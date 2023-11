NRK har etablert et samarbeid med Warner Bros. Discovery, noe som sikrer at OL-friidretten i 2024 vil bli vist på NRKs plattformer.

Det ble tidligere i år annonsert at NRK, sammen med Warner Bros. Discovery, har anskaffet rettighetene til de Olympiske Lekene for perioden 2026 til 2032. Nå har de ytterligere utvidet dette partnerskapet til å inkludere De Olympiske Leker i Paris 2024, som vil øke OLs synlighet i Norge.

Karsten Warholm uttrykker entusiasme over NRKs rolle som rettighetshaver for friidretten under OL i Paris.

– NRK kjenner jo oss utøverne ekstra godt gjennom at de følger oss året rundt med nyheter og reportasjer, samt at de har rettighetene på Diamond League, EM, VM med mer. Det er god grunn til å glede seg til OL i Paris. Det gjør i alle fall jeg, sier Karsten Warholm til NRK.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen ser også denne utviklingen som en stor fordel for det norske publikummet og ser frem til å dele historiske idrettsprestasjoner sammen med Warner Bros. Hun understreker at friidretten representerer et høydepunkt under OL i Paris.

Warner Bros. Discovery vil fortsatt være den eneste tilbyderen som viser alle øvelsene, men NRK vil sende friidretten parallelt, som en del av en fellessending for hele Europa.

Magnus Vatn fra Warner Bros. Discovery Norge er fornøyd med avtalen, og uttrykker glede over å la NRK overta friidrettsdelen, vel vitende om at de vil forvalte denne rettigheten godt.

– Vi opplevde en rekordstor entusiasme under årets VM i Budapest, og det er bare en forsmak på det som venter oss neste sommer. Vi kommer i tillegg til å dekke alle norske idrettsbragder på radio og med videoinnhold på nrk.no, samt et daglig kveldsmagasin. Vi gleder oss veldig, sier Espen Olsen Langfeldt i NRK Sport.

Både NRK og Warner Bros. Discovery vil kunne vise åpning- og avslutningsseremoniene.

Forhandlingene om rettighetene for OL i Paris 2024 begynte etter kunngjøringen av samarbeidsavtalen for perioden 2026 til 2032. Rettighetssjef i NRK, Runar Østmo, ser dette som en perfekt start på NRKs langsiktige satsing.

OL i Paris 2024 vil finne sted fra 26. juli til 11. august neste år. I tillegg til TV-rettighetene har NRK også sikret seg radiorettigheter for alle øvelsene under lekene.



Se detaljert tidsskjema for alle øvelser (pdf)