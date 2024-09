Stavanger Marathon 2024 ble en stor folkefest med strålende vær og et høyt deltakerantall. 375 løp maraton, 1610 halvmaraton og 382 deltok på 5 km. I tillegg ble det arrangert et eget løp for barna samt en maratonstafett med 28 lag. Stafetten ble vunnet av laget "Øl & Kondis" med tiden 2.54.34, drøye to minutter foran laget "Løb for helvette" som sikret andreplassen.



Barna var i aksjon i sitt eget barneløp. (Foto: Øyvind Andersen)



Maraton

Karl Jonas Tronstad fra Varegg fleridrett vant med 2.33.03. Gaute Byberg fra Spirit friidrettsklubb kom på andreplass med 2.38.39, mens Jack Snell fra samme klubb løp på 2.44.21 og ble nummer tre.



Karl Jonas Tronstad løper først i mål på maraton. (Foto: Torbjørn Rasch Pettersen)

I kvinneklassen var Renate Galleberg fra Kristiansand Løpeklubb suveren, med vinnertiden 2.54.52. Maryana Novik fra Klypetussen IF ble nummer to med 3.01.03. På tredjeplass fulgte Egersund IKs Kirsti Johnsen Skåtøy med 3.08.03.



Renate Galleberg tok seieren på kvinnenes maraton. (Foto: Svein Erik Fylkesnes)



Halvmaraton

Morten Gjendem fra Haugesund Idrettslag vant halvmaraton med tiden 1.09.30. På andreplass Einar Kalland-Olsen fra Gjesdal IL med 1.11.44, mens Tore Høien ble nummer tre med 1.13.03.

I kvinneklassen gikk seieren til Lina Rivedal fra Varegg Fleridrett med 1.18.58. På andreplass kom Maria Wiig fra Spirit friidrettsklubb med et løp på 1.20.27. Klubbvenninne Helena Hope ble nummer tre med 1.22.57.





Morten Gjendem vant herrenes halvmaraton. (Foto: Marianne T. Bryn)



Et halvmaratontog i 1.40-fart. (Foto: Øyvind Andersen)



5 km

Emmanuel Ntagunga fra Sandnes IL løp inn til seier på 5 km med tiden 14.32. Han ble fulgt av Marius Garmann Sørli fra Ask Friidrett, som løp på 15.20. Andreas Penne Nygård fra Sandnes IL ble nummer tre med 15.23.



Emmanuel Kiruhuru Ntagunga var raskest på 5 km. (Foto: Øyvind Andersen)



Sara Busic fra Skjalg IL vant kvinneklassen med tiden 17.58. Andreplassen gikk til Rebekka Birkeland fra Ask Friidrett. Hun løp på 18.57. På tredjeplass kom Katrine Haaland Leveraas fra Gjesdal IL med 19.08.



Sara Busic vant 5 kilometer for damene. (Foto: Svein Erik Fylkesnes)



78-åringen Vera Nystad kunne føye enda et maratonløp til sin lange liste, samt nok en meget sterk tid. 3.59.21. (Foto: Marianne T. Bryn)



Her kan du se Kondis´ videointervju fra 2023 med Vera Nystad (gratis på Youtube)



Maratonløperne er i gang. (Foto: Marianne T. Bryn)



Se hundrevis av bilder på arrangørens Facebookside

Resultatene finner du her