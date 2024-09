- Det er utrolig moro, sa Marie Olaussen om å løpe inn til NM-gull i stafett sammen med storesøster Kamilla Steiwer og junioren Jenny Danevad.

Denne trioen utgjorde Fredrikstad SK sitt lag under NM-stafetten i Verdal. Og det var en stafett av den spennende sorten, hvor Olaussen ble sendt ut med snaue halvminuttet ledelse på sisteetappe, etter at nevnte Jenny Danevad og Kamilla Steiwer hadde gjort unna sine etapper:

- Jeg må bare si at jeg er mektig imponert over hvordan de to løser sin jobb, slik at jeg blir sendt ut i en slik posisjon, sa Marie Olaussen.



Olaussens posisjon var altså snaue halvminuttet foran NTNUI og landslagskollega Ane Dyrkorn:

- Jeg visste at jeg måtte stole på min egen orientering hele veien, men da jeg bommet 40 sekunder på en post kom Ane (Dyrkorn) opp.

- Likevel var jeg bevisst at jeg måtte ha fokus på meg selv og min orientering, dermed klarte jeg å beholde initiativet og ledelsen ut på sisterunden.

Sisterunden var imidlertid ikke helt uproblematisk i det grønne og diffuse terrenget i Verdal:

- Jeg bommet på en post også på slutten, og så Ane (Dyrkorn) komme bak meg.

- Hva er det som avgjør til slutt; fysisk, teknisk eller mentalt?

- En kombinasjon kanskje, sier Olaussen retorisk – før hun fortsetter:

- Jeg var ikke sikker på at jeg skulle vinne før jeg stemplet sisteposten.

Dermed kunne hun møte lagvenninnene sine i innløpet og defilere inn til gull.

Til slutt var det 10 sekunder ned til sølvvinner NTNUI, med Emma Arnesen, Oda Scheele og Ane Dyrkorn. Fjorårsvinner Nydalens SK ble i dag nummer 3.

På dette laget løp Anna Ulvensøen, Kaja Winsnes Nordhagen og Anne Margrethe Hausken Nordberg.

- Det er utrolig god løping av hele laget, sa Eirik Langedal Breivik etter å ha løpt NTNUI 1 inn til seier på dagens NM-stafett for herrer i Verdal.

Det var Sander Arntzen og Isak Jonsson som innledet for førsteoppstillingen til studentlaget fra Trondheim, og da de to nevnte hadde gjort sin jobb, ble Langedal Breivik sendt ut steget foran Elias Jonsson og Mats Eidsmo – for henholdsvis Nydalens SK 1 og NTNUI 2.

- Jeg løper så fort som mulig i starten, for å legge press på de andre gutta. Det lyktes jeg bra med, forteller NTNUI 1 sin ankermann om starten på sisteetappe.

En sisteetappe hvor gårsdagens vinner på NM-mellomdistanse – Langedal Breivik – viste at den seieren langt ifra var noen tilfeldighet:

- Jeg hadde en god følelse på de fleste postene, og etter hvert skjønte jeg at jeg var alene i teten. En bekreftelse på det fikk jeg også ved passering arena, da hørte jeg at jeg var 50-tallet sekunder foran neste lag.

Da den siste runden var unnagjort ble det til slutt drøye halvannet minutt ned til Nydalens SK – og Elias Jonsson – på sølvplass:

- Vi er godt fornøyde med seieren. Når det er NM-stafett, skal NTNUI være på toppen.

I dag fikk Eirik Langedal Breivik stå der sammen med sine lagkamerater Sander Arntzen og Isak Jonsson. Nydalens SK – med Lukas Liland Rasmus Rørholt Theisen og Elias Jonsson – tok sølv. NTNUI 2 – med Anders Vestøl, Sigurd Paulsen vie og Mats Eidsmo – fikk med seg bronsemedalje fra den avsluttende øvelsen under årets NM-uke i Verdal.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater

D17:

1) Fredrikstad SK 1, 1.43.55,

2) NTNUI 1, 1.44.05,

3) Nydalens SK 1, 1.52.16,

4) NTNUI 2, 1.55.32,

5) Halden SK 1, 1.57.50,

6) Freidig 1, 1.58.11,

7) Tyrving IL 1, 1.58.36,

8) Nydalens SK 2, 1.59.33,

9) Emblem IL 1, 2.02.24,

10) Bækkelagets SK 1, 2.02.43.

H17:

1) NTNUI 1, 1.40.21,

2) Nydalens SK 1, 1.41.57,

3) NTNUI 2, 1.42.18,

4) Freidig 1, 1.45.19,

5) Halden SK 1, 1.45.25,

6) Frol IL 1, 1.45.26,

7) Oppsal Orientering 1, 1.46.24,

8) Heming Orientering 1, 1.46.42,

9) Fredrikstad SK 1, 1.47.48,

10) Nydalens SK 2, 1.48.01.