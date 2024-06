Nå finner du gpx-spor (med forbehold om mindre endringer) for ruta som skal løpes gjennom natten den 22. juni på UT.no: HHT Ultra fra Tingnes til Brumunddal

Årets HHT Ultra-rute følger etablerte stier mellom Tingnes og Brumunddal. Distansen er på ca. 50 km med 1500 høydemeter og det er hovedsakelig fine, varierte skogstier, men også noe grusvei i den flotte innlandsnaturen og kulturlandskapet. En vil møte på noen bratte stigninger underveis, slik at man kan nyte utsikten utover Mjøsa flere steder, blant annet over Bangsberget og Bjørgeberget.

Årets løype i HHT Ultra er klar - 55 km fra Tingnes til Brumunddal

Årets løype i HHT Ultra 2024 er klar, og påmeldingen er allerede åpnet. Løpet starter ved midnatt lørdag 22.juni og går fra Tingnes til Brumunddal, og løypa blir på 55 km med 1500 høydemeter.

Amund Hagen Kristiansen var førstemann gjennom HHT Ultra-natta i fjorårets utgave fra Gåsbu til Tangen. (Foto: Thomas Pedersen)

HHT Ultra har etablert seg som et fast ultraløp rundt sankthans i det varierte stinettet på Hedmarken. Løpet følger ingen fast løype. Arrangørene, Hamar og Hedmarken Turistforening, prøver å variere med en ny løype hvert år i HHTs kretser, Hamar, Stange, Ringsaker og Løten, for å gi nye opplevelser på nye steder.

Årets løype:

HHT Ultra 2024 følger etablerte stier mellom Tingnes og Brumunddal. Det blir et ca. 55 km langt terrengløp med ca. 1500 høydemeter, og start ved midnatt gir en ekstra dimensjon i løpsopplevelsen. Hovedsakelig følger løpet fine, varierte skogstier, men også noe grusvei i den flotte Innlandsnaturen. En må regne med noen bratte bakker også, for deltakerne skal opp og nyte utsikten utover Mjøsa flere steder, blant annet over Bangsberget og Bjørgeberget.

Løype-kart og -profil 2024.

Support:

Dette er et selv-supportløp. For å gjøre det mest mulig rettferdig og likt for alle, så er det ikke lov med privat support/følgebil underveis. HHT vil sette ut vannposter og stiller med en matstasjon omtrent halvveis, og i målområdet. Flere detaljer om dette kommer senere.

Premiering:

Det vil ikke være inndeling i aldersklasser, men en enkel premiering av raskeste mann og kvinne, samt deltagermedalje til alle som fullfører innen tidsfrist på 16 timer (kl. 16 lørdag 22.06). Med raus tidsfrist er det mulig å gå store deler av løpet og fortsatt rekke tidsfrist.

Praktisk info:

Start på Tingnes natt til lørdag 22.06 klokka 00:00.

Det vil ikke være egen merking av løypa, foruten de etablerte blåstiene. Man må navigere ved hjelp av GPS eller kart. Detaljert løypebeskrivelse med gpx-spor blir lagt ut i god tid før løpet.

Tidtaking vil foregå med mobiltelefonen, så den må medbringes.

Viktig at du oppgir rett mobilnummer ved påmelding. Dette av sikkerhetsmessige årsaker og tidtakinga.

Det vil bli satt opp transport fra Brumunddal stasjon fredag kveld 21. juni kl. 22.20. Dette må bestilles ved påmelding. Pris 200,- som betales ved frammøte (NB! Begrenset antall plasser).

Bagasje vil bli fraktet fra start til målområdet. I tillegg kan man få fraktet en liten drop-bag til matstasjon ca. halvveis.

Det vil være tilgang på dusj og garderobe i målområdet.

Det vil også bli servert varm suppe i målområdet.

Utstyr:

Navigeringsutstyr. Ruta er kun merket med standard DNT-merking. Du må kunne beherske kart og kompass eller ha en GPS-enhet som kan følge gpx-spor som alle vil få tilgang til.

Enkelt førstehjelpsutstyr inkludert sportstape.

Selv om det er den lyseste tiden av året så må man ha med hodelykt.

Mat og minst 1 liter drikke. (Det anbefales ikke å drikke fra bekker).

Lett vindjakke, lue og hansker.

Nødfolie/survival-blanket.

Maks antall deltagere: 50

Påmeldingsfrist: 14. juni kl. 12.00

Pris: DNT medlem kr. 300 / Ikke-medlem kr. 500

