Starten for 100 km gikk klokka 05:00. (Foto: Arctic Alta Ultra)



100 km - En stor opplevelse

Det 100 km lange ultraløpet på Finnmarksvidda bød på storslått natur, men også utfordrende forhold med hardbanka stier og varierende vær. Gro Siljan Hjukse, som hadde vært syk uken før, fullførte allikevel løpet, og er full av lovord om arrangementet i etterkant.

- Jeg må innrømme at jeg koste meg. Dette var ikke noe kamp om å løpe fort, bare komme seg gjennom, skriver hun i sin race rapport. Hjukse endte på 14. plass totalt, men understreker at det var en stor opplevelse å delta i løpet.



Det er nydelig på Finnmarksvidda. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Deltaker John Bratteli beskriver løpet som magisk og roser arrangørene for en flott gjennomføring.

- Om du er på jakt etter en 'lettløpt' 100k så er dette et utrolig bra alternativ, skriver han på Facebook. Han trekker også frem den hyggelige atmosfæren og de trivelige arrangørene som en del av opplevelsen.





Underveis passerte løperne den idylliske fjellstua Jotka, før de fortsatt videre mot den store innsjøen Lesjavre, som så vidt skimtes i det fjerne. (Foto: Tom-Arild Hansen)

I herreklassen var det Daniel Strand fra Alta IF som kom først til mål. Han vant på tiden 9.24.13, og var snaue 52 minutter foran neste herre. Bjørn-Agnar Mannsverk ble nummer to, mens Odd Bakken ble nummer tre. I dameklassen var det Frida Svendsen fra Team Sarek som vant, med 10.08.34. Det betyr at hun totalt sett var nest raskest av alle gjennom løypa på Finnmarksvidda. Mriann Andersen fra Nerskogen IL ble nummer to i dameklassen med 12.54.07, mens Gro Siljan Hjukse fra Salomon Norge ble nummer tre med 14.26.07.



Vinner av 100 km, Daniel Strand, gjør et stopp på Reinbukkelvhytta. (Foto: Anita Bakken)



Frida Svendsen vant kvinneklassen og ble nummer to totalt. (Foto: Anita Bakken)



50 km

Blant deltakerne som løp 50 km var det Joel Ingemyr fra Thunder MC Lightning som var raskest, med tiden 4.13.37. I dameklassen vant Mari Jørgensen fra Romerike Ultraløperklubb på 5.33.05.



Even Nesgård tok seieren på 29 kilometer. (Foto: Arctic Alta Ultra)





Linda Holst-Olsen Furulund (117) tok seieren i kvinneklassen på 29 km. (Foto: Arctic Alta Ultra)







Ida Olivia Midttun Dahlen vant kvinneklassen på 16 km. (Foto: Arctic Alta Ultra)



16 kilometer ble vunnet av Hågen Bordi Øvergaard. (Foto: Arctic Alta Ultra)

Tidligere langløpskonge på ski, Petter Eliassen, holder formen ved like. Han ble nummer to på 16 km. (Foto: Arctic Alta Ultra)



Starten går for øvrige distanser. (Foto: Arctic Alta Ultra)



