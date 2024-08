Løypetraséen er nydelig, men meget krevende hvis man skal gi alt, og den tar oss et godt stykke nordover, via Hvitløype-traséen i starten, til vending på svabergene ved Bervannet, før den returnerer, langs deler av Lochners løype. Denne løypa er den med lengst sammenhengende fartstid av dem som nå er faste i karusellen. Men den ble ikke like populær da den i noen sesonger måtte flyttes til Kjerrane på grunn av redusert parkerings­tilbud rundt Baneheia. Alle gledet seg imidlertid over at den i fjor var tilbake på plass igjen.



Deltakelsen i Tullas løype

Deltakelsen ble veldig bra, og før korreksjoner for uteglemte tellet vi inn hele 832, fordelt med 405 jenter og 427 gutter. Dette er over 200 flere enn forrige ukes løp, men 40 bak fjorårets resultat i samme løype. Fellesstarten med 63 deltakere var et vakkert syn.



Resultater

Best i jente­klassen ble Anne Haaland Simonsen med meget god (egen) tid på 36.00, mens den første i puljestarten ble Anine Kallhovd 39.56, foran Kerstin Kalsås 41.23, Caroline Viervang 41.52 og Birgitte Heldgaard Nielsen 41.53.

Hos guttene ble det sterk seier til Vegard Danielsen 31.03, foran Marius Aurebekk 31.22, Preben Hafnor 32.27, Marius Engeland 32.52 og Truls Klungland (egen tid) 33.42.



Sverre Larsen var som vanlig tilstede og snakket med deltakere og arrangører





Vegard Danielsen (33), vinner av 7,6 km-løypa. (Foto: Sverre Larsen)

– Det var litt gjørmete noen steder, men det gikk fint med gode sko, sier Vegard Danielsen, som hadde en tett duell med Markus Aurebekk.

– Det var en skarp konkurranse i teten, og det gjorde løpet ekstra spennende.

Tullas løype er en rundløype i Baneheia og Bymarka, der stiene gir deltakerne en ekte skogsløypeopplevelse.

– Som alltid var opplegget godt organisert, med god merking av løypa og mye hygge rundt om, sier Vegard fornøyd.



Torleif Jacobsen (51), deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

– Jeg synes dette løpet er fint i terrenget! Det er litt lengre enn de vanlige karuselløpene, og det er gøy å løpe i skogen, forteller Torleif.

- Løpet tiltrekker seg mange deltakere som både konkurrerer mot seg selv og mot tidligere tider. Det gir en ekstra dimensjon til løpet.



Erik Borgenvik (67), deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

– Dette er ei fantastisk løype, sier Erik Borgenvik, som har deltatt i Tullas løype i mange år.

– Løypa er krevende, men det gir en god følelse å fullføre.

Erik trener seg opp etter en sykkelskade og setter stor pris på å kunne fullføre løpene. Han tar tiden på egen hånd og kombinerer løpingen med styrketrening.

Synnøve Thomassen (38), deltaker (Foto: Sverre Larsen)

– Dette er en av de fineste løypene i karusellen, sier Synnøve Thomassen, som har deltatt i Terrengkarusellen i 12 år.

– Løypa har både flate partier og utfordrende stigninger, og når man kommer til sløyfen på slutten, føles det som man har løpt langt og fort, fortsetter hun.

Synnøve mener Terrengkarusellen er et av de beste folkehelsetiltakene i Kristiansand.

– Forholdene er perfekte i dag. Det er varmt nok til å løpe i trøye, men det er litt bløtt og sleipt, smiler hun.



Audun Kjøstvedt (80), deltaker (Foto: Sverre Larsen)

Audun Kjøstvedt feiret nylig sin 80-årsdag, en imponerende milepæl som ble feiret av alle i karusellen.

– Det er bedre å bli 80 år enn ikke å bli det! sier Audun med et smil. Han får støtte fra datteren, som kommer fra San Francisco.

Audun har deltatt i Terrengkarusellen siden starten, og selv om han nå ofte løper uten å ta tiden, har han stor glede av deltakelsen.

– Løypa i dag er kupert, men ikke spesielt utfordrende, sier Audun fornøyd.

Karianne Sørtveit (44), ny daglig leder i Bedriftsidretten i Agder (Foto: Sverre Larsen)

– Jeg har løpt Terrengkarusellen tidligere, og det er et flott opplegg, sier Karianne Sørtveit, som tiltrer som ny leder 1. oktober.

– Arrangementet er godt gjennomført, og det gir inspirasjon til å komme seg ut. Jeg ønsker at flere unge skal bli med, både som deltakere og frivillige, for å sikre tilbudet fremover, forteller hun.

Bjørn Dag Truchs (71), arrangør fra Terrengutvalget (Foto: Sverre Larsen)

– Det er en del forberedelser til dette løpet, men utvalget er erfarne og veltrente, så det er ingen problem, sier Bjørn Dag Truchs.

– Tullas løype er en klassiker, en bakkete og teknisk krevende løype som garantert får deg svett hvis du gir på.

Bjørn Dag er glad for å være tilbake i Fant Olsen og roser arbeidet som er lagt ned i å klargjøre løypa.



Mer informasjon

