjennom den lange løypa eller Milslukeren. Jeg tar tida på meg selv, og den betyr en del. Jeg er alene i min klasse, så jeg vinner klassen min her i dag, sier Arne og smiler.

– Været er viktig i karusellen. Hvis det regner, så blir det vått og til dels farlig. I dag har vi ideelt vær - det er overskyet og ikke regn og heller ikke for varmt, sier Arne engasjert.

– Det jeg ønsker med sesongen, er å komme meg gjennom løpene, og å delta på så mange løp som mulig i løpet av sesongen. Og så pleier jeg å delta hvert år på triatlon i Hamburg, sier Arne fornøyd.

Asbjørn Geir Gill Johannessen (61) - Deltaker

Asbjørn Geir Gill Johannessen.

– Kristiansand har all mulig grunn til å være stolt over Terrengkarusellen. Og så absolutt vil jeg hevde det også. Det er variasjon i løypevalget gjennom sesongen. Man blir kjent i nærområder, og det er bare fantastisk hver gang. Det er nesten alltid plasser som man ikke visste eksisterte, så dette er knallgøy, sier Asbjørn engasjert.

– Det jeg ønsker meg av karusellen er å komme fort i mål. Og oppleve naturen. Vi må utnytte naturområdene, og ta dem i bruk, og så kan vi nyte dem, sier Asbjørn og er fornøyd.

– Jeg har mange venner i karusellen og jeg treffer stadig folk fra samme firma som jeg jobber i og også fra andre organisasjoner. Det er alltid hyggelig, avslutter Asbjørn.

Steinar Bergan (57) - Arrangør fra Terrengutvalget

Steinar Bergan.

– Dette løpet er en veldig fin tur i byskauen her i Kristiansand. Og så er jo starten og målgangen på Fant Olsen i Baneheia, og her kjenner mange seg igjen, sier Steinar og smiler fornøyd.

– Det som gjør Baneheia og Bymarka spesiell og unik for løping, er fine løyper, at det er nært sentrum i Kristiansand, og at det er så sentralt og godt kjent blant folk. Vi tar gjerne imot flere deltakere, og koronatida medførte at flere sluttet med å løpe og heller gjøre andre ting. Så deltakelsen har gått litt tilbake siden den gang. Vi ønsker nye løpebølger velkomne og håper på store år over 2000 deltakere som vi har vært oppe i før, sier Steinar til slutt.

Resultater Tulla's Løype 28. august 2025

