Garmin Edge 1050 skal ha en batteritid på opptil 20 timer under krevende forhold og opptil 60 timer i batterisparingsmodus. Sykkelcomputeren er fullspekket med funksjoner som skal bidra til å skape et tettere sykkelfellesskap, der ryttere kan få varsler om farer som er rapportert av andre syklister, og se meldinger og ledertavler under grupperitt (ref.1). I tillegg er det mulig å lage løyper direkte i enheten, betale kontaktløst med Garmin Pay™, få eller gi varsler via innebygd høyttaler og enda mer for å gjøre turen enda bedre, skriver Garmin i en pressemelding.

Nyheter med Garmin Edge 1050

GroupRide (ref. 1): Hold kontakten med andre syklister ved å sende meldinger, posisjonsdeling og varsler om hendelsesregistrering (ref. 2). Det er også mulig å utfordre andre ryttere i gruppen med ledertavler for klatringer og få belønninger, som for eksempel Speed Racer (høyeste maksimalfart), Chatterbox (flest meldinger under en gruppetur), Worker Bee (høyeste pedalfrekvens) og enda mer (ref. 3). GroupRide-oppdateringer og trafikkvarsler vil snart også være tilgjengelige på Edge 540-, Edge 840- og Edge 1040-seriene.

Hold kontakten med andre syklister ved å sende meldinger, posisjonsdeling og varsler om hendelsesregistrering (ref. 2). Det er også mulig å utfordre andre ryttere i gruppen med ledertavler for klatringer og få belønninger, som for eksempel Speed Racer (høyeste maksimalfart), Chatterbox (flest meldinger under en gruppetur), Worker Bee (høyeste pedalfrekvens) og enda mer (ref. 3). GroupRide-oppdateringer og trafikkvarsler vil snart også være tilgjengelige på Edge 540-, Edge 840- og Edge 1040-seriene. Motta varsler om farer som har blitt rapportert av andre syklister rett på skjermen – som hull i asfalten eller hindre som kvister, trær og lignende. Du kan også bidra med informasjon som hjelper andre syklister å være observante (ref.1).

som har blitt rapportert av andre syklister rett på skjermen – som hull i asfalten eller hindre som kvister, trær og lignende. Du kan også bidra med informasjon som hjelper andre syklister å være observante (ref.1). Oppdatert design: Diskret med vinklet design, metallknapper og et utskiftbart feste, samt en klar og fargerik 3,5-tommers skjerm.

Diskret med vinklet design, metallknapper og et utskiftbart feste, samt en klar og fargerik 3,5-tommers skjerm. Garmin Pay: Betal kontaktløst på kafeen eller i kiosken med et enkelt trykk på Edge-computeren uten å måtte lete etter kort eller kontanter i lommene.

Betal kontaktløst på kafeen eller i kiosken med et enkelt trykk på Edge-computeren uten å måtte lete etter kort eller kontanter i lommene. Innebygd høyttaler: Hør varsler under trening eller navigasjon, og varsle syklister og fotgjengere med en innebygd ringeklokke/lydenhet.

Hør varsler under trening eller navigasjon, og varsle syklister og fotgjengere med en innebygd ringeklokke/lydenhet. Ruteberegning: Lag løyper direkte på den responsive berøringsskjermen og bytt mellom forskjellige kartlag.

Lag løyper direkte på den responsive berøringsskjermen og bytt mellom forskjellige kartlag. Veitype: Se asfalterte eller ikke-asfalterte veier på Edge-enheten mens du sykler, og få varsler om kommende veistrekninger.

Se asfalterte eller ikke-asfalterte veier på Edge-enheten mens du sykler, og få varsler om kommende veistrekninger. Turspesifikk rute: Få ruting skreddersydd til en bestemt tur - terrengsykkel, grus eller vei.

Få ruting skreddersydd til en bestemt tur - terrengsykkel, grus eller vei. Wi-Fi: Legg til, erstatt eller oppdater kart på sykkelcomputeren via Wi-Fi-tilkobling.

Forbered deg til neste sykkelritt

Edge 1050 er fullspekket med avanserte treningsverktøy som hjelper syklister med å gjøre hver sykkeltur til den beste (ref. 4). Gratis treningsplaner fra Garmin – som kan tilpasses før et ritt – gir tilpassede treningsøkter som er basert på ytelse og restitusjon. Daglige foreslåtte treningsøkter gir treningsforslag basert på gjeldende treningsbelastning og VO2-maks.

Innsikt som VO2 maks, treningsstatus, varme- og høydeakklimatisering og mer fra Firstbeat Analytics™ hjelper deg med å evaluere prestasjonene dine og se hvordan kroppen din håndterer treningen. Funksjoner som sykkelferdigheter og løypekrav hjelper deg med å sammenligne ferdighetene dine med kravene til en bestemt løype slik at du kan legge opp treningen riktig.

Bruk Trendline™ popularitetsruting før du drar ut på tur ved å finne de beste rutene som kjøres av andre Garmin-ryttere. Du kan også bruke Garmin Cycle Maps, disse er preprogrammert i sykkelcomputeren og inneholder globale løypedata fra Trailforks. Du kan også sende et POI ("pin") fra Apple® Maps og automatisk hente navigering til den bestemte plasseringen.

Prester maksimalt

Edge 1050 skal gi deg ytelsesdata som hjelper deg med å sykle smartere. Med utholdenhetsinnsikt i sanntid kan syklister spore innsatsnivåene sine, for å maksimere treningen eller se hvor lenge tempoet man holder kan opprettholdes. Med kraftguide blir vinddata og utholdenhet i sanntid tatt med i betraktningen, slik at du kan justere kraftmålene dine i sanntid. ClimbPro-funksjonen lar deg se gjenværende stigning i hver bakke – uansett om du sykler en løype eller ikke – og Climb Explore hjelper deg med å se nærliggende stigninger direkte på enheten eller i Garmin Connect. Med avansert sykkeldynamikk får du innsikt i prestasjonene dine, også for terrengsykkeldata som inkluderer antall hopp, lengde, Grit®og Flow™.

Sikkerhet underveis

For å gi deg ekstra trygghet mens du sykler, har Edge 1050 sikkerhetsfunksjoner som LiveTrack og hendelsesdeteksjon, og er også kompatibel med Varia™ sykkelradar- og smartlys, samt inReach ®-satellittkommunikasjonsenheter (ref. 5). For de som ønsker å sykle hele året, kan Edge 1050 enkelt kobles sammen med Tacx®sykkelruller. Den kan også tilpasses med datafelt, apper og widgets fra Connect IQ-appen™.

Garmin Edge 1050 har en veiledende pris på kr. 9 099,-

Les mer om Garmin Edge 1050 her

Ref. 1: Når den brukes sammen med en kompatibel smarttelefon og Garmin Connect-appen™

Ref. 2: Når parkoblet med en kompatibel smarttelefon, se Garmin.com/ble. Hvis du vil ha informasjon om begrensninger for sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du se Garmin.com/safety.

Ref. 3: Bonuser etter rittet avhenger av rytterens parede sensorer

Ref. 4: Når parkoblet med kompatible sensorer

Ref. 5: Et aktivt satellittabonnement kreves. I noen områder er bruk av satellittkommunikasjonsenheter regulert eller forbudt. Det er brukerens ansvar å kjenne til og overholde lovene som gjelder i områdene der enheten er ment å brukes.