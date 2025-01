Det er nå omtrent tre år siden forrige versjon av Instinct-klokkene fra Garmin ble lansert. Nå er versjon 3 her.

Instinct 3-serien skal være designet for både de aktive og friluftinteresserte, og leveres med en metallforsterket besel for ekstrem robusthet og en innebygd lommelykt. AMOLED-modellene skal ifølge produsenten ha opptil 24 dagers brukstid på en enkelt lading i smartklokkemodus, mens solcellelademodellene kan få ubegrenset batteritid1.

Robust

Instinct 3-serien har en metallforsterket besel, et fiberforsterket polymerdeksel og ripebestandig skjerm for maksimal robusthet, og skal, ifølge produsenten, dermed være klar for alle utfordringer. Den nye serien er også utviklet i henhold til MIL-STD 810 standard for varme- og støtmotstand og er vannklassifisert ned til 100 meters dybde. I tillegg skal en innebygd lommelykt – nå tilgjengelig på alle Instinct 3-modeller – gi variabel intensitet, rødt lys og strobemodus for å gi større bevissthet i mørke omgivelser, som når du leker i huler, roter gjennom en utstyrspakke eller forteller skumle historier rundt leirbålet.

Både AMOLED- og solenergialternativene er tilgjengelige i to størrelser – 45 mm og 50 mm – og kommer i farger som Sort og Sort/Koksgrå, pluss lyse farger som Neotropisk og Neotropisk/Skumringsfarget som er en del av de nye, begrensede opplagene Tropical Pulse Collection.

Instinct 3-serien er preprogrammert med apper for en mengde ulike treningsaktiviteter som HIIT, cardio, innendørs og utendørs baneløping, pickleball, basketball og mer.

Instinct 3-serien har blant annet følgende egenskaper

Solcellelading: En større, mer effektiv solcellelinse utnytter solens kraft bedre enn tidligere. Sammenlignet med Instinct 2 Solar får den nye 50 mm Instinct 3 Solar mer enn fem ganger så lang batteritid i GPS-modus når du lader solenergi.

En større, mer effektiv solcellelinse utnytter solens kraft bedre enn tidligere. Sammenlignet med Instinct 2 Solar får den nye 50 mm Instinct 3 Solar mer enn fem ganger så lang batteritid i GPS-modus når du lader solenergi. Helse- og velværeovervåking døgnet rundt: Spor skritt, puls, søvn, håndleddsbasert pulsoksymetri 2 , pulsvariabilitetsstatus (HRV) og mer 3 . I tillegg hjelper funksjoner for sporing av kvinnehelse som menstruasjon- og graviditetssyklus samtidig som de får trenings- og ernæringsinformasjon.

Spor skritt, puls, søvn, håndleddsbasert pulsoksymetri , pulsvariabilitetsstatus (HRV) og mer . I tillegg hjelper funksjoner for sporing av kvinnehelse som menstruasjon- og graviditetssyklus samtidig som de får trenings- og ernæringsinformasjon. Morgenrapport: Når man våkner, får man en tilpasset oversikt for eksempelvis søvn, energi (BodyBattery), dagens gjøremål/kalender og HRV-status.

Når man våkner, får man en tilpasset oversikt for eksempelvis søvn, energi (BodyBattery), dagens gjøremål/kalender og HRV-status. Smartvarsler: Motta e-post, tekstmeldinger og varsler direkte på klokken når den er paret med en kompatibel Apple ® - eller Android™-smarttelefon.

Motta e-post, tekstmeldinger og varsler direkte på klokken når den er paret med en kompatibel Apple - eller Android™-smarttelefon. Garmin Messenger-app™: Kommuniser med venner og familie via toveis tekstmeldinger rett fra klokken 4 .

Kommuniser med venner og familie via toveis tekstmeldinger rett fra klokken . Garmin Pay™: Betal kontaktløst med klokken når du er på farten. Les mer på Garmin.no om hvilke banker som støtter tjenesten.

Betal kontaktløst med klokken når du er på farten. Les mer på Garmin.no om hvilke banker som støtter tjenesten. Multibånd GPS med SatIQ™: Opplev overlegen posisjoneringsnøyaktighet samtidig som du optimaliserer batteritiden.

Opplev overlegen posisjoneringsnøyaktighet samtidig som du optimaliserer batteritiden. Garmin Share: Del lagrede posisjoner, løyper og treningsøkter raskt og enkelt med andre kompatible Garmin-smartklokker og Edge®-sykkelcomputere i nærheten.

Instinct 3-serien er tilgjengelig for bestilling via forhandler i dag, eller på Garmin.no fra den 10. januar.

Versjonene med AMOLED-skjermer selges med veiledende utsalgspriser som starter på kr 5 549,- mens modellene med solcellelading starter på kr 4 949,-.