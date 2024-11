Kondiskarusellen ble i høst utsatt fra oktober til lørdag 23. november. Karuselløpene går i en kontrollmålt 5 km og 10 km-løype fra Gumpen. Den lettløpte traséen følger så riksveien tur-retur langs mot Strai.

Det var 72 løpere i feltet da fellesstarten for begge distanser gikk kl 11 lørdag i sol og vindstille vær men på noe glatt underlag.

Avslappet stemning før start. (Foto fra arrangørens favebookside)

Gabriel Ingebretsen fra arrangørklubben var klart bestemann på mila med 32:25 fulgt av triatleten Helge Eidsnes som klokket inn på 33:36. Kim Bertheussen var 3. mann i mål på 25:29.

Tommel opp for en ny seier til Gabriel Ingebretsen. (Foto fra arrangørens favebookside)

Tor Olav Svaland fra Birkenes fyller opp etter å ha løpt inn til 4. plass. (Foto fra arrangørens favebookside)

Tommelen opp fra bla. a. Joachim Stubstad (til høyre). (Foto fra arrangørens favebookside)

Anine Kalhovd, også fra Kristiansand Løpeklubb, tok en enda klarere seier på kvinnenes 10 km med tiden 38:52. Line Rosseland Stokke, Å Energi BIL ble en klar toer, og løpeklubbens Helen Palmer knep 3. plassen.

10 km menn - 10 beste Place Bib Name-Affiliation Age Finish time Diff. 1 82 Gabriel Ingebretsen-Kristiansand løpeklubb 35 32:25 - 2 78 Helge Eidsnes-Kristiansand Triatlon 24 33:36 +1:11 3 83 Kim Bertheussen-Ingen 42 35:14 +2:49 4 88 Tor Olav Svaland-Birkenes 23 35:29 +3:04 5 85 Øystein Therkelsen-Hamran Løpeklubb 38 35:47 +3:22 6 43 Preben Hafnor-Ingen 35 35:58 +3:33 7 95 Roger Lea-Flekkerøy Løpeklubb 39 36:04 +3:39 8 55 Kristoffer Fuglerud Ask-Kristiansand løpeklubb 27 36:52 +4:27 9 65 Simen Koland-Kristiansand løpeklubb 35 37:50 +5:25 9 74 Joachim Stubstad-Stubstad Betong 31 37:50 +5:25 10 km kvinner 1 4 Anine Kalhovd-Kristiansand løpeklubb 25 38:52 - 2 44 Line Rosseland Stokke-Å Energi BIL 39 42:50 +3:58 3 94 Helen Palmer-Kristiansand løpeklubb 43 43:45 +4:53 4 96 Hege Kristine N. Dahlen-Kristiansand Studentløping (KSL) 26 43:50 +4:58 5 21 Kristina Bergane-Ingen 33 45:59 +7:07 6 100 Turid Kalhovd-Kristiansand løpeklubb 55 52:31 +13:39 7 101 Ana Margarita Milan-Løpetid 45 53:35 +14:43

På 5 km ble det delt seier mellom de to Flekkerøy-løperne Tom Martinsen og Benjamin Andersen som klokket inn på 17:20 med Christian Arntzen fra arrangørklubben snaue halvminuttet bak.

Her var Marianne Andersen, også Kristiansand løpeklubb, suveren best av to damene som valgte den korteste distansen.

5 km menn - 10 beste 1 68 Tom Martinsen-Flekkerøy Løpeklubb 32 17:20 - 1 73 Benjamin Andersen-Flekkerøy Løpeklubb 32 17:20 - 3 30 Christian Arntzen-Kristiansand løpeklubb 37 17:49 +0:29 4 36 Erik Flatebø-Sixt Norge 33 18:03 +0:43 5 33 Kjell Inge Torkelsen-Ingen 38 18:31 +1:11 6 7 Atle Topstad Nygård-Ingen 46 18:59 +1:39 7 22 Liam Grude Eretveit-Flekkerøy Løpeklubb 11 19:48 +2:28 8 6 Matteus Høivik Enge-Vågsbygd Runners/ Våg G13 13 20:04 +2:44 9 42 Max Stenberg Våg-Våg FK/Våg G13 30 20:49 +3:29 10 28 Jakob Gjerde Kaalaas-Ingen 13 21:21 +4:01 5 km kvinner 1 8 Marianne Andersen-Kristiansand løpeklubb 44 19:21 - 2 77 Ida Ruud-Kristiansand løpeklubb 34 28:01 +8:40

Alle resultater

Kristiansand Løpeklubb på Facebook med flere bilder