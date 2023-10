Jørgen Stensløkken ga Ole Harald Løvenskiold Kveseth mest kamp i alle de fire løpene. (Foto: Privat)

Årets Tour hadde som i premieren i fjor to etapper i klassisk og to i fristil, alle på rundt 5 km. Det siste løpet i fristil i Nordskogbygda var med 6,3 km det lengste og hadde 23 deltakere. De øvrige hadde 30, 21 og 21 skiglade løpere på start på valgfri dag i løpet av uka. Totalt var det 34 som benyttet seg av tilbudet og 17 deltok alle fire ukene og kjempet om plasseringene i sammendraget på grunnlag av poeng delt ut etter samme mønster som i verdenscupen i langrenn.

Sterke stakere

Vilde Kvale og Ole Harald Løvenskiold Kveseth ble ukevinnere for henholdsvis 3. og 4. gang i finalen og trygget dermed sammenlagtseieren etter en måned med uformell skimoro på barmark. Berit Schulstad og Jørgen Stensløkken la beslag på 2. plassen i 3 av 4.renn og var nærmest vinnerne i sammendraget. Berit Nergård og Martin Sagen var de siste på den virtuelle seierspallen. Sistnevnte kom sterkt utover i måneden og frarøvet Kjetil Finstad pallplassen, mens det i kvinneklassen var bare tre som fullførte touren. Med 14 menn med fire renn på rad, ble det 17 godkjente tourdeltakere. i fjor var de tilsvarende tall 9 kvinner og 19 menn og 46 forskjellige mosjonister som deltok i et renn eller mer.

Vilde Kvale setter stor pris på de virtuelle tilbudene i Elverum og deltar både sommer og vinter. (Foto: Privat)

Merittert mester

Ole Harald Løvenskiold Kveseth har en rekke titler både nasjonalt og internasjonalt innen timbersport og motorsagsport, og nå har 33-åringen tatt opp igjen skigåingen fra ungdommen og deltok både i Birken og Vasaloppet sist sesong. Med sin styrke i staking blir Vasaloppet og Klarãlvsloppet på rulleski naturlige mål neste sesong.

Ole Harald Løvenskiold Kveseth (nr. 2 fra høyre) ruver i terrenget. Her sammen med deltakere i trimkarusellen hjemme i Grue. (Foto: Privat)

To ukers-løyper

Nedgangen i deltakelsen kan trolig skyldes at karusellen kom i gang tre uker lenger ut på høsten i år, men initiativtakerne satser på et liknende opplegg til vinteren mens deltakerne neste sommer trolig vil få to uker på seg til å gjennomføre hver av løypene. Dette lavterskel konkurransetilbudet blir satt pris på av deltakerne, men det er ikke noen tvil om at potensialet er mye større med de mange mosjonistene som er ute og ruller på de flate landeveien i Elverums-distriktet.



Rune Gilde er en av løypeleggerne og har planene klar for flere utgaver av Tour de Rulleski i Elverum.

