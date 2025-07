Det var i år som tidlegare mange slitne og fornøgde deltakarar å finne i fjellet. Arrangøren Xtremeidfjord hadde i år 138 sprekingar frå fleire nasjonar til start. Og i år som tidlegare år var de mange kjente fjes som kom til Eidfjord for det som skulle vise seg å verte ein strabasiøs dag.

Ulikt Vestlandet så gjekk både start og målgang utan ei sky på himmelen, og solsteiken gav deltakarane endå ein ting å kjempe mot for å kome seg i mål. Men deltakarane stod på og storkosa seg i solsteiken, sjølv om meir enn ein kommenterte etter målgang at det var nå tyngre å kome seg rundt i år.

Robin Mattias Martinez Bravo var ein av dei 42 som fullførde 95 km. (Foto: Kai-Otto Melau)

Xtremeidfjord er ein frivillig organisasjon og det er lagt ned ein stor dugnadsinnsats av eit fantastisk crew. Dei frivillige i crewet gjer det mogleg å arrangere løpet og har skapt ryktet for bilde fjes, entusiastisk heiing, og god stemning.

Løpsleiar Tor Larssen Sekse vart og tipsa av fleire deltakarar om ein hyttenabo som hadde «rigga til dusj» med hageslangen og sett fram vatn til slitne og tyste deltakarar i solsteiken. Arrangøren set umåteleg stor pris på slike initiativ for å gjere opplevinga endrå meir unik, og løpsleiar såg seg saktens men nøydd til å springe ut for å dele ut litt stæsj som takk for innsatsen.

Det er ingen stor butikk å arrangere slike løp, men pengar er ikkje i fokus for foreininga. Xtremeidfjord ynskjer å setje Hardanger og Eidfjord på kartet og samtidig skapa gode opplevingar for livet for deltakarar og crew.

- Me er takksame for god hjelp frå meir og mindre lokale firma og organisasjonar som sponsar oss slik at me kan drive løpa på ein god måte. Me har også med oss Vekselbanken som hovudsponsor og tittelsponsor Dynafit / Vertical Playground som leverte klær til crew og finisher skjorter til løparane. Dette er me veldig takksame for, avsluttar løpsleiaren.

Vinnar av årets Hardangerjøkulen ultra 95K blei Even Leivestad Sverdrup med tida 12:28:20. (Foto: Kai-Otto Melau)

Dei tre beste på 95 km (frå v.): Håkon Hovland, Even Leivestad Sverdrup og Ronny Børsheim. (Foto: Xtremeidfjord )

Ultra 95 km menn - ti beste:

Plass Navn Bib Finish 1 Even Leivestad Sverdrup 59 12:28:20 2 Håkon Hovland 42 13:11:54 3 Ronny Børsheim 3 13:21:36 4 Odd Kåre Hatleskog 62 14:11:13 5 Fredrik Fjose 52 14:26:57 6 Gisle Njaastad 2 14:31:46 7 Ola Esten Røssum 57 14:53:03 8 Atle Bråthen 47 15:26:38 9 Tore Forthun 7 15:27:27 10 Lars Middelthon 11 15:45:22

Ultra 95 km kvinner:

Plass Navn Bib Finish 1 Tonje Wathne 54 15:21:07 2 Eli Berentzen 48 15:26:39 3 Ida Marie Ellingsen 35 17:36:30 4 Ida Brødholt Kirkerud 32 20:43:04 5 Julie Lendengen Mæhle 29 20:59:22 6 Tea Næss 30 21:03:11

Fjeremann på 34 km, Aleksander Skålevik, i fantastiske omgjevander. (Foto: Kai-Otto Melau)

Per Arne Ferner (Foto: Kai-Otto Melau)

34 km menn - ti beste:

Plass Navn Bib Finish 1 Preben Aase 195 3:23:09 2 Henning Tjøstheim 187 3:26:35 3 Jon Ivar M Djønne 165 3:48:20 4 Aleksander Skålevik 189 3:58:41 5 Olav Vikøren Espenes 200 4:03:44 6 Arne Andre Vetrhus 173 4:03:44 7 Rasmus Helgøy Vetrhus 176 4:05:21 8 Leon Kjelland 114 4:08:21 9 Per-Arne Ferner 101 4:22:15 10 Andre Kvalem 188 4:24:39

Pallen på 34 km for kvinner (frå v.): Anne Kvåle Bergesen, Veslemøy Rønnevik og Silje-Kathrine Syvertsen Schrødahl. (Foto: Xtremeidfjord )

34 km kvinner - ti beste:

Plass Navn Bib Finish 1 Veslemøy Rønnevik 134 4:47:21 2 Anne Kvåle Bergesen 131 4:47:53 3 Silje-Kathrine Syvertsen Schrødahl 104 4:50:42 4 Juni Hordvik 162 5:04:17 5 Silje Sørheim Bjøru 119 5:05:58 6 Mia Foss Birkeland 163 5:28:49 7 Tilde Martinsen 127 5:45:55 8 Elizabeth Gatti 186 5:47:11 9 Gro Tufte 179 6:11:51 10 Mie Kastet 125 6:21:57

Alle resultat

Arrangørens nettsider