Mange perser i det første heatet

Kvelden startet med det første heatet, hvor Vegard Warnes var hare. Han dro feltet jevnt og sikkert mot målet om tider under 9 minutter. Det resulterte i hele syv løpere under den magiske 9-minuttersgrensen, og åtte satte personlig rekord. Raskest i feltet var Per Anders Dugstad fra Birkenes, som klokket inn på 8.47.88 – en ny personlig rekord og hans første gang under 9 minutter. Dette var en god start på kvelden, hvor flere løpere viste stor fremgang.



Plass Fornavn Etternavn Fødselsår Klubb Tid 1 Per Anders Dugstad 1998 Birkenes Idrettslag 8.47.88 2 Brynjar Fagerli 1994 SVORKMO N.O.I. 8.48.23 3 Endre Berg Leiren 2001 Strindheim Idrettslag 8.49.63 4 Vegard Warnes 2003 Sorkmo NOI 8.51.46 5 Sebastian Børset 2007 Rindal Idrettslag 8.52.64 6 Sven William Nevin 2007 Strindheim Idrettslag 8.54.64 7 Ludvig Langøygard 2008 Frol Idrettslag 8.54.72 8 Mathias Reinertsen Leroyer 2008 Freidig Sportsklubben 9.03.24 9 Espen Tveit 1991 Bratsberg Idrettslag 9.20.91 10 Vebjørn Prigge 2008 I.L. Nybrott 9.54.30



Maiken Prøitz raskest blant damene

I damenes heat var det kun fire løpere, inkludert haren Anzu Kvam. Maiken Homlung Prøitz fra Tjalve satte ny personlig rekord med 9.44.00 og tok en klar seier. Strindheims Sunniva Isabel Cook fulgte etter med 9.50.70, også hun med ny personlig rekord. Dordi Forseth fra Steinkjer endte på tredjeplass med 10.17.54, noe bak sin beste tid.



Plass Navn Født Klubb Tid 1 Maiken Homlung Prøitz 2004 Tjalve Idrettsklubben 9.44.00 2 Sunniva Isabel Cook 2002 Strindheim Idrettslag 9.50.70 3 Dordi Forseth 2005 Steinkjer Friidrettsklubb 10.17.54 4 Anzu Lovise Kvam 1997 Idrottslaget Gular DNF



Stort spenn i mix-heatet

I mix-heatet, hvor både menn og kvinner, unge og eldre stilte til start, var det stor variasjon i alder og prestasjoner. Her var det Mats Flottorp fra NTNUI som gikk seirende ut med tiden 9.54.29. Flere unge løpere markerte seg i dette heatet, som også ga rom for løpere med ulike typer sko, og dermed et bredt spenn av resultater.



Plass Navn Født Klubb Tid 1 Mats Flottorp 2002 NTNUI 9.54.29 2 Emil Haseth Balestrand 2010 Ranheim IL 10.12.20. 3 Rolf Solheimdal Johansen 1976 Trondheim & Omegn Sportsklubb 10.23.73 4 Lucas Hoff Fernandes 2011 Svorkmo NOI 10.37.61 5 Jo Langøygard 1978 Frol Idrettslag 10.39.09 6 Per-Einar Torbergsen 1980 Bratsberg Idrettslag 10.41.47 7 Anna Børset 2010 Rindal Idrettslag 11.43.89 8 Christian Stranger-Johannessen 1976 Strindheim Idrettslag 12.19.09 9 Elise Solum Bakken 2003 Overhalla Idrettslag 12.52.26

Kamp til siste meter i herrefinalen

Det mest spennende løpet var uten tvil det siste heatet for menn, hvor flere av Norges beste mellomdistanseløpere stilte til start. Med harearbeid fra Ole Sivert Røyrhus og August Da Silva Sveen, som dro feltet de første 2200 meterne i et jevnt tempo med skjema mot 8.10, skilte det seg raskt ut en tetgruppe. Esten Møllerud-Hauen, Magnus Øyen, Lukas Buncic, Kjetil Brenno Gagnås og Åsmund Sunde Førde var i front.

Mot slutten ble det en tett kamp mellom Kjetil Brenno Gagnås fra Børsa og Magnus Øyen fra Rindal, som rev seg løs fra feltet med 300 meter igjen. Gagnås klarte til slutt å dra seieren i land etter en dramatisk spurt, med tiden 8.04.12 – ny personlig rekord. Øyen fulgte rett bak med 8.04.30, også dette ny pers. Lukas Buncic fra Ull/Kisa sikret tredjeplassen på 8.05.79. Totalt ble det hele syv personlige rekorder i dette heatet.