Følg stevnet hos Direktesport fra kl. 17.55



Tidsskjema:

18.00: 1500 m J 13-16

18.10: 1500 m G 13-14

18.20: 1500 m G15-16

18.30: 3000 m menn C

18.40: 800 m menn A

19.00: 800 m menn B

19.10: 800 m kvinner A

19.20: 1500 menn A

19.30: 3000m menn B

19.45: 3000 kvinner A

20.00: 3000m menn A



Se startlister og resultater hos Isonen:

https://isonen.no/event/cm6s4241v002tc201km2n2a4h/



Imponerte: 17 år unge Håkon Moe Berg imponerte med 3.39 på 1500 m. (Foto: Kjell Vigestad)

Les om fjorårets utgave av Per Halle Invitational

Mange fine resultater under Per Halle Invitational fredag kveld. 17 år gamle Håkon Moe Berg imponerte mest med 3.39 på 1500 m. 800 m-feltet for damer var kjempesterkt.



Greveskogen idrettspark: Greveskogen ligger et par km nord for Tønsberg i retning mot Åsgårdstrand og Horten. Som navnet forteller så ligger stadion med skog på alle kanter, som er en stor fordel om det blåser litt.