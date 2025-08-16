Fransk seier i Bergen Skogsmaraton
Aurelien Reusse sørger alltid for å finne seg et løp der han legger ferien. I år ble det Norgesferie og seier i Bergen Skogsmaraton for franskmannen.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse