Vet du at Kondis har en egen YouTube-kanal som bringer deg tett på løpemiljøet? Her finner du spennende videoer fra arrangementer og løp, samt intervjuer og høydepunkter fra ulike idrettsarrangementer. Du trenger ingen konto for å se videoene, men for å abonnere og få varsel om nye utgivelser må du ha en gratis YouTube-konto (Google-konto)







Oppdateringer fra løpe-Norge

Denne høsten har Kondis dekket mange store løp og arrangementer, og alle videoene er tilgjengelige på kanalen. Her kan du blant annet se reportasjer fra:

NM i terrengløp

Oslo Maraton

Drammen Halvmaraton

Lidingöloppet

Vi lager også videointervjuer med spennende personer. Du kan for eksempel se vårt intervju med Professor Lars Engebretsen ved UiO, som snakker om løping for godt voksne og hvordan man kan bidra til å redusere skaderisikoen. Vi har også snakket med evigunge Vera Nystad, som i en alder av 78 år løper 100 kilometer i uken. Du kan også få tips fra Kasper Fosser om hvordan du skal løpe i skogsterreng.





Hvorfor abonnere på kanalen?

Ved å abonnere gratis på Kondis sin YouTube-kanal kan du enkelt følge med på våre siste videoer og få oppdateringer når vi legger ut nytt innhold.



Her finner du kanalen vår:

Slik finner du oss på YouTube

Besøk oss på www.youtube.com/@kondisno og trykk "Abonner" for å få med deg alt nytt fra Kondis. For å abonnere trenger du en gratis YouTube-konto, men selve videoene kan sees uten konto. Vi håper du blir med i Kondis-fellesskapet på YouTube.