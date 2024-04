For å komme med i bladutgaven av terminlista til Kondis, må arrangementene legges inn i den elektroniske terminlista innen søndag 14. april. De elektroniske terminlistene til Kondis ligger til enhver tid tilgjengelige på nett og inneholder både løp, sykkel, langrenn og multisport: terminlista.kondis.no Nedenfor ser du oversikt over løp som lå inne i fjorårets terminliste, men som foreløpig mangler i årets terminliste. Selv om det er mange arrangement som mangler, så er allikevel terminlista til Kondis landets største og mest brukte terminliste for norske mosjonsløp. Men vi er takknemlige dersom du bidrar til å gjøre den enda mer komplett. Dersom du vet dato på noen av disse løpene, så send mail til terminlista@kondis.no eller legg inn løpet dersom du er arrangør og har fått brukertilgang til terminlista. Løp som mangler i årets terminliste (med forbehold om feil) Agder Kyrkjevegsløpet

Hovdenuten Opp

Fedakvarten

Lars Lindstøls minneløp Innlandet GT-Karusellen

Oppstadbakken opp

Fåvangløpet

Nattløpet på Dokka

Kvitfjell Opp

Fagerhøiløpet

Malmvegen Minneløp

Høgåsen Rundt - AVLYST 2023

Dronningens Utsikt

Dokkarunden

Strandvoldrunden

Rakt Upp Møre og Romsdal Velledalen IL - Vårløpet

Velledalen IL - Høstløpet

Ola Åsbøs Minneløp

Karstenløpet

Vasstrandmila

Alle på Jensbu

Varden Opp Molde

Lerstadvannet rundt

Oktoberløpet

Oktobermila Nordland Terråkmila

Intersport Lofotkarusellen

Floaaksla Opp

Kobberløpet fjelløp

Veten opp - sea to summit

Flygt Bil - Adventsløpet Oslo Ekebergløpet

Østmarka Hodelyktløpet

Nordmarks12er'n

OABIKs Terrengløp ved Sognsvann

Ryeløpet

Nydalsløpet

Sørmila

Hjerteløpet5k Rogaland Hydrostafetten

Ringen Rundt

Flørlitrappene Opp

Griegløpet

Undheim 10 km

Saudamilå

Helgelandsfjellet opp

Terrengløp Egersund - AVLYST 2023

Hanatrappene Opp Troms/Finnmark Åsen Rundt

Sirma IL - løpskarusell

16. mai-joggen

Minneløpet

Lyngenfjord Skyrun - AVLYST 2023

5000m Challenge

Dalajoggen mosjonskarusell

Senjakarusellen

Salmarmila Trøndelag Hostovatnet Rundt

Nygårdsvollmarsjen

Stjørdalsstafetten

Stjørdalsmila

Dalgårdstafetten

NTE Ogndalsstafetten

Mosvikstafetten

Leirsjøen rundt

Ogndalsløpet

Bruløpet - Jan Sandstads minneløp

Setervegløpet

Fjølvikbotn Rundt

Hundespretten - Motbakkeløp - AVLYST 2023

Portfjelløpet

Midtsommarløpet

Jøa maraton

Knubben Rundt

Levangerstafetten

Hundåskarven Rundt

Steinkjerstafetten

Tittinghalla Rundt

Botnantrampen

Åpent Botnanmesterskap i Landeveisløp

Kluken Opp

Klovneløpet

CaniX i Draksten

Borgfjelløpet

Follalunken

Resfjellet opp

Mosviksenderen Rundt

Bråtesten

Folkeløpet Vestfold/Telemark Sandvinløpet

Glekse Opp

Midtåsenløpet

Kyststien Trail Ultra

Svanstul Fjelløp

Eikåsløpet - AVLYST 2023

Bronane Opp

Tjøllingmila - AVLYST 2023

Rjukan 6/12/24 Timers

7-fjellstur i Tønsberg Vestland Bergen Fjellkarusell

Skansemyren Banekarusell

Springkarusellen

Trongjo Opp

Trongjo Ned

Stardalen Grand Prix

3000m Kveld Førde Stadion

Baroniløpet - AVLYST 2023

Gloppetrimmen (sommer/høst)

Oldenstafetten

KnarvikXtrem

Stadlandet Rett Vest - AVLYST 2023

Synshovden Opp - heil og halv

Gneiststafetten

Stord Halvmaraton / Bruløp

Svinestranda Opp - AVLYST 2023

Tveitafjellet Opp

BlåmansLøpene

Breidablik Opp

Trollenykjen Opp

Middagshaugen opp

Langs Åkrafjorden

Midtfjellet Halvmaraton

5419 - Fitjar

Livarden Rundt

Erslandsvatnet rundt

Kvinnheradløpet

Fitjardalten

Nissemilen

Tarangers romjulshalvmaraton

Andersen Adventløp Akershus, Buskerud og Østfold (tidl. Viken) Captare 12-timers

Halmsåskarusellen

Sturlas markakarusell

Mjærskaukollen Opp

Gjerdrumsløpet

Foodman Challenge

Krokskogen Halvmaraton

Haglebunatten opp

Eggemotesten - AVLYST 2023

Olavsløpet

Christian Frederik-løpet

Eidsvoll Verk 6-timers

Mjøndalsløpet

Dragsjøen Rundt

Bringebærløpet

Blindevannet rundt / Høgås opp

Fjordløpet Jeløya - AVLYST 2023

Seterløpet

Lommedalen Opp

Hinderskogen Backyard Trail

Terrengløpet MILA

Kniplia opp

Kulåsløpet

Lisbetnuten Upp

Bringenatten Opp

Langtrampen

Sponestafetten

Norges raskeste 5 km

Gratis til utøver og arrangør

Hensikten med terminlistene er todelt. De er ment å hjelpe mosjonister og utøvere til å få oversikt over det som finnes av kondisjonskrevende konkurransetilbud i Norge. Men terminlistene er også ment som et tilbud til arrangørene slik at de får markedsført sine arrangement på best mulig måte og dermed når ut til flest mulig potensielle deltagere.



Det beste av alt er at det er fullstendig gratis for arrangørene å ha arrangement oppført i terminlistene til Kondis. For utøverne, uansett om du er Kondis-medlem eller ikke, koster det heller ikke noe å benytte de elektroniske utgavene terminlistene.



Ønsker du derimot å være medlem av Kondis og motta bladutgaven av terminlista og støtte oss i arbeidet vi gjør, så kan du melde deg inn HER.



For at terminlistene skal blir så korrekte som mulig, må arrangørene selv legge inn sine egne arrangement. Arrangøren er de som sitter inne med mest kunnskap om arrangementet sitt, og med nærmere 3000 arrangement totalt i terminlistene har Kondis dessverre heller ikke kapasitet til å legge inn alle selv.

Legg inn arrangementet nå

Er du som arrangør ikke allerede registrert med brukertilgang, så send en mail til terminlista@kondis.no. Husk samtidig å oppgi hvilket arrangement og arrangør det gjelder.



Framgangsmåte for innlogging i terminlista

a) I terminlista.kondis.no trykker du på "Mine arrangement" øverst i høyre hjørne (eller direkte link: https://terminlista.kondis.no/login).

b) Du får da opp et felt der du skriver inn e-post-adressen som du er registrert med brukertilgang. Trykk "logg inn".

c) Det vil automatisk bli sendt en mail til denne e-post-adressen med en link du kan trykke på (om e-posten ikke dukker opp, så sjekk om den har havnet som reklame eller søppelpost).

d) Ved å trykke på linken i e-posten blir du logget direkte inn i terminlista (altså ingen passord som må huskes).

e) Etter innlogging får du opp arrangementene som er tilknyttet den arrangøren du har tilgang til.

f) Til høyre for løpene finner du et valg for "Kopier" slik at du kan kopiere løpene over til neste års terminliste og sette arrangementsdatoen for neste år.



Det er mulig å legge inn flere brukere (e-post-adresser) med tilgang til samme arrangør/arrangement.



Send en mail til terminlista@kondis.no om du har spørsmål.



Ha en flott vår og sommer!

Terminlista til Kondis inkluderte i 2023 blant annet nesten 1200 mosjonsløp og over 100 sykkelritt. (Foto: Bjørn Johannessen)