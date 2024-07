Kasper Fosser i mål som nr 6. (Foto: Stein Arne Negård)

O-Ringen ble lørdag avsluttet med jaktstart basert på de fire første løpene. Seniorenes eliteklasser ble vunnet av Emil Svensk og Tove Alexandersson, som begge representerer Stora Tuna, etter å ha ledet allerde etter det første løpet. Best av de norkse deltagerne ble Kasper Fosser med 6. plass og Marie Olaussen på 5. plass. Begge leverte jevnt bra løping og fikk med seg hver sin etappeseier. Kasper vant sprinten, mens Marie vant den 2. etappen.

Emil Svensk vinner klasse H21-elite. (Foto: Bjørn Hauge)

I damenes eliteklasse fulgte Ane Dyrkorn og Victoria Hæstad Bjørnstad opp med 6. og 7. plass, mens blant herrene løp Eirik Langedal Breivik inn til 13. plass og Lukas Liland til 15. plass.

Favorittseier til Tove Alexandersson i D21-elite (Foto: Bjørn Hauge)

I juniorklassen ble det flere gode plasseringer:

Jonas Fenne Ingierd,Bækkelagets SK-løperen ble nummer fire i H18. Mathea Gløersen løp inn til 6. plass i D20, mens Anna Taksdal fulgte på 9. plass og Eliisa Götsch Iversen ble nr 11. D18 ble Minna Wingstedt ble nr 12 i D18. Alfred Bjørnerød var nr 6 ut på jaktstarten, men skadet seg og måtte bryte løpet.

O-Ringens nettsider

Norske sammenlagtvinnere:

D15: 1) Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK, 2.45.52.

H45: 1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 2.59.28.

D45 Kort: 1) Elin Bjerva, Larvik OK, 2.21.53.

D55 Kort: 1) Isa Heggedal, Konnerud IL, 2.26.13.

D80: 1) Torid Kvaal, Freidig, 3.06.22.

D85: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 4.24.33.

D60 Motion: 1) Monica Nordbrøden, Halden SK, 4.51.52.