Mountain Ultra – Kyrgyzstan

Mountain Ultra – Tian Shan-fjella, også kjent som «Himmelens fjell,» er det mest fascinerande og minst utforske fjellområdet i verda. Fjellkjeden strekker seg over 2900 kilometer frå Uzbekistan i vest, til Kina i aust og byr på spektakulære landskap som frå djupe dalar og gigantiske isbrear til majestetiske toppar på over 7400 meter. Blant fjelltoppane finn vi Jengish Chokusu og Khan Tengri, som er sju tusen meter høge. Den urørte og rå naturen i området kombineres med eit klima som skifter raskt mellom varme solfylte fjellsider til tordenvær med snø og hagl.

I denne dramatiske settingen deltok eg i «Tian Shan – Mountain Ultra» ein konkurranse som ikkje berre testa fysisk uthald, men også mental styrke. Løpet strekte seg langt over 200 kilometer med ei total stigning på over 10 500 meter, og utfordre deltakarane med høgder mellom 2 400 og 4 000 meter, der oksygennivået er merkbart lågare. Det var ikkje berre landskapet som gjorde dette løpet krevjande; værforholda varierte frå 31°C med steikande sol til 2–3°C med hagl og regn på same dag. I tillegg må vi som deltagera ha mat for ei veke, utstyr, bekledning, førstehjelp, sovepose osv i sekken som vi spring rundt med.

For meg skulle Mountain Ultra ikkje berre være ein konkurranse, men eit avbrekk med tid til refleksjon og oppleving av lokal kultur, nyte den ville naturen i tillegg til å utfordre meg sjølv. Resultatet i denne krevjande konkurransen skulle vise seg å bli atter eit bevis på kva ein kan oppnå med riktig forberedelse, mental styrke, og ein god porsjon kjærleik til å springe rundt i fjella.

