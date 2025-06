Arrangøren, med stevnesjef Finn Kollstad i spissen, kunne glede seg over et vellykket mesterskap:

- Her er det en veldig fin miks av den gode gamle menigheten som har drevet med friidrett helt siden 1950-tallet, og så har du de typiske medaljesankerne, sa han til NRK.

Totalt ble det gjennomført godt over 200 starter.



Fylling av vanngrav. (Foto: arrangøren)



Veteran-NM handler ikke bare om tider og meter. Det er kameratskapet, gjensynet og fellesskapet som står i sentrum. Knut Henrik Skramstad (88) fra Kongsberg tok gull i slegge i klasse 85–89 år med et kast på 22,47 meter. Han var eneste deltaker i klassen, men leverte et stødig kast i sommersola:

- Jeg vet virkelig ikke hvor mange klemmer jeg har fått i dag. Det er veldig trivelig å treffes, fortalte han til NRK.

En annen profil var Vera Nystad fra Søgne IL som konkurrerte i klasse 80–84 år. Hun tok gull på 1500 meter fredag kveld og stilte også på 100 meter, for første gang i livet. Maratonveteranen overrasket med en sølvmedalje på sprinten med tiden 28,47. Vi er nok mest vant til å se Nystad løpe langt. 79 år gammel løp hun Stavanger maraton på 3.59.21 i 2024, og ble kåret til beste kvinnelige langdistanseløper vurdert ut fra alderstabellene.



Vinnere 800 meter

Klasse Plass Navn Klubb Resultat MV 80–84 1 John Arne Bernes Osterøy IL 3.12,83 MV 75–79 1 Hjalmar August Schiøtz Tønsberg FIK 3.02,83 MV 70–74 1 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb 2.39,72 MV 65–69 1 Jan-Petter Skram KFUM-kameratene Oslo 2.41,43 MV 60–64 1 Frank Otto Meinseth Sørild FIK 2.18,00 MV 55–59 1 Terje Yun Dahl Asker SK 2.20,22 MV 50–54 1 Øyvind Solberg Ullensaker/Kisa IL 2.11,95 MV 45–49 1 Stig Ketil Andersen IF Sturla 2.15,12 MV 40–44 1 Stian Flo Sørild FIK 1.58,21 MV 35–39 1 Kristian Reiten Mandal & Halse IL 2.10,52

Klasse Plass Navn Klubb Resultat KV 80–84 1 Vera Vigunante Nystad Søgne IL 4.22,56 KV 50–54 1 Bodil Hansen Ask Friidrett 2.49,83 KV 45–49 1 Birgit Flattum Muggerud Modum FIK 2.44,38



Løpsøvelsene i Masters-NM bød på mange flotte prestasjoner. På 5000 meter leverte Gabriel Ingebretsen (MV 35–39) fra Kristiansand Løpeklubb en solid seier på 15.32,54. I kvinneklassene tok Marianne Hilmarsen (KV 35–39) fra samme klubb en overlegen seier med 18.24,89.

Anny Undheim ble kåret til beste kvinnelige utøver totalt etter å ha tatt fire gull (100 meter, 200 meter, 300 meter hekk) og en bronse i slegge. På herresiden gikk tittelen til Arild Busterud, som hentet tre gull (slegge, kule, vektkast) og én sølv i diskos.

Vinnere 1500 meter

Klasse Plass Navn Klubb Resultat MV 80–84 1 John Arne Bernes Osterøy IL 6.57,34 MV 75–79 1 Hjalmar August Schiøtz Tønsberg FIK 6.18,15 MV 70–74 1 Harald Nygård FIL AKS-77 6.08,24 MV 60–64 1 Svein Egil Linnerud Gjøvik FIK 5.11,98 MV 50–54 1 Øyvind Solberg Ullensaker/Kisa IL 4.40,43 MV 45–49 1 Øyvind Wiger Modum FIK 4.34,26 MV 40–44 1 Per Bjørnson Lunke IL i BUL 4.24,13 MV 35–39 1 Simen Solenes Nieuwlaat Rygge IL 4.27,30

Klasse Plass Navn Klubb Resultat KV 85–89 1 Signy Rustlie Lørenskog FriIL 12.56,71 KV 80–84 1 Vera Vigunante Nystad Søgne IL 9.04,49 KV 70–74 1 Ragnhild Guri Korneliussen IL Fri 6.39,19 KV 55–59 1 Ann Kristin Amundsen IL Norodd 5.35,53 KV 50–54 1 Bodil Hansen Ask Friidrett 5.36,79 KV 45–49 1 Tone Fløttum Fet FIK 5.33,96 KV 40–44 1 Kerstin Kalsås Kristiansand Løpeklubb 4.58,21

Starten går for kvinnene på 1500 meter. (Foto: arrangøren)



Selv om prestasjonene sto i sentrum, hadde arrangøren fullt fokus på sikkerhet.

- Det sies at det er bedre å hoppe stav enn å gå med stav, sa stevnesjefen med glimt i øyet, og avslørte samtidig at startblokkene måtte kobles ut i enkelte klasser grunnet skjelvende ben.

Både funksjonærer, frivillige og publikum skapte en varm og inkluderende atmosfære gjennom hele helga.

- Samholdet og engasjementet merkes i hele stadion, meldte arrangøren etter lørdagens øvelser.



Spreke deltakere. Her ser vi blant andre Arne Ueland (startnr. 315) som fylte 91 år helgen før mesterskapet. (Foto: arrangøren)

Vinnere 3000 meter

Klasse Plass Navn Klubb Resultat MV 80–84 1 Hagbart Vebostad Strindheim IL 17.14,42 MV 75–79 1 Hjalmar August Schiøtz Tønsberg FIK 13.36,17 MV 70–74 1 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb 11.18,41 MV 60–64 1 Eskil Dahlen Øystre Slidre IL 10.58,72

Klasse Plass Navn Klubb Resultat KV 35–39 1 Stine Marie Dammen Dæhli SK Vidar 13.40,53 KV 45–49 1 Tone Fløttum Fet FIK 11.48,56 KV 50–54 1 Bodil Hansen Ask Friidrett 11.54,53 KV 55–59 1 Ann Kristin Amundsen IL Norodd 11.38,82 KV 70–74 1 Ragnhild Guri Korneliussen IL Fri 13.47,49 KV 80–84 1 Vera Vigunante Nystad Søgne IL 18.53,32 KV 85–89 1 Signy Rustlie Lørenskog FriIL 25.35,82

Vinnere 5000 meter

Klasse Plass Navn Klubb Resultat MV 85–89 1 Ivar Bølset IL Triumf 33.40,88 MV 75–79 1 Olav Hagland GTI FIK 25.17,54 MV 70–74 1 Ivar Andreas Sandø BFG Bergen Løpeklubb 19.55,88 MV 60–64 1 Kåre Aanensen Mandal & Halse IL 19.29,29 MV 55–59 1 Kjell Vegard Opheim Veldre Friidrett 17.19,09 MV 50–54 1 Johnny Stensvold Kristiansand Løpeklubb 16.39,18 MV 45–49 1 Øyvind Wiger Modum FIK 16.32,03 MV 40–44 1 Øystein Wergeland Sandnes IL 16.38,51 MV 35–39 1 Gabriel Ingebretsen Kristiansand Løpeklubb 15.32,54

Klasse Plass Navn Klubb Resultat KV 85–89 1 Signy Rustlie Lørenskog FriIL 42.40,24 KV 80–84 1 Vera Vigunante Nystad Søgne IL 32.35,59 KV 70–74 1 Ragnhild Guri Korneliussen IL Fri 24.25,68 KV 55–59 1 Ann Kristin Amundsen IL Norodd 20.39,83 KV 45–49 1 Josefin Angel-Dalane Flekkerøy Løpeklubb 19.58,58 KV 35–39 1 Marianne Hilmarsen Flekkerøy Løpeklubb 18.24,89

Vinnere 10000 meter

Klasse Plass Navn Klubb Resultat MV 55–59 1 Kjell Vegard Opheim Veldre Friidrett 36.27,42 MV 50–54 1 Kristian Nedregård Spjelkavik og Omegn FIK 34.10,68 MV 45–49 1 Thor Martin Kjäll-Ohlsson SK Vidar 34.16,11 MV 40–44 1 Janis Arsenikovs Ullensaker/Kisa IL 35.28,15 MV 35–39 1 Gabriel Ingebretsen Kristiansand Løpeklubb 32.18,12