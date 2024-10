Om det er løpebølgen, ultrabølgen eller rett og slett bare at Hamar Backyard Ultra 50M er et drivende trivelig arrangement skal være usagt, men faktum er at den 4de utgaven som går av stabelen lørdag 12. oktober var fulltegnet lenge før sommerferien. Det er kun 120 startplasser å slåss om, og større blir det heller ikke i fremtiden skal vi tro arrangøren Hamarløperne:

- Hamar Backyard Ultra 50M skal være et tett og "intimt" arrangement med høy trivselsfaktor og en sterk følelse av fellesskap, der hjemmestrikka Hamarløper-votter skal forbli den ultimate utmerkelse og det enkle, lavpraktiske og folkelige skal stå i sentrum. Med andre ord: der ekstrem mestring sees, feires og heies på av hele kollektivet, forteller arrangøren.

Hamar Backyard Ultra 50M er en løpskonkurranse som arrangeres etter «Backyard»-prinsippet med en maksimal distanse på drøye 8 mil. Det vil si 12 runder (som tilsvarer 50 miles)

I 2023 var det hele 42 av de 83 startende som gjennomførte alle rundene. Når antall startplasser nå er øket til 120, blir det spennende å se hvor mange som sliter seg helt i mål på alle 12 runder. Men selv om full distanse er målet for mange, legger Hamarløperne vekt på at dette skal være en utfordring hvor man først og fremst kjemper mot seg selv:

- 6 gjennomførte runder kan være en ekstremprestasjon for den enkelte vel så mye som 12 runder for andre. Det viktige er personlig mestring, glede og inspirasjon, uttaler de.





Smilet på plass: Pernille Nordhagen og Kathrine Klokseth underveis på runde 7 i 2023. (Foto: Rolf Bakken)

Vinneren i herreklassen i 2023 var Aasmund Steien som også har markert seg som ultraløper i internasjonal sammenheng. Han kalte det selv «ekstremintervall-økt», og løp jevnt på rundt 3.45 per kilometer gjennom hele dagen, og avsluttet med 25.37 på runde 12 (noe som for øvrig ga en totaltid på 4.59.50 – hårfint innenfor 5 timer. I kvinneklassen var det Anne-Sofie Pollestad som var raskest på den siste runden, og som også snek seg under 30 minutter med 29.35.





Aasmund Steien imponerte i fjorårets utgave (Foto: Rolf Bakken)



Her kan du lese reportasje fra 2023

Samleside for Hamar Backyard Ultra



Mer informasjon

Hamarløperne på Facebook

Hamar Backyard Ultra 50M 2024 på Facebook

Hamar Backyard Ultra 50M på Strava

Hamarløpernes nettsider

Deltakerliste