Løpet startet kl. 09:00 og strakk seg over en naturskjønn, men utfordrende 6,7 km løype. Med start hver time, og siste løpere ut kl. 20:00, fikk deltakerne virkelig bryne seg på Hafjells terreng og værforhold. Total distanse for de som løp alle runder ble 80,4 kilometer. Og det totale antall høydemeter ble tett opp mot 2000.



Det var mange spreke løpere på Hafjell denne dagen. (Foto: Arrangøren)

Til tross for litt nedbør gjennom store deler av dagen, var stemningen upåklagelig. Både erfarne løpere og nybegynnere tok utfordringen på strak arm med smil om munnen. Arrangøren, Hafjell Sport AS, i samarbeid med Hafjell og Øyer Tretten IL, leverte et profesjonelt og godt organisert arrangement som vi håper kan bli en snakkis blant løpeglade, og ikke minst rekrutterte noen nye til å finne løpeglede.

I tillegg til hovedløpet var familieløypa på 680 meter en tilleggskategori. Spesielt imponerende var innsatsen til en ung gutt som gjennomførte hele 35 runder – en fantastisk prestasjon som både arrangører og tilskuere applauderte. Familieløypa tiltrakk seg mange små og store løpeglade, som sammen gjorde dagen til en festlig opplevelse, der selveste maskoten til Hafjell ISA kom for å hilse på klokken 13:00.



Maskot på plass. (Foto: Arrangøren)

Med en vellykket debut i boks, ser arrangøren allerede frem til hva neste år vil bringe. Hafjell har nok en gang vist at det er en destinasjon for helårsopplevelser, og Gaia Backyard føyer seg inn i rekken av arrangementer som viser frem både det sportslige og det sosiale potensialet i området.



Julie Aspesletten vant kvinneklassen

I backyard-finalen var det Julie Aspesletten fra SK Vidar som var best av kvinnene, da hun løp på 33.44,7. Sofie Granskogen Bjerregård fra Raufoss Friidrett ble nummer to med 40.37,1 mens Stine Skaarseth tok tredjeplassen med 42.33,2.

Julie Aspesletten på Strava

For en nydelig runde på fjellet! En dag med gode bein, 1 kg vestlandslefse, fantastisk stemming og et skikkelig bra gjennomført arrangement! Hepp🤙🏻👏🏻 og nok krutt i beina til en sisterunde🥇



Julie Aspesletten var best av damene. Her sammen med Per Iver Grimsrud på en av rundene. (Foto: Arrangøren)



Elias Bjørdal best av herrene i finalen

Vinneren Elias Bjørdal fra Lovstafetten Bergen synes konseptet med backyard er litt tullete, men han leverte ikke mer tull enn at det ble seier. Han løp den raskeste finalerunden, og klokket inn på 31.45,2. Det var snau 22 sekunder raskere enn tidligere skiskytter Lars Berger fra Dombås IL: Ole Martin Storlien ble nummer tre med 32.33,2 på den siste runden. Alle hadde jo i forkant av denne finalenrunden løpt snaue 74 kilometer.



Vinneren på Strava

Har du noen gang løpt 74km rolig og så 6km så fort du kan? Det er noe eget haha 😅 Jeg mener jo at dette konseptet er litt tullete, meeen så er jo det litt gøy også hehe! 😇 Veldig flott arrangement og herlig dag! Ble mørkt etterhvert, veldig krevende å løpe i skodde med hodelykt 🌑 Takk til Johan Høydal for lån av sko på siste runden🫶



De tre beste menn og kvinner. (Foto: Arrangøren)

Menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 204 Elias Bjørdal Lovstafetten Bergen/Justitia Rok... M 31:45.2 2 132 Lars BERGER Dombås IL M 32:07.0 3 142 Ole Martin Storlien Madshus M 32:33.2 4 104 Herman Foss Oslo M 34:33.3 5 109 Alexander Stavik Elnesvågen og Omegn Idrettslag M 36:31.6 6 240 Daniel Berg Drammen Ballklubb M 36:56.2 7 187 Mathias Slettede Skjåk IL M 39:46.5 8 214 Christer Kaarfald-Elvland Røyslivegen Grill M 39:49.8 9 213 Pål Harboe Casual Running M 40:26.0 10 121 Sindre Sagbakken Hafjell Sport M 41:14.3 11 131 Aksel BRU-HEMMINGBY Fjellhamar M 42:19.4 12 200 Rune Albrigtsen Tromsø Løpeklubb M 43:34.4 13 148 Fredrik Steenberg Thompson Øpil M 44:48.7 14 218 Brage Dalseg Big Steppers Runningclub M 45:16.0 15 211 Vetle Tveitane Oslo M 47:59.6 16 113 Even Krogsveen Norkart BIL M 48:06.2 16 223 Trygve Ludahl Lagethon Øyer-Tretten UF M11-17 43:51.5 17 156 Stig-anders Pedersen Biri M 48:45.3 18 169 Paul Antoni Nilsen Vingrom IL M 49:16.3 19 184 Oskar Nygård Lillehammer M 50:32.6 20 183 Eirik Norstrøm Oslo M 50:32.9 21 122 Christer Bæk Elverum M 51:14.2 22 198 Marcus Rix Oslo M 52:23.0 23 191 Tyge Nordahl Ringebu og Fåvang-Skiklubb M 54:58.9 DNS 105 Gøran Langgård Hafjell Sport M 0:00 DNS 224 Vegard Moen Kvanne M 0:00 DNS 126 Roger Myhrvold Totenåsen løp M 0:00 DNS 110 Kristoffer Aasen Solem Oslo M 0:00 DNS 119 Joachim Tofthagen Kjeller M 0:00 DNS 111 Tobias Maseng Westli Ridabu M 0:00 DNS 163 Mathias Fakstad Vingrom IL M11-17 0:00 DNS 215 Kornelius Løkken Fjellhamar M11-17 0:00



Kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 149 Julie Benedicte Bakkom Aspesletten Sportsklubben Vidar K 33:44.7 2 144 Sofie Granskogen Bjerregård Raufoss Friidrett K 40:37.1 3 237 Stine Skaarseth Oslo K 42:33.2 4 134 Tine Solbakken Team Fellor K 49:42.9 DNS 112 Helen Bakke Klemoen Torpa IL K 0:00 DNS 137 Una Magritt Sander Furnes K 0:00 DNS 225 Marthe Sollien Nord-Torpa K 0:00 DNS 120 Marianne Vikås Tofthagen Kjeller K 0:00 DNS 199 Ida Børset Westad Lillehammer K 0:00



Du kan søke i resultatene hos EQ Timing