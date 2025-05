I år blir cupen kun for deltakere under 20 år, både jenter og gutter. Klassene er 13-14 år, 15-17 år og 18-19 år.. De 5 beste løperne teller i sammendraget, og du må delta i minst 3 løp for å være kvalifisert. Løpene fordeler seg både på Sunnmøre, i Romsdal og på Nordmøre. Følgende løp gjelder i år: Storehornet 497, Molde 7 topper, Mefjellet Opp, Kårvatn Skyrace, Varden Opp og Torvikbukt 6 topper.

Løpet Storehornet 497 starter søndag fra Godøy skule, følger Fjellfotvegen ut til Juv der stigningen begynner. Målet er ved varden på Storehornet 497 meter over havet. Løypelengden er 4,2 km. Løpet på Godøya er åpent for alle, også trimmere. Senior- og veteranklassene er inndelt i 10-års klasser.

Påmelding her



I fjor traff vi på denne heiagjengen opp mot toppen av Storehornet på Godøya. Foto: Helge Fuglseth

Utsikt fra topp-partiet på Storehornet. Vi ser Sukkertoppen og Ålesund bak antennen. Foto: Helge Fuglseth