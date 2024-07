Världsungdomsspelen er Nordens største ungdomsstevne i friidrett, og har vært arrangert årlig siden 1996. Stevnet tiltrekker seg rundt 3500 deltakere fra over 20 nasjoner, som konkurrerer i mer enn 8000 starter over tre dager. Arrangementet finner sted på Slottsskogsvallen i Gøteborg, og tilbyr en unik blanding av etablerte verdensstjerner og entusiastiske nybegynnere. Dette gjør Världsungdomsspelen til et høydepunkt for unge friidrettsutøvere​



Dobbeltseier og stevnerekord for Karl Oraug Rygh

Karl Oraug Rygh fra Tjalve stod for noen av de råeste prestasjonene under stevnet. På 1500 meter hinder løp han taktisk og avsluttet sterkt, noe som sikret ham enn soleklar seier med tiden 4.31,07. Over seks sekunder foran neste løper.

På 2000-meteren løp Tjalve-løperen på 5.26,59, noe som var ny stevnerekord. Tiden er også kun to sekunder bak Jakob Ingebrigtsens aldersrekord. Dette viser at Rygh har et utrolig høyt nivå i sin aldersklasse, og han er definitivt en løper å følge med på i fremtiden.

Tidligere i mai løp Rygh 1500 meter på under fire minutter, noe som bare fire andre norske gutter i 15-årsklassen har klart. Hans allsidighet som løper for Tjalve, skiløper for Lyn, og orienteringsløper for Nydalen Skiklubb, gjør ham til en svært allsidig utøver.





Karl Oraug Rygh (til venstre) sammen med klubbkompis i Koll IL, Oliver Sweetman. (Foto: Privat)



Flere gode norske prestasjoner

Astrid Cecilie Berntsen stod også for to gode prestasjoner. Hun vant 2000 meter hinder i klasse J17, med den sterke tiden 6.46,69. Denne tiden er langt under EM-kravet til U18-EM. I mål skilte det nesten fem sekunder til svenske Fanny Szalkai. Berntsen vant også 800-meteren i kvinneklassen, hvor hun løp på 2.07,18. Her ble Marte Hovland fra Vik IL nummer to med 2.10,64, mens Vareggs Silje Lindstad tok 4. plassen med 2.12,56.

Johannes Sandvik Bø fra Stord løp en strålende 3000 meter hinder, og gikk under den magiske ni-minuttersgrensen for første gang. Med tiden 8.59,51 vant han øvelsen og er nummer tolv i U20-klassen i Europa i år.

Ronja Furevik løp til seier på 800 meter i J15, med tiden 2.13,05. Hun vant og perset, også på 2000 meter, hvor hun løp på 6.25,97. I klasse G17 løp Ulrik Jåvoll Hagen fra Brandbu IL inn til seier med 5.58,36. Han vant foran Haakon Heltzer Sørstad fra Ull/Kisa. På J14-jentenes 800 meter ble det seier til Kaja Holte Fjeldstad fra Urædd på 2.15,17. Her hadde Norge fem løpere i A-finalen. Bra gikk det også i 14-årsklassen for gutter på denne distansen. Leon Washington fra Sturla løp inn til seier med 2.01,31. Det ble seier også i G19 på 800 meter - Filmon Gidey Hagos fra Nesbyen IL løp på 1.56,79 og vant.

På 1500 meter ble det norsk seier både i G19 og G17, til henholdsvis Ole Håkon Bråten Ryen fra Nesbyen IL med 4.02,69 og Sondre Haukanes fra Gneist med pers og 4.02,95. I J19 vant Sara Yasmin Abid fra Tjalve med sitt løp på 4.46,03 og Emilie Flugsrud fra Lillehammer IF vant denne distansen i klasse J17. Hun løp på 4.51,49.

Sondre Haukanes, som vant G17 på 1500 meter, tok også seieren på 3000 meter. Han løp inn til sesongbeste på distansen med 8.43,25 og vant med et knapt sekund foran Axel Wold Møller fra Koll IL, som perset med 8.44,21.Hele 9 norske løpere deltok i denne A-finalen.



I denne artikkelen nevnes kun noen av mange gode prestasjoner av unge og lovende norske utøvere. Se hele resultatlisten her, hvor norske resultater er markert med gult.