I nydelig løpevær deltok over 1000 store og små. Steinkjermila åpnet med barnas eget løp, Minimila, med to puljer. Et herlig kaos med entusiastiske barn som lyser av løpe glede når de løper den 700 meter lange løypa i sentrum. Steinkjermila tilbyr to distanser med flere puljer: 5`ern (5 km) og 5`ern gågruppe og Mila (10 km). Steinkjermila er et folkehelsetiltak som bidrar til at flere holder seg aktive gjennom året, samt en sosial arena for både bedrifter, venner og familie. Steinkjermila har et stort potensiale og vi har plass til flere løpere og gleder oss allerede til søndag 31. mai 2026. Da gå startskuddet nok en gang og vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til Steinkjer sentrum.

Pulje 1 Minimila klare til start.

15 beste kvinner Mila:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 336 Ane Brekke Førde IL Friidrett K25-29 0:37:06 2 272 Veronica Vik Olsen Namdal Løpeklubb K35-39 0:39:15 3 289 Mari Brovold Raavand Sandvollan IL K30-34 0:40:03 4 259 Birthe Brenne Dreier Sparebank 1 SMN K35-39 0:41:15 5 284 Line Dreier Ramberg Levanger Løpeklubb K35-39 0:42:20 6 246 Astrid Kleppa Beitstad il K20-24 0:43:51 7 332 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb K50-54 0:44:23 8 265 Martine Grindberg Elman Steinkjer K25-29 0:44:24 9 279 Andrea Lange Getz Levanger Løpeklubb K40-44 0:45:26 10 378 Lillian Hatling Steinkjer K50-54 0:45:27 11 369 Kami Vesterdal Politiets Idrettslag Trøndelag BIL K30-34 0:46:20 12 438 Lina Amalie Fjelde Politiets Idrettslag Trøndelag BIL K20-24 0:46:40 13 468 Marte Kristoffersen Trondheim K35-39 0:46:56 14 409 Ingeborg Ålmo Jørstad Nortura Steinkjer K40-44 0:47:01 15 413 Mali Moslet Selbu K25-29 0:47:04

Gjensidige i fint driv med stilige antrekk.

15 beste menn Mila:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 244 Alexander Kirkeberg Namdal Løpeklubb M25-29 0:33:10 2 252 Henrik Belbo Ogndal IL M20-24 0:34:04 3 341 Vemund Totsås Johnsborg Verdal M20-24 0:34:05 4 239 Roy Oskar Halvorsen Ogndal IL M35-39 0:34:08 5 330 William Mitchell Iversen Ogndal IL M15-17 0:34:28 6 292 Jon Drogset Østeng Vegvesenet B.I.L Steinkjer M35-39 0:34:36 7 344 Markus Bryan Grøthe Tormod Skilag M20-24 0:34:40 8 346 Erlend Brønstad Ogndal IL M30-34 0:34:55 9 293 Vegard Øverli Berg Trivgruppen Bedriftsidrettslag M25-29 0:35:00 10 340 Sigur Johan Lillefjell Ogndal IL M20-24 0:35:09 11 339 Erik Kjøsnes Wekre Ogndal IL M25-29 0:35:26 12 337 Einar Melgård Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 0:35:43 13 117 Tobias Bjørken Vinne Skilag M20-24 0:35:46 14 312 Petter Joakim Heistad NTE BIL M35-39 0:35:47 15 248 Jonas AUSTAD NTE BIL M25-29 0:35:58

Oppvarming før Minimila.

Resultater for 5`ern, de beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 6 Ingrid Kilvær Nilssen Herøy IL K20-24 0:17:44 2 395 Trine Ertsås Steinkjer FIK K40-44 0:22:46 3 46 Kristine Gilberg LARSEN Levanger K30-34 0:23:12 4 22 Oda Ertsås Grøttheim Steinkjer FIK K15-17 0:23:53 4 32 Camilla Taraldsen Steinkjer K30-34 0:23:53 6 1 Marte Guin Steinkjer K45-49 0:24:00 7 2 Laura Ingulfsvann Nord Universitet K40-44 0:24:05 8 18 Siri Aurstad Steinkjer Friidrett K50-54 0:24:24 9 397 Maija Olufsen-Moe Steinkjer K40-44 0:24:36 10 53 Lise Verdal K40-44 0:25:08 11 44 Eline Ulvin Sandvollan IL K13-14 0:25:10 12 27 Ellen Marie Tørring Steinkjer K30-34 0:25:11 13 4 Synne Lind Stjørdal K25-29 0:25:57 14 52 Stine Aune K35-39 0:26:05 15 40 Stina Skatland Mork Steinkjer Friidrettsklubb K13-14 0:26:39 15 38 Tonje Gynnild Nordvik Steinkjer FIK K15-17 0:26:39

Anders Bardal fra Sparebank1 SMN

Resultater for 5`ern, de beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 35 Eirik Nordvik Namdal Løpeklubb M40-44 0:16:55 2 31 Rune Ertsås Steinkjer FIK M35-39 0:17:14 3 45 Kristian Kjenstad Snåsa il M35-39 0:19:47 4 12 Jon Arvid Gjersvold Haug Bratsberg M25-29 0:19:52 5 278 Vemund Øwre Gjertsen NTE BIL M40-44 0:20:07 6 54 Lars Erik Eggen Levanger M40-44 0:20:55 7 51 Sondre Boholm Malm M15-17 0:20:56 8 17 Karl Erik Lein-Fossum Gjensidige Forsikring M20-24 0:21:02 9 15 Stian Røsegg Beitstad M30-34 0:21:26 10 39 Trond Solem Bratsberg il M60-64 0:22:14 11 26 Julian Rokhaug Steinkjer M15-17 0:22:29 12 43 Einar Nilsen Sandvollan IL M40-44 0:22:46 13 98 Baro Moslet Landbruksdirektoratet M40-44 0:23:00 14 50 Leif Martin Bomo Berg Steinkjer Friidrettsklubb M13-14 0:23:10 15 28 Anders Skjerve Markabygda M65-69 0:23:15

Mange tok turen til sentrum for å heie på løperne.