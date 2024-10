Fredrikstadmarka Rundt er en av Norges virkelige skogsløpsklassikere, og den 20 km lange løypa har siden 1974 tiltrukket seg både mosjonister og konkurranseløpere. Løypa byr på et vakkert, variert terreng som kombinerer tekniske stipartier og lettløpte grusveier, og med sine 20 km passer den både for erfarne løpere og de som vil prøve seg på lengre distanser. Løyperekordene til Mats Haldin (1.07.08 fra 2002) og Jorunn Rekkedal (1.16.17 fra 1994) står fortsatt etter mange år.



Det arrangeres også en 10 kilometer for trimklassene, samt et populært barneløp.

Spennende duell i herreklassen

I herreklassen ble det et skikkelig spurtoppgjør mot mål. John Christian Deighan fra Frogner Runners sikret seg seieren med kun tre sekunders margin etter et spurtoppgjør mot Andreas Sjurseth fra Sportsklubben Vidar. Deighan uttrykte sin glede over resultatet.

- Fredrikstadmarka Rundt : seier med 3 sekunder etter spurtoppgjør. Var sikker på at Andreas skulle skli ifra på de siste 6 km på grusveien, men greide å krige meg inn i ryggen. Fornøyd med hodet i dag, skrev han på Strava.



Sjurseth var mindre fornøyd og kommenterte:

- Dårlig teknisk, dårlig overskudd, dårlig mentalt, dårlig spurt. Brukbar økt og en solid uke.

Deighan vant på tiden 1.10.55, og Sjurseth løp i mål like bak på 1.10.58. Fredrik Pinås fra Fredrikstad IK på tredjeplass løp på 1.17.45.



De 20 beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 John Christian Deighan Frogner Runners M35-39 1:10:54 2 Andreas Sjurseth Sportsklubben Vidar M35-39 1:10:57 3 Fredrik Pinås Fredrikstad IF M18-19 1:17:44 4 Martin Gundersen Råde HS M35-39 1:18:23 5 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL M20-22 1:19:23 6 Ozzy Gurung Fredrikstad Næringsbygg M45-49 1:19:49 7 Steinar Uglebakken Gresvik M40-44 1:20:09 8 Eirik Berget Fredrikstad M23-34 1:20:45 9 Frode Bjørland Kvernhuset Popstars M40-44 1:21:41 10 Mathias Karlsen Skogens Kongler M23-34 1:21:49 11 Ola Daniel Johannessen Fredrikstad IF M20-22 1:22:00 12 Ola Skrautvol Multiconsult BIL M23-34 1:24:35 13 Alexander Olsen Gressvik M23-34 1:25:04 14 Lars Krogsrud Gresvik IF M50-54 1:25:20 15 Halvor Andersen I.L Borgar M23-34 1:26:22 16 Vegar Svendgård Ren-Eng FIK M45-49 1:26:27 17 Jan Marius Gathen Mykingbrøtet Otosnapperi M23-34 1:26:36 18 Atle Horvei Eiendomsmegler Krogsveen M35-39 1:26:51 19 Kenneth Thunshelle Wiig Soonløp M40-44 1:26:59 20 Martin Wøien Gilhuus Team Stoppen M45-49 1:27:21



Angelica Karlsen best av damene

I dameklassen var det Angelica Karlsen fra Moss IL som kom først i mål, med en solid seiersmargin på drøye fem og et halvt minutt. Tiden hennes ble 1.24.19. Hun ble fulgt av Klara Prøitz fra Sarpsborg IL, som løp på 1.29.54 og Astrid Finnestad, også hun fra Sarpsborg IL, på 1.33.32.

De 20 beste damer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Angelica Karlsen Moss IL K23-34 1:24:19 2 Klara Prøitz Sarpsborg IL K16-17 1:29:53 3 Astrid Finnestad Sarpsborg IL K18-19 1:33:31 4 Olivia Forgard Åseral IL K23-34 1:34:30 5 Pernille Julsen Borgenhaugen K35-39 1:34:45 6 Hanna Steen Rasta K40-44 1:35:06 7 Ella Solvang Fuglesteg Fredrikstad IF K16-17 1:38:10 8 Ida Lundestad Sarpsborg K40-44 1:39:40 9 Kathrine Ruud Hansen Kvernhuset Allstars K40-44 1:40:23 10 Kine Johansen Oslo K35-39 1:41:59 11 Silje Bretteville Svartskog K20-22 1:43:03 12 Marte Bjerke Fredrikstad K45-49 1:43:33 13 Fairuz Syed Ahmad Fredrikstad IF K40-44 1:44:35 14 Lene Marie Løchen-Jensen Oppegård K40-44 1:45:30 15 Heidi Ellefsen Fredrikstad IF K45-49 1:45:48 16 Lene Fisker Brogaard Yven K35-39 1:46:18 17 Trine Simonsen Oslo K35-39 1:47:53 18 Vilde Lie Gressvik K23-34 1:48:10 19 Vilde Fredriksen Sarpsborg IL K18-19 1:48:48 20 Pernille Otilie Ibsen Gressvik K23-34 1:49:13



Barneløpet – en favoritt for de yngste

I tillegg til hovedløpene for voksne, ble det arrangert barneløp under Fredrikstadmarka Rundt. Her fikk de yngste løperne prøve seg på en 500 meter lang runde i området rundt FIF-huset, og det var stor glede og entusiasme blant deltakerne.



