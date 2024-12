Torino maraton og halvmaraton samlet i år 2510 deltakere på maraton og 2121 på halvmaraton. Arrangementet byr på en flat og rask løype gjennom Italias tidligere hovedstad, og flere norske løpere benyttet anledningen til å sette sine egne mål på de to distansene. Blant de norske var det Rune Hana som debuterte på maraton og var best av nordmennene, mens Marius Aurebekk var den beste norske på halvmaraton.



Maraton: God debut av Rune Hana

På maratondistansen var det italienske Pasquale Selvarolo som tok en overlegen seier med 2.11.13. Selvarolo, som i fjor ble nummer 50 i EM i terrengløp, hadde en sterk avslutning på løpet og vant foran landsmennene Pietro Riva og Alessandro Giacobazzi.

Blant de norske løperne gjorde Rune Hana sin debut på maratondistansen, og han presterte gode 2.44.25. Han ble nummer 60 totalt og var godt fornøyd med prestasjonen til tross for et fall like etter start. På sin Stravaprofil skrev han:

Snublet i starten av løpet da noen folk ikke så hvor de satte føttene. Gikk rett i bakken og ble ganske irritert, men fortsatte. Mistet sannsynligvis noen minutter. Veldig fornøyd uansett med 2.44. Ernæringsplanen fungerte perfekt!

Debuten smakte godt for Rune Hana. Om medaljen var like god er usikkert. (Foto: Privat / Hanas Stravaprofil)



Øystein Grønningsæter fulgte tett bak Hana som nest beste norske med tiden 2.44.58. Han hadde en utfordrende dag, men sikret seg likevel en tid under kvalifiseringskravet for Berlin maraton. Også han oppdaterte på Strava:

Skjønte at det kom til å bli en tøff dag når jeg kastet opp på km 10 og 12 😅 Greide heldigvis å holde på næringen derfra, men det kulminerte i en næringssmell av den brutale sorten.

Øystein Grønningsæter fullførte fint til tross for problemer underveis. (Foto: Privat / Grønningsæters Stravaprofil)



Norvald Andreassen ble tredje beste norske med tiden 2.54.30. Andreassen beskrev løpet som en kamp hele veien, men han var fornøyd med å fullføre.



På kvinnesiden deltok Kari Sigdestad som løp på 3.36.13 og Johanna Haaland med 3.48.32. Vi har ikke lykkes med å finne noen oppdateringer fra de to.



Maraton | Norske menn

Plass Etternavn Fornavn Født Tid 60 HANA RUNE 1984 2:44:25 66 GRØNNINGSÆTER ØYSTEIN 1992 2:44:58 137 ANDREASSEN NORVALD 1978 2:54:30 612 BJØRKLUND ESPEN 1980 3:20:10 1088 VE TORBJØRN ANDERSEN 1983 3:37:05 1351 NYHAMMER ARNE 1964 3:45:43 1604 LESAINT CÉDRIC 1979 3:55:47



Maraton | Norske kvinner

Plass Etternavn Fornavn Født Tid 1067 SIGDESTAD KARI 1975 3:36:13 1432 HAALAND JOHANNA 1970 3:48:32

Marius Aurebekk nummer 10 på halvmaraton

På halvmaratondistansen var det italienske Cuneaz Renè som vant herreklassen med tiden 1.06.47. Laura Restagno vant kvinnenes halvmaraton på 1.20.52.



Blant de norske løperne markerte Marius Aurebekk seg med en sterk 10. plass totalt på tiden 1.12.43. Aurebekk var godt fornøyd med løpet og beskrev en «enorm runners high» etter målgang:

Klokketid 1.12.44! Innenfor målet om sub 73! Følte meg pigg første 10, men litt for hissig på grøten i starten. Havnet fort i et vakuum mellom sub 70 og sub 75 gutta, så ble løpende alene å plukke helmaratonrygger helt til mål. Shoutout og kudos til en helt enorm supportergjeng som jeg passerte da jeg trengte d så mest!

Marius Aurebekk var godt fornøyd med heiagjengen. (Foto: Privat / Aurebekks Stravaprofil)



Inge Hasund løp i mål til en sterk 20. plass, noe som ga ham førsteplassen i klasse SM45. Andreas Berfenstam fulgte opp med en 57. plass og 1.21.33.



Milla Randsborg var beste norske kvinne på halvmaraton og fullførte på 1.40.38. Nest best av de norske damene ble Maren Tørset med 1.42.04, mens Martine Valkner løp på 1.44.16.



Halvmaraton | Norske menn

Plass Etternavn Fornavn Født Tid 10 AUREBEKK MARIUS 2000 1:12:43 20 HASUND INGE 1977 1:15:29 57 BERFENSTAM ANDREAS 1983 1:21:33 64 INGVALDSEN KRISTIAN MELSNES 2000 1:22:27 164 GULLIKSEN FRODE 1982 1:28:09 208 SANDNES SINDRE 2000 1:29:44 263 NYKKELMO NIKLAS 2001 1:32:01 291 BUSENGDAL EIRIK GRIMSMO 1985 1:33:06 337 JANSEN ALEXANDER 1985 1:34:55 697 VALKNER MARKUS 1998 1:43:58 704 GULLIKSEN PREBEN 1986 1:44:13 743 KANTAR EMRE 1988 1:45:09



Halvmaraton | Norske kvinner